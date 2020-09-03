戴上裝置，每個人都有自己的「化身」，眼前一個個「世界入口」讓你選擇……。《一級玩家》中的人們，習於生活在虛擬世界，5G來臨，科幻電影情節會成真嗎？

曾在HTC擔任10年執行長，有「台灣手機教父」之稱的周永明，3年前成立了新創公司XRSPACE，跨入前東家近年來最積極布局的領域──VR（虛擬實境）。

他想打造的，是如同電影《一級玩家》中，在真實世界之外的另一個虛擬世界。

我在《一級玩家》拍成電影之前，就看過書了，我決定也要做出『另一個世界』。 XRSPACE創辦人周永明

這個想像，如今已落實為產品「XRSPACE MANOVA」，使用者只要戴上VR眼鏡，就能走進另一個世界：每個人都擁有一個栩栩如生的「虛擬分身」，可以和朋友在家看球賽；踏入「虛擬小巨蛋」場館，在5G演唱會上狂歡；未來甚至可以上虛擬銀行存取款、學英文、練瑜伽⋯⋯食衣住行、吃喝玩樂，什麼都能做。

2020年初，突如其來的全球疫情，儘管打斷了XRSPACE原訂於2月在MWC（世界行動通訊大會）上發表新產品的計畫，卻也因此對應上了全球線上辦公、社交的需求，更搭上中華電信5G開台的順風車。

5月底，XRSPACE選在台灣發表產品，「我現在就能跟你講，5G和XR（延展實境，AR／VR／MR的統稱）的結合，絕對是未來的趨勢。」周永明信心滿滿地說道。

談起新科技滿是熱忱的周永明，回憶當初決定創業項目時，便對VR情有獨鍾。

幾年前，眼看5G時代就要到來，周永明想，是不是該有一個代表5G的新東西？考量到智慧型手機已經太多了，無人駕駛、IoT（物聯網）又不容易讓消費者有感，「後來我得出一個結論——XR，只是該怎麼定義實現它？」

XRSPACE由「台灣手機教父」周永明一手創辦，他看準虛實體驗趨勢，在台灣與數十個不同類型廠商合作，將打造逾400個VR場景跟應用。 蔡仁譯攝影

早在2016年就有「VR元年」的口號，4年來未有突破性進展的主因卡在：體驗太孤獨。周永明解釋，過去VR裝置昂貴、操作繁瑣，內容也相對單一，消費者只會把VR局限在遊戲上，入場誘因不足，不夠普及，自然不會有「同伴」。

為此，周永明成立了一個200人的團隊，從硬體VR眼鏡到軟體及內容，全由XRSPACE一手打造。而為了讓用戶在虛擬世界裡不孤獨，找來很多可以互動的同伴，這一重責大任，交付給XRSPACE總經理陶韻智，帶領約10人業務團隊打天下。

如今，從中華電信到外貿協會，再到永慶房屋、台北富邦銀行、台北榮總高齡醫學中心、捷絲旅、空中英語教室等任何你想得到、想不到的對象，都將成為這個虛擬世界中的一環。未來，預計將有400～500個場景，供用戶展開「虛擬生活」。

曾任LINE台灣總經理的陶韻智認為，人類天生需要社交，面對面當然是最好的體驗，但是在實體接觸之外，「VR的沉浸感可以有近乎真實靠近的感覺，是相比任何社群、通訊軟體，更好的溝通方法。」

至於與XRSPACE合作的好處，陶韻智比喻：過去要做一款垂直VR應用，從頭到尾獨立開發App，可能要花100元，現在XRSPACE已把架構和使用者介面開發完了，「等於80元成本是共用的，只要再做20元的事情就好。」

周永明坦言，8K才能滿足VR世界逼真畫質，而且需要5G的大頻寬才能順利傳輸。右為XRSPACE總經理陶韻智。 蔡仁譯攝影

痛點都在雲端解決，裝置變小、變輕、更便宜

5G的「高速率」和「低延遲」兩大特性，無疑是VR應用落地的關鍵助力。

首先，當速度夠快，VR眼鏡可以省去沉重的運算元件，一切在雲端伺服器解決，裝置可以變小、變輕、變便宜，降低入場和使用門檻。其次，延遲夠低，影像傳輸更即時，可解決使用者產生暈眩不適感的問題。

但除此之外，我們究竟可在虛擬世界中感受到什麼？

陶韻智以XRSPACE為例說明，每個玩家都有一個跟自己相像的虛擬角色，透過5G，才能讓虛擬世界中的自己，無延遲地做出對應動作；未來互動量更大，可操作的複雜動作更多，應用也會更多。

進入XRSPACE MANOVA的世界，虛擬分身將「真實體驗」上課、逛街等生活。 蔡仁譯攝影

至於如何把虛擬做得更真實？周永明坦言，在VR世界裡，4K解析度只能「勉強接受」，8K才算足夠，而且需要5G的大頻寬才能順利傳輸。XRSPACE預估，3年後，50％以上透過5G傳輸的影片都會是8K畫質。

走過智慧型手機從無到普及全球的路，周永明認為，「VR虛擬社交」在消費者端普及的進程並不會瞬間爆發，「你要建立基礎，慢慢讓社會了解，這是必經的過程。」

「我不會講XR將取代智慧型手機，或許5年以後，有7成的體驗會在XR發生，手機只剩3成，更扮演運算平台的角色，這現象絕對會發生。」周永明篤定地說。

責任編輯：張庭銉、林美欣