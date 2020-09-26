在Facebook及蘋果兩大企業嫌隙漸深的此刻，社群巨頭高管近日出面透露，他們從多年前開始便要求蘋果開放更換預設App，但至今未果。

Facebook與蘋果兩大巨頭之間的嫌隙，在這幾個月漸趨惡化。最近Facebook再度透露，這些年來他們已多次請求蘋果放寬iOS系統預設App限制，允許使用者將通訊App更換成Messenger，但從未獲得首肯。

Facebook副總裁、Messenger負責人史丹．楚德諾夫斯基（Stan Chudnovsky）表示，他們認為消費者應該有權利選擇手機上的預設App及通訊服務，從許多年前開始，便要求蘋果允許消費者更換預設通訊App，但至今未獲得許可。

「消費者有選擇的權利！」Facebook希望蘋果開放更改預設通訊App

Facebook高管選在此時發聲，或許與本月正式上線的iOS 14系統有關。這次更新中，蘋果首度開放用戶更換預設的瀏覽器與電子郵件信箱，讓民眾可以用Chrome及Gmail，取代陪伴果粉多年的Safari及郵件App。

楚德諾夫斯基指出，對於通訊軟體開發人員來說，蘋果生態系並不是個那麼公平的競爭環境，倘若能像Android系統一樣開放，「我們就能在iOS市場更公平地競爭。」

Facebook Messenger迄今累積達13億用戶，是全球僅次於WhatsApp的通訊服務。 shutterstock

如果是在Android手機上，用戶可以隨意更換他們喜愛的通訊軟體作為預設App，但這會導致App獲得包括電話號碼在內等資訊。而對於重視用戶隱私的蘋果，可能顧慮影響其保護隱私的形象。

尤其iOS系統預設的iMessage採用端對端加密，但Messenger沒有這樣的功能。雖然祖克柏曾聲稱私密通訊會是Facebook的下一步，但何時才會加密Messenger的通訊內容目前還不得而知。

Messenger是全球主流的通訊App之一，據統計其用戶數達到13億，僅次於同屬Facebook旗下的WhatsApp。除了Messenger帶來的廣告收入，從去年開始，Facebook還在Messenger中加入了支付功能，讓用戶可以利用Facebook Pay收發款項。

但《The Information》指出，蘋果願意放行的可能性很低，蘋果的服務生態系是消費者購買硬體產品的重要因素之一。諮詢公司Chetan Sharma同名創辦人表示，開放更改預設通訊App，可能降低人們對蘋果產品的需求，因為主流社交App在Android手機上都可使用，功能又豐富。

Facebook多次槓上蘋果，兩大巨頭嫌隙漸深

Facebook對蘋果的抨擊，也恰好符合本週由Spotify、Match及Epic Games三大業者領頭成立的「App公平聯盟」宗旨。App公平聯盟的其中一個訴求便是，平台方不應獨厚自身App，也不該干預民眾對預設App或偏好設定的選擇。

Spotify、Match、Spotify等業者帶頭成立的App公平聯盟，便要求蘋果不得偏袒自家產品，公平給予所有開發者競爭機會。 Coalition for App Fairness

雖然Facebook並不是這個反蘋果聯盟成員之一，過去幾個月也響應外界的聲討，多次表達對蘋果決策的不滿。例如在微軟抨擊蘋果對遊戲App的嚴厲規範，導致串流遊戲服務遲遲無法上架時，Facebook也透露他們已至少遞交5種版本的Facebook Gaming，但都被蘋果打槍無法上架。

而原先計畫於iOS 14更新同步上線的防追蹤功能，也在Facebook公開稱對廣告業者的影響後延後推出。當時Faceboook發布文章警告，防追蹤功能可能導致廣告聯播網Audience Network營收下降50%，衝擊廣告業者收入。

Facebook表示，「我們知道這可能影響廣告商透過Audience Network變現的能力。即使我們盡全力補救，Audience Network然可能在iOS 14上變得非常沒有效果，甚至提供這項服務都沒有多大意義。」

蘋果讓步暫時免去30%抽成，Facebook尖銳回應：3個月後還是一樣

另外，Epic Games因App Store的30%抽成槓上蘋果時，Facebook也抱怨他們為受疫情衝擊商家開發的付費線上活動功能，在Google都放棄收取任何費用時，蘋果仍執意抽取30%手續費，剝奪中小商家的血汗錢。

對於這項指控，蘋果也在本週做出回應，聲稱截至2020年底以前，他們將暫時免除線上活動付費功能的手續費，企業能獲得全額收入，但適用範圍不包括遊戲業者。

儘管蘋果在抽成議題上難得讓步，Facebook卻不太領情，發言人喬．奧斯本（Joe Osborne）表示，「對小型企業與創作者來說，這是個艱困的時期，這也是為何我們不對付費線上活動抽成的原因。蘋果同意暫時寬限3個月，屆時仍在苦苦求生的企業們，便必須支付30%的App Store手續費。」

對於遊戲業者不在減免範圍內，Facebook Gaming副總裁維韋克．沙瑪（Vivek Sharma）也深表遺憾，「可惜的是，我們必須做出讓步來為其他企業換取暫時性的豁免。」

資料來源：The Information、TechCrunch、Engadget

責任編輯：錢玉紘