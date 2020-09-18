鳳凰旅遊朝向多角化經營動作不斷，先是宣布開設1小時只接4人的健身房Fitnexx，今日更確定小琉球高端飯店即將動工。

全台首家上櫃、上市旅行社鳳凰旅遊（以下簡稱鳳凰）於今（18）宣布，將投入新台幣5億元，在小琉球打造休閒旅店，9月21日將正式動工，預計2022年底完工營運。

觀光局統計，2018年小琉球全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年的34萬人，2019年更逼近45萬人。根據東琉線輪船業者統計，近年小琉球的登島人數已破每年百萬人次。

投入5億蓋飯店，每晚房價約7,000~8,000元

而鳳凰持續看好小琉球的旅客成長性，天氣宜人四季皆夏，可從事各項的海上活動，及體驗海底自然生態景觀，再加上大鵬灣國家風景區經常舉辦活動，如黑鮪魚文化觀光季、大鵬灣帆船生活節等。

在經過兩年多的整合後，鳳凰取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方的土地使用權（屏東縣琉球鄉白沙段第286地號土地），將投入5億元打造國際觀光水準的休閒旅店，預計於2022年底完工。

初期規劃建築物高10樓、房間數量約有60間，走休閒度假設計風格，搭配無邊際泳池等設施，提供旅客最佳渡假體驗，房價約訂在每晚7,000~8,000元。若不考量任何促銷活動，7,000元以上的定價算是偏高，瞄準的也會是高端旅客。

在飯店的營運方面，鳳凰總經理卞傑民表示：「會再評估可行性，原則上會找專業團隊來經營。」而在小琉球興建高端旅店，期望是對於鳳凰營收和當地旅遊水平提升有所助益，同時也希望能替台灣增加國際能見度。

開美食街、健身房，鳳凰積極轉型、多角化經營

鳳凰除了國內外旅遊業務外，近年也積極往多角化休閒消費轉型，陸續開辦好食嗑美食街、位於高雄的精品旅館也即將開幕。以及跨足健身產業的Fitnexx健身中心也即將於10月開幕。

Fitnexx健身房示意圖。 鳳凰旅

卞傑民在接受《數位時代》訪問時曾表示，鳳凰一直朝向多角化經營前進，而疫情更是加快了腳步。跨足美食街的好食嗑，也正在找尋下一個適合的點位。另外，強調隱私、衛生，一小時只開放4人的健身房Fitnexx，如果在10月後表現良好，鳳凰也會再找尋新的地點拓展店面。

以出境旅遊（outbound）為主的鳳凰，在疫情中營收受到強烈的衝擊，4、5、6、7月的營收都在1,000萬元上下，8月則靠著產品調整與暑期旺季營收達約2,500萬元，但自4月以來營收年比衰退都在9成以上。

責任編輯：錢玉紘