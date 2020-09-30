2019年成立的動見科技雖然年輕，夢想卻很大：要把閒置的行車記錄器影像搜集起來，打造即時街景搜尋引擎，這概念也贏得了2019年消費性電子展最佳創新獎。

如果曾使用過Google Maps街景功能，一定遇過街景影像「早就過時」的情況。舉例來說，街角倒閉一年多的餐廳招牌，仍掛在街景服務提供的畫面當中，仔細一看才會發現，影像更新的日期還停留在2019年。

「如果可以把每一輛車的行車記錄器連網，就等於路上所有的車子都是Google街景車。」動見科技（OmniEyes）共同創辦人暨執行長周俊廷說，而這也是動見科技的終極目標——提供即時街景與其他加值服務。

深入宅配通車隊，揭露「看不見」的駕駛壞習慣

說來簡單，但目前市售行車記錄器多不能即時連網，僅有錄影功能，或發生事故時連結手機。就算有連網功能，也礙於街景影片的檔案龐大，不可能將全部的內容上傳。

為了解決問題，他利用邊緣運算與影像辨識技術，「讓設備自己去比對過往的街景，有不同之處才上傳，檔案比較小，也更即時。」周俊廷說。

而在最重要的圖資搜集這方面，他們第一想到的就是商業車隊。「商業車隊的車輛每天要跑上8～10小時，車多、跑得路也廣，是最好的圖資搜集者。車隊管理中心也需要知道駕駛平常怎麼開車，本來他們的GPS（衛星導航系統）上傳也都需要網路，解決了連網問題。」周俊廷說。

動見科技設計了一套車隊管理系統，能夠透過行車記錄器的影像，自動辨識駕駛是否闖紅燈、違規停車、怠速等，偵測到後才自動剪輯成10～15秒的影片，上傳到車隊管理系統，大幅降低影片上傳的頻寬需求。這套系統也受到物流業者宅配通的青睞，導入了宅配通的車隊管理中心。

對於大型商業車隊來說，罰單是檢視駕駛的重要指標，「很多駕駛只是沒被拍到而已，像今天早上有一個駕駛闖了4次紅燈，這是GPS不會知道的事。」導入了動見科技的車隊管理系統，宅配通評估一年約可減少500萬元的支出。

不過，周俊廷強調，這套系統不是為了「抓壞駕駛」，反而是希望能找出「好駕駛」，透過與宅配通的合作，發送獎金及「AI認證」給優良駕駛。

有了宅配通當夥伴，等同多了超過1,000台車輛上路替動見科技搜集數據，每日能記錄5萬公里以上的圖資。

「創業就是發散、聚焦，又再次發散的過程，一開始我們想做即時街景，但創業還是要活下去、要有商業模式，我們推出了車隊管理系統，有了客戶之後，就能再次推動想做的事情。」周俊廷說。 蔡仁譯攝影

預計明年推出導航App，朝「全民街景車」更進一步

而動見科技預計2021年推出消費級導航系統App，朝「全民都開街景車」的目標更進一步，與現有導航系統最大的不同，是透過即時街景辨識，做到更直覺的導航通知。

「現在導航會說，100公尺後右轉，但一不小心就會超過。我們的導航會辨識街景，不只聲音匯提示ㄨㄨ烏龍麵店右轉，畫面上也會直接標出ㄨㄨ烏龍麵店，讓駕駛不會錯過轉彎。」他也透露，導航服務可能免費提供給一般消費者，目前正與一些導航系統業者洽談合作當中。

當商用與消費者端都成為動見科技的圖資搜集者，就是最令人興奮的掘金階段。

「即時街景的圖資可以做很多事情啊！像是先進駕駛輔助系統、即時街景地圖搜尋、智慧城市，甚至做出最即時的天氣回報。」想像一下，任何時刻都能接收最即時的街景，就如同擁有能夠搜尋真實世界的搜尋引擎，所有基於Google Maps的服務也都能轉換成真實的影像。以先前熱門的「口罩地圖」為例，將不再只有平面地圖，還能真正看到販售口罩的藥局模樣。

周俊廷也坦承目前圖資量還不夠多，但對於未來他相當樂觀，「等我手上的量更多，Google都有可能來跟我們談；如果他們不來，我們會自己推出即時街景服務，做到Google來找我！」

創業的3個關鍵問題

「全民街景車」有隱私疑慮嗎？

A：現在行車記錄器的畫質並不足以辨識人臉。未來也許會有更高畫質的鏡頭，或更快的網路傳輸方式，但要針對人臉加上馬賽克並不是困難的技術，所以關於隱私這一塊不用擔心。

從台大教授到創業家有什麼心境轉變？

A：當你是一個台大教授，每一個人都會聽你講話。但變成創業家，教授的光環就變成一次性的敲門磚，大家聽到「新創＋台大教授」的組合會願意跟你坐下來談談，但還是有機會被客戶洗臉，或是要從比較低位階主管慢慢往上談，我ego（自尊）沒這麼強，但還是會有一些內心的掙扎。

離開校園投身創業的原因？

A：我很喜歡將一個構想打造成產品的過程，過去我在台大當教授時，投入了很多產學技術的合作，也協助台灣企業做物聯網專案，不過當時完全不碰影像，專注在sensor（感應器）。後來與資工系的教授林守德、逄愛君共同加入科技部的價創計畫，才瞄準影像辨識領域創業。

責任編輯：張庭銉、林美欣