金鐘獎今晚盛大舉行，隨5G今年開台，中華電信獨家提供以5G技術直播的VR頒獎典禮實況，無論在家收看或到門市體驗，都更能感受沉浸感。

第55屆電視金鐘獎於9月26日晚間7點登場，今年5G開台後，科技味更濃，中華電信獨家提供VR直播服務，利用5G技術，讓有VR設備觀眾可以欣賞更沉浸感的得獎時刻與精彩表演節目，享受身歷其境的震撼視聽體驗。

這不是中華電信第一年提供VR 360直播服務，但過去幾年這項服務受限網路頻寬，畫質相對不佳。以2019年來說，不少網友抱怨畫質差到連觀眾的臉都辨識不清楚，5G開台後能否改善，成今年焦點。

5G開台能否改善金鐘獎歷年VR直播的畫質問題呢？ 唐子晴攝影

如果觀眾沒有VR設備也沒關係，中華電信與三立電視、XRSPACE合作，規劃在今天晚間7點於中華電信威秀服務中心舉辦VR直播體驗，現場有XRSPACE MANOVA服務，不僅能欣賞金鐘獎VR直播，感受藝人明星就在眼前演出的真實感，體驗完成還將贈精美小禮物。

除VR直播，中華電信於全台22個據點設置5G VR體驗區，現場備EPSON BT-30C次世代智慧眼鏡體驗，戴上眼鏡就可享受80吋大螢幕的觀賞樂趣。

2019年金鐘獎VR直播

中華電信特定門市則展出EPSON BT-30C次世代智慧眼鏡體驗活動，預計到10月25日為止，現場提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把，讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃及Hami雲端遊戲等創新應用服務。

如果想買VR頭盔回家觀賞，中華電信也有5G購機方案，包括月繳1,399元、綁約30 個月，XRSPACE MANOVA只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也僅990元。

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【2020第55屆電視金鐘獎頒獎典禮】

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