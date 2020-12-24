蘋果推出搭載自行研發Apple Silicon處理器晶片M1的Mac機種，包括13吋MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini。

編按（2020.12.24更新）：搭載M1晶片的Mac系列真的要來了！蘋果於11月發表搭載著M1晶片（Apple Silicon）的MacBook Air、13吋MacBook Pro與Mac mini，現在也於台灣官網也正式宣布開賣，最快2021年1月4日到貨。以下是發佈會新品亮點報導。

搭載蘋果Arm架構自製處理器的Mac新機市場期待已久，今（11月11日）正式推出。

搭載Arm架構設計Apple Silicon處理器晶片M1的Mac系列機種，包括新款13吋MacBook Pro、MacBook Air、以及Mac mini，即日起開放預訂並在下週陸續出貨。

其中最便宜的Mac mini售價為台幣21,000元，較上一代機種還便宜4,000元，可見蘋果希望趕搭在年底購物旺季之前推出以搶攻市場企圖。

13吋MacBook Pro

13吋MacBook Pro作為MacBook Pro的入門款機種，其1.4公斤的設計是許多學生、專業人士的首選，其8核心Ｍ1晶片搭配MacBook Pro的主動式冷卻系統，相較於上一代機種，執行效能提升快達2.8倍、圖像處理速度快達5倍，而機器學習工作負載速度更提升11倍，不論是玩高畫質需求的遊戲或執行影音內容編輯，均可有效縮短編譯程式碼、進行影像轉碼、編輯高解析度照片等工作的作業時間。

新款13吋MacBook Pro的電池續航力較上一代增加2倍，擁有長達17小時的無線上網時間與最長可達20小時的影片播放時間。新款13吋MacBook Pro售價為台幣39,900元起，教育優惠價為36,800元起。

MacBook Air

擁有時尚輕薄設計的MacBook Air，在新機種搭載M1晶片之後，其效能表現又大幅躍升，相較於上一代機種，具有8核心處理器的M1效能可快達3.5倍、圖像處理速度快達5倍、機器學習工作負載速度更提升9倍，同時M1 晶片的儲存裝置控制器與快閃技術可提供快達2倍的SSD讀寫效能。

此外，新款MacBook Air在擁有高效能表現的同時，更具有無風扇設計，不論執行繁重的工作負載都仍寂靜無聲。全新MacBook Air的電池續航力也明顯提升，擁有無線上網時間最長達15小時、影片播放時間長達18小時的表現，其售價為台幣30,900元，教育優惠價為27,800元。

Mac mini

新款Mac mini在搭載具8核心處理器的M1之後，執行效能提升高達3倍、繪圖處理效能提升高達6倍、機器學習工作負載速度更提升15倍。Mac mini與價格同級的Windows桌上型電腦相比，機身大小僅為其十分之一但效能卻可高達5倍。Mac mini售價為台幣21,900元，較上一代4核心機型還低了4,000元。

蘋果自研M1晶片與最新MacOS Big Sur整合下的高效體驗

蘋果今日發表的Mac系列新機，均搭載蘋果專為Mac設計的首款晶片M1，以Arm架構設計Apple Silicon處理器的晶片M1，沿襲Arm架構晶片的多項優點，包括低功耗、低延遲、散熱快等等，同時也是第一個使用先進5奈米製程技術所打造的個人電腦晶片，配備8核心的M1，具有最快達3.5倍的處理器效能、最快達6倍的GPU效能、最快達15倍的機器學習速度，且相較前代Mac更有高達2倍的電池續航力，其高效能表現堪稱擁有目前最高的處理器每瓦效能。

此外，蘋果同時也更新Mac作業系統Big Sur搭配M1的高效能設計，使Mac新機展現軟硬體高度整合後為使用者帶來的流暢體驗，以蘋果的瀏覽器Safari進行瀏覽，可使JavaScript的執行速度提升至1.5倍，反應速度提升將近2倍。透過Big Sur與M1的整合，目前蘋果開發的軟體皆為Universal形式在M1上以原生方式執行，尚未更新至Universal的現有Mac App，也可透過Apple的Rosetta 2執行，並且讓iPhone和iPad App能直接在Mac上執行，加速擴增可應對蘋果多款硬體的應用程式。

市場認為，蘋果首先推出入門款的Mac機種搭載自行研發的M1晶片，不僅是想以較親民售價的產品在年終購物季拉抬銷售表現，更是為了測試市場對首款Mac搭載Arm架構晶片設計的反應，以便在後續推出更高階的15吋MacBook Pro、iMac、Mac Pro等機種時能有所調整；此外，首款Arm架構晶片設計的Mac在外型設計並無改變，也讓市場期待蘋果的Arm架構晶片產品更成熟之時，是否將有令人耳目一新的產品設計。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Apple Event、蘋果新聞稿-1、蘋果新聞稿-2