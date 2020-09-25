以Spotify、Match、Epic Games為首的13家企業共同籌組「反蘋果聯盟」，呼籲App Store公平對待開發者、免去不合理的高額抽成。

蘋果對App Store的嚴格掌控，近來已引起不少企業反彈，而現在這些企業也集結起來，成立了一個「反蘋果聯盟」。

Spotify、Match、Epic Games等一共10多家業者，在本週共同籌組App公平聯盟（Coalition for App Fairness）。他們在網站上列出了針對App Store的10大訴求，稱為「App Store準則」，包括要求蘋果公平對待所有開發者，不應以其商業模式、內容或服務區別對待，或者要求使用特定的付款管道，支付不合理的高額抽成。

13間企業聯手，譴責App Store三大爭議作法

App公平聯盟的網站上寫道，他們是為倡導App生態系中的選擇自由及公平競爭而成立，主要譴責App Store的3大爭議行為：反競爭性政策、高達30%的交易手續稅、限制消費者自由。

App公平聯盟在網站上指出，蘋果藉由抽成獲得超過150億美元的利益。 Coalition for App Fairness

目前參與該組織的企業，除了Spotify、Tinder、Epic Games三間公開抗議蘋果作法的公司之外，還包括企業通訊軟體Basecamp、音樂服務Deezer、防丟器廠商tile等較小業者，總共13間公司。

蘋果正因app Store引發的反彈，與多家企業陷入糾紛。Epic Games因提供玩家繞過App Store抽成的付款方式，包括《要塞英雄》等旗下遊戲皆被下架。前陣子Epic Games也向加州聯邦法院提起訴訟，正式槓上蘋果。

Spotify則早從去年開始與蘋果針鋒相對，列出蘋果不公平競爭的5大罪狀，並向歐盟提起訴訟，控告蘋果壟斷。當時蘋果發表文章反擊，指責Spotify以誤導性言論包裝他們的金錢動機，並稱沒有App Store就沒有現在的Spotify。

稍早蘋果在發表會中推出Apple One訂閱套餐時，Spotify再次抨擊「蘋果再次利用自己的主導地位獲得不公平的競爭優勢，獨厚自家服務搶走消費者，呼籲監管單位立刻採取行動，限制蘋果的反壟斷行為。」

Spotify

Tinder全球政府關係與政策負責人馬克．布斯（Mark Buse）也表示，「蘋果的內購系統介入消費者與開發者之間，迫使消費者支付更高的價格，進而讓客戶感到困惑及不滿。」

先前電子郵件App「Hey」被App Store下架時，Basecamp創辦人大衛．韓森（David Hansson）曾批評，「我試圖理解蘋果做出決定的邏輯，得到的答案很簡單：權力就是一切，蘋果愛怎麼做就怎麼做。」

蘋果反批：用盡App Store好處卻又不付費

面對各家企業的群起攻訐，蘋果從未服軟，過去曾抨擊這些反彈企業享受App Store帶來的好處，卻又不願意為此付費。先前也找來獨立團隊進行研究，聲稱蘋果抽取的費用，與其他App平台並無差異。

儘管對App Store的管制及抽成近年引起了強烈反彈，蘋果並未因此妥協放寬限制。 Shutterstock

這次App公平聯盟的成立，蘋果並未正面交鋒，而是在同一天開設新頁面，強調蘋果強力管控App Store的重要性，聲稱他們在去年拒絕了超過15萬款違反隱私政策的App上架申請，讓消費者永遠不必擔心下載到不恰當的內容，以及為開發人員提供諸多技術支援，超過1萬款App使用了蘋果的健康技術。

蘋果贊助的App協會（The App Association）創辦人麥克．薩克斯（Mike Sax）則出面強調，這些加入反蘋果聯盟的大品牌，不能代表千千萬萬的App開發人員。

對抗美國科技霸權，Spotify創辦人自掏10億歐元扶持歐洲新創

除了共同成立App公平聯盟，身為反蘋果先鋒的Spotify，其創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）也在同一天宣佈將自掏腰包投資歐洲新創10億歐元，表達對美國科技霸權的反抗。

艾克在週四的一場活動中指出，為了讓歐洲站上科技界的舞台，他決定出資押注那些大膽的創新（moonshot），加強科學家、投資者與政府的三方合作。目前他表示對醫療、教育、機器學習、生技、材料科學及能源等領域較感興趣。

Spotify創辦人丹尼爾．艾克宣佈將拿出10億歐元扶持歐洲新創，重新在科技領域取得話語權。 flickr

目前歐洲在新創領域遠遠落後美國及中國的腳步，去年10月胡潤研究院發表的獨角獸榜單中，中美兩國分別擁有206、203間獨角獸公司，然而歐洲獨角獸僅僅只有35間。

「我們都知道『獲得資金』是最大的難題之一。」艾克在演說中指出，「這就是我宣佈自掏腰包投資10億歐元的理由，也為了在下一個10年中，實現這個歐洲夢。」

資料來源：Bloomberg、Reuter、Protocol、Coalition for App Fairness

責任編輯：錢玉紘