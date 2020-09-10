Facebook執行長馬克‧祖克伯坦言，蘋果對其App Store擁有「單方面控制」，並表示該平臺「應被仔細審查」。

美國當地時間週三，當被問及App Store是否涉及壟斷時，Facebook執行長馬克‧祖克伯（Mark Zuckerberg）坦言，蘋果對其App Store擁有「單方面控制」，並表示該平台「應被仔細審查」。

祖克伯說：「我確實認為他們可以單方面控制手機上的應用程式。因此，我覺得人們應該關注蘋果對App Store的控制，以及這是否會帶來強勁的競爭動力。」

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祖克伯隨後將蘋果和Google的應用商店進行了對比，並稱讚Google允許側面載入程式，意旨可以從替代的程式商店下載App。

祖克伯說：「作為一名開發者，如果你不用Google Play，至少你還有辦法讓你的應用程式安裝到人們的裝置上。我認為這一點真的很重要，如果人們想要的話，他們就有辦法創造些東西，並把它放到裝置上。」

然而，這位Facebook執行長沒有具體說明政府是否應該調查App Store的政策。他說：「我認為，我不一定是適合回答這個問題的人，儘管App Store的有些行為肯定會引發問題，但我覺得這是值得仔細審查的事情，而蘋果也正為此受到調查。」

非首次將矛頭指向蘋果，稱App Store會阻斷市場創新與競爭

這並不是祖克伯第一次把矛頭對準App Store。今年8月，在一次公司內部網路的直播中，祖克伯表示，App Store阻礙了創新和競爭，並讓蘋果收取「壟斷租金」。

在此之前，蘋果拒絕免除Facebook旨在説明小企業銷售虛擬活動門票的抽成。Facebook表示它曾試圖告訴iOS使用者，在這項新功能中，他們支付的款項中有30%流向了蘋果，但蘋果遮蔽了這則更新，稱其包含「無關緊要」的資訊。

近幾個月來，App Store規則不斷受到挑戰，這些規則迫使開發者使用其支付系統進行程式內購買，蘋果會自動收取30%的傭金。

7月下旬，祖克伯和蘋果執行長庫克（Tim Cook）都在美國眾議院司法委員會作證，這是對這兩家科技巨頭反壟斷調查的一部分。

責任編輯：文潔琳

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