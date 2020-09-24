Google執行長皮蔡表示，由於多數員工仍重視面對面的溝通協作工作方式，但不想每天進辦公室，因此Google將提供多元且混合型態的工作模式讓員工選擇。

新型冠狀病毒在全球蔓延，改變了娛樂、社交、購物等生活習慣，更改變許多人工作的方式。Google執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）日前接受《時代雜誌》專訪時表示，由於多數員工偏好僅在某些時段回辦公室工作，因此將提供多元且混合型態的工作模式讓員工選擇。

根據Google近日公布針對員工返回辦公室意願調查顯示，有62％的Google員工僅希望在特定時間回到辦公室工作，而並非每天進辦公室工作，同樣的問題在5月時調查的結果是15%。而Google員工回到辦公室的主要原因有面對面的與同事一起工作、和同事維持社交、與同事溝通協作，顯見面對面的溝通或社交仍受多數Google員工重視。

此外，調查中也有10％的Google員工表示仍完全不想進辦公室。

皮蔡表示「未來的工作型態將更加彈性靈活」，同時也認為在工作上需要解決棘手問題或著手新規劃時，面對面的協同工作及社群意識將有效協助推展工作的進行。目前Google提供員工可在家工作直至2021年7月的選項，但員工也可依辦公室所在地區的疫情狀況，決定是否要進辦公室工作，而Twitter更是提供員工可永遠遠距工作的選項。

Google從疫情初期就因時制宜的持續調整遠距工作政策，包括內部溝通論壇、遠距辦公規範，但同樣的，員工不進辦公室也代表著無法享有免費零食飲料及員工餐廳等福利。Google目前也順應工作形式的改變，重新佈置辦公室，並且規劃更多長期遠距工作的方案。

資料來源：CNBC、Life at Googe’s Twtter、時代雜誌 YouTube頻道

責任編輯：錢玉紘