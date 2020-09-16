蘋果在發表會上推出訂閱套餐Apple One、健身課程服務Fitness+，搶進服務商機，並使蘋果生態系更加緊密，然而卻遭Spotify嚴詞抨擊。

本（16）日凌晨登場發表會上，蘋果在拓展訂閱服務方面又邁出了一大步，發表多種訂閱服務套餐Apple One，要將消費者牢牢留在蘋果生態系中。

雖然iPhone 12沒有在發表會中亮相，不免令果粉有些失望，但這次推出的訂閱套餐，依舊成為外界討論的焦點。Apple One訂閱服務套餐將以更實惠的價格，一次提供消費者多種蘋果服務。

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Apple One的訂閱方案如下： 基本的個人套餐定價每月14.95美元（台灣價格為每月315元），包括Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade，以及50GB iCloud儲存空間

家庭套餐擁有與個人套餐同樣服務，但可提供6人使用、雲端空間提昇至200GB，定價19.95美元（台灣價格為每月395元）

加值套餐則於家庭套餐基礎上，再涵蓋Apple News+及新推出的Apple Fitness+、雲端空間提昇至2TB，定價29.95美元（台灣暫無此服務）。

蘋果在新聞稿中表示，Apple One個人套餐可替用戶每月省下6美元費用、家庭套餐省下8美元、加值套餐甚至可節省多達25美元。

先前因為購買新機就贈送一年Apple TV+，蘋果就曾端出訂閱套餐，針對學生客群推出Apple Music及Apple TV+合計9.99美元的訂閱方案，不過這次是首度大規模、普遍地推出。

蘋果訂閱套餐終於登場，Spotify卻嚴詞抨擊壟斷

實際上，Apple One訂閱套餐的登場已讓分析師們期待許久。早從多年前開始，外界便認為蘋果應該推出類似亞馬遜Prime的訂閱套餐服務。例如去年高盛就建議，蘋果應該推出訂閱套餐，減少服務營收對Google的依賴。

時隔超過一年，蘋果也正式在秋季發表會中端出遲來的訂閱套餐。維德布什證券分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）表示，訂閱套餐是蘋果將龐大用戶數變現的一個聰明策略，估計每年的訂閱服務營收可增加5%至7%。

訂閱套餐可幫助蘋果以目前較多人使用的Apple Music為支點，替較少人使用的服務找到突破口。 Apple

CCS Insight分析師班．伍德（Ben Wood）表示，訂閱套餐可以鼓勵人們嘗試Apple Music以外的服務，例如目前消費者興致缺缺的Apple Arcade及Apple News+。而第一批購買iPhone 11啟用Apple TV+的果粉，一年的免費試用也即將到期。

目前服務營收已占蘋果相當大的營收來源，在7月底公佈的4月至6月財報中，服務營收為131億美元，是僅次於iPhone的第二大營收來源，占整體的22%。

但蘋果對服務領域的深入，也再次遭受Spotify抨擊，「蘋果再次利用自己的主導地位獲得不公平的競爭優勢，獨厚自家服務搶走消費者，呼籲監管單位立刻採取行動，限制蘋果的反壟斷行為。」

去年Spotify與蘋果就曾因App Store 30%抽成等原因翻臉，蘋果對App Store的掌控已經成為發展行動服務的原罪，先前蘋果也因對雲端串流遊戲的嚴苛限制，遭微軟批評讓玩家體驗很糟糕。

蘋果這次也少見地對Spotify的抨擊做出回應，強調Apple One是針對現有用戶推出，對於希望能以少少錢享受更多蘋果服務的用戶來說是完美選擇，並聲稱Apple One部份服務可在非蘋果設備上使用，且可以隨時取消訂閱。

推出Apple Fitness+搶進健身商機，健身產業反響不大

這次蘋果還推出了一項新訂閱服務，也就是包含在加值套餐中的Apple Fitness+，這是一款線上影音健身課程服務，每月費用9.99美元。居家健身市場在疫情下快速擴張，無法上健身房的民眾許多都轉向在家運動。

Apple Fitness+也需要搭配蘋果產品使用，運動過程Apple Watch可監測身體狀態，並在iPhone或Apple TV的健身App上顯示心跳、燃燒熱量等數據。

蘋果浩浩蕩蕩踏入健身服務領域，的確可能會令銷售飛輪與線上課程的Peloton等業者岌岌可危，不過Peloton的股價在發表會這天不跌反升，成長近5%，顯示投資者並未因此感到憂心。

實際上兩者服務有一定程度區別，蘋果聲稱Apple Fitness+絕大部分課程都不需要任何器材。蘋果的加入，可能反倒證明健身商機前景可期。Peloton執行長約翰．佛雷（John Foley）也表示，蘋果只做課程不做硬體，他認為自家的獨到之處在於連結課程服務的健身平台。

去年初iPhone銷售嚴重下滑，蘋果開始大力投入服務領域，接連推出Apple News+、Apple TV+等訂閱服務。如今服務已是蘋果成長最快的營收類別，2019年初至今已成長近3成，2020財年也有望為蘋果創造超過500億美元營收，目前前三季累積已達390億美元。

資料來源：Bloomberg、TechCrunch、Forbes

責任編輯：錢玉紘