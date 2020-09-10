《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games週三表示，《要塞英雄》玩家最快本週五起就不能再使用蘋果的系統進入遊戲。

《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games週三表示，《要塞英雄》玩家最快本週五起就不能再使用蘋果（AAPL-US）的登入系統進入遊戲。

《要塞英雄：大逃殺》遊戲宣傳畫面。 Steam

《要塞英雄》iOS遊戲用戶大減60% 週五起將無法利用蘋果設備登入

根據Epic上週五訴狀內容，在蘋果下架《要塞英雄》後，該遊戲的iOS每日活躍用戶已經大減60%以上。原本已下載安裝的玩家還可在不更新的狀態下繼續玩遊戲，但恐怕週五起通通無法透過蘋果設備登入遊戲。

蘋果與Epic Games在8月中旬開啟法律訴訟，係因Epic在App Store中推出新版《要塞英雄》，內含直接付款功能，如此玩家可藉由繞過App Store付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成30%的規定；蘋果對此表示抗議，並隨即將此暢銷遊戲下架，Epic Games則隨即對蘋果提告。

蘋果週四再提反訴 要求Epic賠償並禁用自家in-app付款系統

蘋果接著在8月28日暫停Epic Games開發者帳號，意味著Epic Games無法再提交遊戲或更新遊戲版本到iOS和Mac App Store，當然也無法再更新《要塞英雄》版本，已下載安裝的玩家雖可在不更新的狀態下繼續玩遊戲，但無法購買任何遊戲內的內容，也無法加入《要塞英雄》的新賽季。

蘋果週四再提出反訴，要求Epic對App Store費用的損失以及其他傷害做出賠償，並要求法院給予禁制令，禁止Epic使用自家in-app付款系統。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：鉅亨網