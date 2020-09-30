位於信義區的寒舍艾麗已提交轉為防疫旅館的文件，等台北市政府審核當中，在公布前也把10月17日之後的房間預訂暫時暫停。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊觀光產業，位於台北信義區的寒舍艾麗酒店今（30）證實，已向政府申請轉成防疫旅館，在房間預訂上將10月17日之後的預訂暫時暫停，等待台北市政府進一步的審核通知。

此外，寒舍艾麗表示，餐廳及宴會廳皆完全正常營運，未來也將依照政府旅館防疫手冊SOP，嚴格執行一般民眾與檢疫旅客絕對分流。

國境封鎖衝擊，平日住房率降為2成

寒舍艾麗酒店（Humble House Taipei）是寒舍集團旗下的四星級飯店品牌，在2013年開幕後，位於信義區的精華地段再加上景觀游泳池，吸引了不少旅客。

在疫情衝擊之下，寒舍艾麗酒店假日近期的住房率仍能維持高檔的8成，但平日則降至2成。以下為寒舍艾麗的聲明全文：

響應政府政策，寒舍艾麗酒店已送出申請防疫旅館之許可認証，從旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運、檢疫房客與一般消費者分流等都依照旅館防疫手冊SOP，目前交由台北市政府審查中，待更進一步通知，在為抗疫盡一份心力同時，保證消費者權益不被受損，並提供安全無虞的空間。



此外，台北市觀傳局表示，的確有收到寒舍艾麗轉為防疫旅館的申請，目前正在書面審查當中，會在場勘確認相關防疫準則之後，才公布正式上線的時間。

而據交通部觀光局統計，截至9月28日，全台防疫旅館房間數共有1.3萬間，入住率為74%。此外，交通部觀光局原先針對防疫旅館每房每日補助新台幣1,200元，考量預算與國際疫情的走向，10月1日至12月31日止，每房補助更改為800元，並僅補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿。每日每房800元的補助，對於國境封鎖造成外國客歸零的國際觀光旅館來說，也算是不小的幫助。

目前台灣防疫旅館業者可以選擇是否願意公開，台北公開的防疫旅館包含：天閣酒店（台北林森）、柯達大飯店台北天津、洛碁大飯店林森館、六福客棧、台北松山意舍酒店等。