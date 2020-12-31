巴哈姆特創辦人陳建弘在去年接下TiEA協會理事長。自認為個性閉俗、比較沒有主見的他，在面對協會事務上，把更多心力放在蒐集產業共識。

在業界，人人都暱稱陳建弘為「SEGA」，在1996年還在就讀資工研究所的時候，就搭建了以遊戲款式為討論區分類的BBS站巴哈姆特。這個在當時只是電玩迷想要把興趣當工作，所開始的嘗試，如今已經是華人電玩社群的最大論壇。

「巴哈姆特就是電玩『太空戰士』中的最強召喚獸！」陳建弘解釋著自己創辦20多年的電玩社群，當初之所以取名叫做巴哈姆特的原因。

同時，他也身兼應屆台灣網路暨電子商務產業發展協會台灣（Taiwan Internet and E-Commerce Association，簡稱TiEA）的理事長。這兩個身份看起來天差地遠，陳建弘也總是謙虛地說自己對於台灣網路產業認識還不夠。但其實，他著墨的都是同一件事情：用社群的力量團結眾人、建立平台，這一股力量，讓巴哈姆特與TiEA，都能在網路產業中，成為最強召喚獸。

接下理事長一年，成為數位發展部的幕後推手

在2012年，網路家庭董事長詹宏志登高一呼，成立了TiEA，目標是要凝聚台灣網路、電商產業共識，成為政府與產業之間的溝通平台。

近期，行政院啟動組織改造計畫，未來將增設數位發展部。在2014年由國科會升格的科技部，也有可能在2021年初廢除，推動國家科技相關政策的工作，就將由數位發展部與國科會來負責。在過去一年，陳建弘由林之晨手上接下了TiEA第三屆理事長的棒子之後，就一直積極推動著「數位發展部」的成立。

代表TiEA前進總統府，向總統蔡英文提出相關建言，也是他在過去一年最難忘的事。不過，能在媒體面前侃侃而談的他，其實個性相當害羞。他回憶與蔡英文會面時，「進去還是得『矜』起來，出來都覺得自己剛剛是不是吃了蠻牛。」

在被產業眾人拱上TiEA理事長之後，陳建弘坦承第一時間並不覺得自己適合這個職位，「個性閉俗是其中一個原因。」

回顧TiEA的前兩任理事長，一位是電商大老詹宏志，另一位是現任台灣大哥大總經理與AppWorks創辦人林之晨，兩位都在業界打下亮眼成績，也都獨具個人魅力。陳建弘說，「理事長有兩種，一種是像詹宏志、林之晨這種人，他們很有自己的想法，也知道這整個產業需要什麼。」

用資工專長為產業加值，陳建弘：推動IoT資安是重要方向

那麼，像陳建弘這一種呢？他自己認為，「我有時候也不知道該往哪裡去，我就會請智庫單位、業界朋友給我一些建議。」他也不諱言，「很多時候也會有點迷惘。」

不過，他依然努力在找自己能著力的角度，像是網路產業時常碰到的資安問題就是一例。他說明，在物聯網（IoT）設備越來越多之後，很多連網設備的防護等級不足，就會成為資安漏洞。在未來，希望透過TiEA推動法案，讓物聯網設備都能有一定的資安標準規範。

他回憶，在巴哈姆特創立初期也曾遇到來自海外的駭客攻擊，「這就是我比較有概念的題目，因為我也是資工出來的。」

從TiEA內部著手改造！下一步打造超強秘書處

接下來想做些什麼？業界想與政府溝通些什麼？問到這個問題，雖然他第一時間說沒有太多想法，卻點出了協會運作面的大問題—秘書處沒有傳承。

他指出，參與TiEA協會的理監事們通常都是公司老闆，平時公司業務繁忙，而目前只有秘書處職務是長期任職；但協會章程規定秘書長由理事長指任。也就是說，每換一屆理事長，秘書長也會隨之調動。也就是說，每隔三年任期，秘書處就會換了主管，導致人事流動率高。

陳建弘認為，一個協會要經營得好，一定要有一個很強的秘書處。 侯俊偉攝影

「所以變成有些業務會中斷，或是（新同事）不熟悉，變成協會例行事務無法延續，我覺得是一個滿嚴重的問題。」他舉例，「像是政府針對某個議題邀請參加會議，我們就要思考SOP該怎麼做？理監事要說什麼？是業界共識嗎？」因此，秘書處要有人能夠長期掌握業界的想法，並且傳承，是相當重要的事情，「協會要經營好，一定要有一個很強的秘書處。」

因此，陳建弘希望，往後增加副秘書長職位，往後在自己卸任後，第四屆理事長接任時，秘書處已經有熟悉TiEA各項業務的副秘書長，可以代表協會發言，並且協助理事長執行事務。「現在TiEA的兩個正職秘書中，就有一位是設定要接副秘書長的，我認為這是內部比較好的作法。」

像陳建弘這樣的理事長，自稱個性有些閉俗、沒主見，但他把更多心力放在凝聚產業共識上，找出自己擅長之處，再靠著強大的「召喚獸」隊友相助，讓TiEA的基礎建設打得更穩健，往後運作更加順暢。

責任編輯：錢玉紘