「國際咖啡日」是怎麼來的？第一個咖啡日竟然是由日本咖啡協會訂立？幾個咖啡日冷知識，一次網羅2020年咖啡促銷優惠！咖啡日正是咖啡迷囤貨日！

10月1日國際咖啡日，各連鎖咖啡業者都推出促銷優惠，是咖啡愛好者一起歡慶暢飲，並對咖啡從業人員抱持感恩的心的溫小馨節日。

一起來看看今年國際咖啡日，各連鎖品牌推出哪些優惠方案，同時補點小常識，一起瞭解「國際咖啡日」到底怎麼來的？

第一個國家咖啡日距離迄今已經37年。 攝影 / 賀大新

第一個咖啡慶祝節，起源1983年10月1日

世界上第一個咖啡慶祝節日發生在1983年10月1日，換言之是37年前，由日本咖啡協會發起的。

國際咖啡日選定為10月1日，是由國際咖啡組織（International Coffee Organization）邀全球各咖啡協會討論後敲定的，從2015年10月1日起世界統一歡慶咖啡節。從此以後，世界咖啡日就統一定在每年的 10 月 1 日，結束各國各自制訂各自咖啡日的亂象，全球各地的咖啡節正式大統一。

國際咖啡組織是由聯合國協助下，1963年在英國倫敦成立，而成立宗旨是在協助執行全球咖啡協議International Coffee Agreement (ICA)，促使咖啡產業永續發展，當初的目的是期望維持全球的咖啡出口量與價格的穩定，避免供需失衡而價格崩跌，而現在更轉為鼓勵小農創業，並避免被剝削等。

而國際咖啡組織內有一個最高指導機構「國際咖啡理事會」負責決議當年度咖啡相關重要議題。國際咖啡組織並不是一團和氣，過去內部也紛紛擾擾，其中最大咖啡出產國之一的巴西跟美國就曾爭吵不休，巴西不願意減產，但美國則要求供給高質量咖啡更勝於平價品。

有意思的是，美國在2018年正式撤出國際咖啡組織，但換言之，目前的國際咖啡組織成員總計覆蓋全球98%咖啡供應國，並涵蓋67%全球消費市場，目前咖啡組織成員包含43個生產國及6個進口國。

2020年咖啡日有什麼好康？一次網羅各家咖啡優惠資訊

全聯

10/1活動當天冰/熱美式原價25元，特價20元；冰/熱拿鐵原價35元，特價30元。另外，PX GO！全聯線上購OFF COFFEE全品項優惠，當日限定獨家買10送1。

即日起至10/15也推出濾掛與沖泡式咖啡買一送一，品項數超過10款，其中獨家的cama cafe濾掛咖啡與厚實珈琲系列，通通都有買一送一。

全聯推出買現煮咖啡折扣5元優惠。 全聯

萊爾富

今年十一國際咖啡日也適逢中秋假期，萊爾富針對愛喝咖啡及利用連假出遊、烤肉的民眾，於10/1~10/4推出不限會員「Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡」同品項買5送5；9/30~10/6前「Hi Café大冰珍珠厚奶茶」享買一送一；10/20前還有針對懶人族烤肉必備夯品的「中秋碳烤海鮮禮盒」，包含白蝦230g、秋刀魚380g、魷魚串350g、花枝丸300g只要599元（原價799元），可現省200元。

萊爾富推出 Hi Café買5送5活動。 萊爾富

7-ELEVEN

7-ELEVEN於10/1-10/3推出OPEN POINT行動隨時取「精品美式咖啡（冰/熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組，售完為止。

小七咖啡折扣以黑咖啡為主。 youtube截圖

全家便利商店

全家便利商店與咖啡迷們共同歡慶，與GQ雜誌攜手舉辦「Café Surfing」活動，嚴選全台16家特色咖啡館，自9/23-10/20推出國際咖啡日優惠券組，以「全家」會員點數3000點加價169元起即可獲得。

國際咖啡日優惠券組，共有「淺嚐券」、「單品券」、「職人券」，三種共限量1,001份，贈品總價值最高達1,800元，相當43折的優惠。

國際咖啡日套票內容包含Let’s Cafe單品美式兌換卡，可至全台店舖兌換熱單品美式乙杯(中杯)；以及咖啡館特選單品優惠卡，可選擇至「全家」咖啡複合店兌換熱阿里山美式咖啡乙杯，或是全台16家咖啡館兌換價值約200-250元指定單品咖啡乙杯，讓消費者有機會品嚐到來自世界各地的咖啡風味。

「全家」Let’s Café自9/23-10/6全台店舖任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元，以及廣受消費者喜愛的森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元，滿足各式咖啡愛好者。

「 Café Surfing」國際咖啡日優惠券組參與店速查。 全家

「Café Surfing」國際咖啡日優惠券組。 全家

momo購物

今年初秋momo貼心網羅超過200家咖啡品牌為消費者獻上暖暖的「線上咖啡大賞」，即日起至10/4主打「UCC」666即溶咖啡3罐組、「義大利金杯咖啡」女王咖啡豆3包組、「西雅圖」極品綜合濾掛咖啡、「星巴克」特選系列-焦糖風味拿鐵4入組等眾多商品下殺5折起，還有單筆消費滿888元即可享88 momo幣回饋、消費滿1200元抽Dyson吹風機、吸塵器、冷風扇等超值好禮。

momo購物超過200家咖啡品牌為消費者獻上暖暖的「線上咖啡大賞」，即日起至10/4主打「UCC」666即溶咖啡3罐組、「義大利金杯咖啡」女王咖啡豆3包組、「西雅圖」極品綜合濾掛咖啡、「星巴克」特選系列-焦糖風味拿鐵4入組等眾多商品下殺5折起。 momo

雀巢Nespresso咖啡

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso推出限量單一產區－蘇門達臘三年熟成咖啡，並攜手法式手工冰淇淋品牌研發限量咖啡甜點，10/15前（限周一至周四，不含例假日及國定假日） 於指定精品店（台北信義A11, 台北忠孝SOGO, 新竹SOGO巨城、台南新光新天地、高雄新光左營）購買新品「蘇門達臘三年熟成咖啡」三條以上，即可品嚐頂級冰品－駱師傅法式手工冰淇淋聯名經典甜點Affogato阿芙佳朵，享受手工熟成美味交織的層次風味。

雀巢也推促銷方案。 虎嗅網

星巴克

COFFEE DAY

10月每周四 (2020/10/1、10/8 、 10/15 、 10/22、10/29)活動當日購買咖啡豆類別(包含250G咖啡豆、VIA即溶咖啡、掛耳咖啡、典藏咖啡系列、咖啡類別相關組合)、咖啡設備全類別品項(包含濾壓壼、調理機器、週邊用品)，可享85折優惠。

黑咖啡HAPPY HOUR

10月每周四（2020/10/1、10/8 、 10/15 、 10/22、10/29）活動當日10:00-14:00單筆購買兩杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。 黑咖啡優惠品項包含：美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元（例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。 不參與活動優惠之門市包含機場門市（松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市）、高鐵/鐵路站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、其他門市（洄瀾、花蓮和平）及車道服務。

星巴克也有買二送二方案。 圖片來源／Starbucks Coffee Japan

台灣麥當勞

「國際咖啡日」歡慶，台灣麥當勞9月30日中午12點起，於「LINE酷券」推出雙重好「咖」優惠：首波主打McCafé 特選黑咖啡（冰/熱）特價只要10元（原價55元），每組帳號限購1杯，共計10,000杯限時開賣、售完為止，歡迎消費者把握優惠良機，以「10元銅板價」輕鬆享受McCafé 的好「咖」風味。

此外，9月30日中午12點起至10月6日，McCafé特選黑咖啡（冰/熱）、特選那堤（冰/熱）享同品項、同冰/熱「買6杯送3杯」的超值優惠，每組帳號限購2組，限量50,000組，限期販售或售完為止；且在「LINE酷券」上不限兌換日期，還可寄杯、分次跨店領取，不但自用兌換方便，並可透過LINE轉贈好友。

10月1日起至10月4日國道免收費時段（10/1~10/3 每日凌晨00:00~05:00、10/4 凌晨00:00~上午10:00），「麥當勞得來速」特別針對使用「麥當勞報報APP」的消費者， 提供「為你加油」免費咖啡招待 ；活動期間於「麥當勞得來速」出示「麥當勞報報APP」新訊通知畫面，即可免費兌換55元特選黑咖啡（熱）乙杯，希望透過一杯好咖啡，陪民眾返鄉出遊。

麥當勞限定時間免費招待咖啡，好康最優惠！ pixabay

OK便利店

OKCafe新品「黑糖風味拿鐵」上市嚐鮮價，加碼推咖啡買二送二。OKmart 推出OKCafe 新品「黑糖風味拿鐵」，大杯拿鐵是全台門市每月銷售平均冠軍，選用具有養生溫補的黑糖，兩者結合為風味拿鐵，口感溫潤帶有黑糖香氣，10/1當日大杯嚐鮮價65元。在經典美式與拿鐵，也因應國際咖啡日，當日大杯冰(熱)美式咖啡，原價45元，大杯冰（熱）拿鐵，原價55元，買二送二（限同品項），預估整體咖啡業績可提高一成。

美廉社

美廉社響應國際咖啡日，也在10/1-10/6推出現煮咖啡全品項買一送一優惠，刺激買氣。