繼純網銀後，金管會正研議開放設立純網路券商。事實上，台灣已經有許多券商布局數位轉型，來看看永豐、國泰兩家業者的作法為何？

你都怎麼買股票呢？據統計，台灣電子下單比重已經達到70%。拿起手機，看準自己屬意的股票，點選下單，幾秒鐘內就能搞定，這已經是多數投資人的日常。

繼純網銀後，金管會正研議開放設立純網路券商，事實上，台灣已經有許多券商布局數位轉型，從開戶到下單交易，全程都能靠一支手機搞定。

電子交易熱絡，金管會打算開放純網銀券商

金管會之所以拋出「設立純網路券商」議題，是因為觀察到兩大現象。

首先，國內電子下單比重已達七成，且持續在成長中；此外，今年在遵守疫情社交距離規範下，股東會採用電子投票比重達56%，也就是100股中有56股是透過集保的電子投票，而外資電子投票比例更高達97%，國內法人電子投票比例也有87%。

證期局長張振山觀察，許多國家都有純網銀券商，台灣在這樣的趨勢下，券商可以考慮用無實體概念經營，接下來，會輔導傳統券商設立虛擬據點，如果成效不錯，未來不排除開放設立純網路券商，但目前仍沒有確切的時間點。

邁入無紙化時代，券商轉型早已起跑

雖然目前還沒有開放純網路券商，但綜觀台灣業界，已經有許多業者搶先布局數位轉型，且已經看到成效。

像是永豐證券目前數位開戶比例已高達86％，是全台最高，更推出「大戶投」產品，讓客戶可以直接用數位帳戶當作股票交割戶，成功吸引許多年輕客群。根據內部統計，30-39歲客戶已經超過1萬戶，20-29歲的年輕人也達近萬戶。

此外，內部系統也全部更新，替轉型打基礎。永豐金證券總經理江偉源表示，預計在九月底，全台47家分公司都會導入開戶契約書E化系統，無論是在線上線下開戶，都將邁入全面無紙化。

永豐證券目前數位開戶比例高達86％，是全台最高。 pixabay

後端工程也將導入客戶徵審自動化、內部表單無紙化、主管簽核行動化。業者表示，這樣每年節省數百萬的印刷費用，在流程效率上大幅提升25-40％，並降低人工作業的風險，裡外流程都將邁入數位券商新里程。

而國泰證券則表示，現在有95%的客戶都是採用電子下單，其中，有50%的客戶是來自35歲以下的年輕族群，背後原因是國泰證券在三年前，成立全數位營運的「國泰證券敦南分公司」，由數位通路增加的新客戶有超過4萬名，今年6月因為台股表現亮眼，單月成交金額突破300億元大關。

國泰證券董事長莊順裕觀察，現代人手一支智慧型手機，不論是看盤研究或下單交易都是由客戶自行完成，數位券商的時代已經來臨。

金管會雖然還沒設立純網路券商的時間表，但各家券商早已提前起跑，布局數位轉型搶客戶。

責任編輯：錢玉紘