鴻海旗下工業電腦事業體樺漢，宣佈以8.14億元市值增資股，換取AIS開曼37.64%股權，AIS開曼是集團高速成長企業，掌握機器視覺與人機介面技術。

鴻海子公司樺漢科技再度出手併購，以增資換股方式，對已經持股62.36%的子公司AIS開曼加碼換股，取得剩餘持股，這也顯示鴻海集團正全力佈局AMR（自主行走機器人）與機器視覺等工業應用技術。樺漢財務長吳友梅表示，此舉將加強延伸歐美觸角，垂直產業整合，加強工業應用佈局能力。

而透過一舉換股完成100%持股，樺漢集團旗下已有三大品牌，除Kontron及樺漢中國，AIS開曼旗下轉投資超恩為樺漢第三個自有品牌，品牌業務經營也將挹注樺漢整體毛利率提升。

樺漢過去在工業電腦領域以零售及博弈等業務為主，此舉將大幅強化機器視覺系統業務能力，樺漢總經理蔡能吉日前才表示，全球機器視覺市場逾3,000億元，樺漢將加強AI機器人、AMR（自走機器人）、ADAS（高級輔助駕駛系統）、AGV（無人搬運車）、工業4.0及視覺檢測等商機。

樺漢董事長朱復銓看好工業物聯網商機。 王郁倫

超恩數日前才宣佈攜手英特爾推出AMR自主移動機器人解決方案，而樺漢透過AIS開曼也合作拿下日本機場巴士自駕車、美國農場無人機負責噴灑藥品等訂單。

整合海外通路及技術，集團孵化3品牌

樺漢12月1日與子公司AIS開曼換股合併，樺漢將增資發行3,540張股票，換得AIS開曼402.82萬股，相當於以8.14億元市價股票完成AIS開曼剩餘37.64%股份收購，股份交換基準日暫訂1月21日，屆時AIS開曼將成為100%子公司。

雙方換股比例約定為每一股樺漢，換發1.1379144股開曼AIS持股，樺漢為收購剩餘持股，股本微幅增加3.7%，來到9.5億元。

鴻海科技集團看好AMR技術，與凌華科技合資「法博智能移動」也合作AMR機器人。 鴻海

對於AIS開曼旗下100%持有美國AIS及台灣超恩兩家子公司，美國AIS暨超恩總經理游鈴曉表示，公司專注於人工智慧高效能機器視覺運算主機開發設計，產品特色是高運算能力、無風扇耐震高效能工業計算系統，專長在HMI人機介面工控產品，以工業自動化市場為主，跟樺漢業務重疊不高，美國有些專案會合作供貨。

AIS開曼分工上，美國AIS以美國市場為主，歐洲也有少部分、以大型客戶專案為重，超恩則在台灣，主打自有品牌，服務全球中小型客戶，兩公司營收貢獻約6：4。

根據財報顯示，美國AIS在2019年營收12.7億元，年增1.95倍，稅後純益0.92億元，年增4.81倍，是高速成長企業，2020年前三季營收10億元，獲利1億元，已經超越2019年獲利成績，2021年預期還有雙位數成長空間。

樺漢總座來自AIS，操盤歐洲2併購

由於AIS開曼業績高速成長，樺漢總經理2019年底宣佈由美國AIS總經理蔡能吉接任，也顯示樺漢對AIS開曼的重視。

事實上，樺漢本來就因為持有AIS開曼股權比例過半，財報是完整認列AIS開曼營收，獲利則按照持股比例認列，收購100%股份後也只是多認列剩餘37.64%獲利。吳友梅表示，換股合併對樺漢財報獲利貢獻有限，也不是最終目的，董事會是期望藉此加速雙邊產品技術整合，拓展更多市場。

樺漢董事長朱復銓（右）與總經理蔡能吉（左），新總座2019年底上任，他先前即為AIS開曼總座。 王郁倫攝影

吳友梅表示，此次合作可以由AIS開曼北美及歐洲通路，接觸更多國際品牌客戶，並整合AIS開曼的標品產品線及機器視覺、人機介面產品軟硬體，透過AIS的業務與經銷通路銷售，加速全產品線品牌行銷，擴張市佔率。

她指出，由於樺漢在嵌入式系統設計研發實力好，整合AIS開曼技術，有助於提供客戶完整終端系統，加上超恩主打自有品牌，毛利率較高，對樺漢也有正面幫助。目前樺漢集團旗下品牌共有Kontron、超恩、樺漢中國3業務。

樺漢2020年陸續加強海外市場通路整合，7月剛宣佈子公司S&T AG投資3,750萬歐元取得斯洛維尼亞系統服務商ISKRATEL telekomunikacijski 100%股權，藉此佈局東歐及俄羅斯市場，強化當地電信、運輸、公共安全與能源佈局；並投資600萬歐元取得德國資訊服務商CITYCOMP Service Gmbh 55%股權，掌握伺服器、儲存系統、PC、工作站等硬體維護服務。

責任編輯：蕭閔云