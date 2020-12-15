半導體的材料設備，從電子氣體、靶材、化學品，到矽晶圓、光罩、光阻，若拆開來看，每一項都像是小螺絲釘。但，台灣能缺乏這些「關鍵小角色」嗎？
1 5G、電動車都要的材料！同時生產碳化矽、氮化鎵，全台只有它做得到
從手機到電動車都需要用到的碳化矽（SiC），可以說是邁入5G時代的重要半導體材料。
大致來說，半導體材料可分為3個階段：第一階段是矽（Si）元素等基礎材料；第二階段是砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等化合物半導體材料；最新的第三代半導體材料，則以碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等寬頻化合物半導體材料為代表。
碳化矽具有耐高溫、耐高壓的特點，應用範圍包括智慧電網、不斷電系統、電源供應器以及新能源車領域。 電動車大廠特斯拉（Tesla）就在Model 3車款的逆變器中，採用SiC MOSFET（金屬氧化半導體場效電晶體）元件；氮化鎵應用的領域則包括手機、電動車、 5G 基地台等。
成立於1998年的嘉晶，主要負責研究、開發、生產製造及銷售矽、碳化矽、氮化鎵等磊晶材料，由於嘉晶是國內唯一一家可以同時提供碳化矽，以及氮化鎵磊晶代工服務的廠商，隨著5G、電動車時代的到來，嘉晶在材料領域占有關鍵優勢。
優勢1〉就近服務，占有產業關鍵優勢
嘉晶為何有本事成為國內唯一？主因是碳化矽、氮化鎵這兩款新材料的生產不易，嘉晶電子董事長徐建華從兩方面來解釋：其一，製造碳化矽晶圓的原料，大多需要從國外少數供應商進口，且製造成本偏高。
其二，技術難度也是一大挑戰。以氮化鎵為例，在製程上，必須將氮化鎵磊晶長在矽晶圓基板上，由於兩者的晶格不同，製作過程中容易翹曲破片，矽晶圓基板也有規格要求，導致整體量產難度高。
在半導體產業中，磊晶屬於材料部分，有耐高溫、耐高壓的特性，晶圓（Wafer）在製作過程中，有些IC設計公司及IDM（垂直整合製造）廠商的產品，需要用到有磊晶的晶圓，就會希望有業者協助備妥基板（substrate）和磊晶，嘉晶就是瞄準這些客群。
目前，嘉晶是台灣唯一有能力量產4吋、6吋碳化矽磊晶及6吋氮化鎵磊晶的公司，擁有磊晶專利技術，品質也獲得國際IDM大廠認可。
徐建華表示，嘉晶在矽磊晶的業務整體主要分為兩大部分。第一部分是提供晶圓代工廠的協力業務，占比約2成，主要是晶圓在代工廠內進行部分流程後，送至嘉晶進行磊晶製程，再返回晶圓代工廠完成後續流程。在製造時效考量下，嘉晶有地域優勢，可就近服務台灣的晶圓代工廠商。
隨著台灣晶圓代工的成長，徐建華認為，這項業務將會持續成長，而且有了技術及效率上的優勢，「外來的競爭者不容易跟我們競爭。」與此同時，嘉晶也完成超接面（Super Junction）金屬氧化半導體場效電晶體（MOSFET）多層次或埋藏層製程磊晶出貨，不斷增加自身產品的附加價值。
優勢2〉產品客製，奪得新材料市場先機
另一項占了嘉晶矽磊晶業務約6～7成業績的「標準型」業務，是直接買進晶圓，做一層磊晶在上面，再把磊晶和基板一起賣出。這部分，嘉晶主要是針對中小型的設計公司及IDM公司，提供客製化的規格與製程。
除此之外，嘉晶也會針對中小型的IDM，提供特殊的規格與製程。
之所以鎖定中小型設計公司及IDM客戶，是因為部分廠商因為規模不夠大，採購材料時議價能力較弱，「嘉晶可以集合這些客戶需求，一起跟基板廠商購買原料。」
嘉晶手握磊晶專利技術，加上可以針對客戶對元件特性的不同需求，客製生產方式與製程條件，因而區隔出與同業的差異，形成競爭優勢。
疫情使得遠距工作成為全球職場的新常態，帶動筆電、平板銷售大增，iPhone 12的推出也讓5G需求攀升。其中，5G手機因為搭配大容量電池，氮化鎵快充裝置需求增加，包括三星、小米、聯想、OPPO、華為等大廠，都已採用氮化鎵快充方案。
由於布局得早，嘉晶和集團內夥伴公司漢磊科合作的碳化矽及氮化鎵供應鏈，目前已經進入量產，並持續與多家設計公司及IDM大廠合作，也是嘉晶能持續成長、迎來新商機的重要關鍵。
嘉晶
成立時間:1998年
董事長:徐建華
總經理:孫慶宗
近期財報:2020年第3季營收30億元，年增7.97％
關鍵技術:擁有磊晶專利技術，可量產4吋、6吋碳化矽磊晶，及6吋氮化鎵磊晶
責任編輯：林美欣、張庭銉
2 先進製程關鍵拼圖！意德士「真空吸盤」，幫半導體大客戶穩住良率
即使是半導體設備巨人，也無法在跨步前進時，所向披靡地清除所有路障。巨人辦不到的事，正是台灣零組件供應鏈的關鍵成長機會。
艾司摩爾（ASML）是荷蘭半導體設備大廠，2019年產品銷售額排全球第二高，其中最知名的產品EUV光刻機（極紫外光曝光機，lithography machine）擁有8成市占率，一台機器動輒新台幣30億元，是研發7奈米以下先進製程的必備產品。
今年8月，艾司摩爾宣布在台南成立全球技術培訓中心，台積電晶圓廠營運副總經理王英郎致詞時點出：「有了它（EUV），才能讓相同尺寸的晶片放入更多電晶體，從1億顆成長到100億顆。」
硬體評論網站AnandTech認為，光台積電可能就安裝了全球過半EUV光刻機。再從艾司摩爾年報看，去年銷售額有51％都賣給台灣業者，全年EUV出貨26台，推估台積電約占20台，顯示雙方緊密關係。
「一間公司再怎麼強，也不會什麼都做。」意德士科技董事長闕聖哲形容，艾司摩爾就像賓士原廠，能打造頂級S-Class車款，卻沒有自己生產輪胎。而意德士就像專門生產輪胎的企業，能滿足半導體企業客製需求，讓他們開車速度更快。
跑在原廠ASML前頭，填補「關鍵缺口」
闕聖哲口中的獨門輪胎，指的是半導體曝光製程中常用的「真空吸盤」，原先只是用來固定矽晶圓。
2009年，某晶圓代工大客戶發現光刻機不夠精準、影響良率，當時光刻機供應商Nikon、Canon、艾司摩爾都無法解決問題，便找上意德士想辦法。
意德士以演算法模擬出真空吸盤的最佳「曲度」，提高了晶圓曝光中的良率，雙方也一路自10奈米製程合作到3奈米製程。
闕聖哲指出，隨著每一代半導體製程往前突破，光刻機還是必須將光源準確打在愈來愈小的線徑上，不能因為光線的物理特性有所偏移。而既然「打光」設備有技術天花板，客戶只好將腦筋動到固定晶圓的吸盤底座上。
闕聖哲解釋，像艾司摩爾這樣的設備巨人，在全球賣機台時，著重的是產品標準化、規格化帶來的高毛利，就算是最大客戶，也很難為它們客製化研發小零件。「要專注開發要價30億元的曝光機，還是把精力移到約1,000萬元的真空吸盤上，這並不難選。」
抓到機會、與艾司摩爾共同成為大客戶「唯二」的真空吸盤供應商後，意德士並未因此停下腳步。
最強「副廠」助陣，台灣業者聯手打群架
有別於其他產業，晶圓先進製程的研發特性是，由代工的零組件業者，拿著現有設備去做下一世代開發，遇到各種問題後累積數據，再回頭修改、重新打造關鍵零組件。因此，能滿足客戶需求、共同成長的零組件業者，往往能獲得比較高的毛利。
前提是，零組件業者得願意投入大量研發資源，也要熬得住動輒一、兩年的開發時間。
「如果只做成熟製程的商品，客戶要節省成本時，就只得降價。」為提高獲利，闕聖哲經常告訴同仁：「要伸出手抓住客戶，幫客戶解決問題的同時，即使走的是利基市場道路，同樣有機會成為老大。」
事實上，意德士不只有曝光製程專用的真空吸盤，同時也代理銷售、維修蝕刻、薄膜製程使用的靜電吸盤。以數量來看，後者需求遠大於前者；但如果比較產品毛利率，前者較後者高下立判。
此外，意德士還有另一項營收主力產品「全氟密封材」（FFKM Oring）。這項產品是跟日本大金工業進口全氟材料，再運用自己設計的配方，生產開發耐高腐蝕電漿材料、耐臭氧電漿材料，應用在半導體的蝕刻、擴散、薄膜等製程。
闕聖哲綜合觀察，半導體零組件設備業者共有三種生存之道：一是成為原廠，直接賣設備、提供保固，但這多半只有巨人做得到；二是提供與原廠相同材質與功效的「民間副廠」產品；三則要能端出便宜又好的同級品。
隨著半導體產業一片榮景，他強調，未來5年內，台灣半導體零組件業者的考驗，「不是成為合格供應商，而是能否協助推動本土代工與封測領導業者前進」，讓自己成為「高價值夥伴」。
意德士
成立時間：1999年
董事長暨總經理：闕聖哲
近期財報：2020年第3季營收1.02億元，年增1.62％。
關鍵技術：半導體曝光（黃光／微影）製程真空吸盤。
責任編輯：張庭銉
3 全球IC導線架市占第二！長華科技預測未來30年需求：100％死不掉
導線架是晶片與印刷電路板（PCB）線路之間的連接媒介，具導電功能，是封裝過程的必備材料。全球IC（積體電路）導線架年產值約35億美元，其中長華科技市占17％，以營收來看，是世界第二大供應商。
憑藉著2013年開始洽談的一次關鍵併購案，使得曾面臨「再虧下去就要收掉」的長華科技，在半導體的產業鏈上，自此站穩導線架的領先地位。
「再虧就要收掉」，一步走出LED市場低谷
長華科技的母公司長華集團成立於1989年，主要業務是代理半導體封裝材料、設備。在台灣半導體發展史上，長華集團也起了重要作用。1995年，「日月光第一次營收破百億，那一年，日月光足足付了28億的材料費給長華。」長華集團董事長黃嘉能回憶。
當年，導線架一度大缺貨，由於長華代理日本住友的導線架，手中握有全球4～6成的料源，便在激烈競爭中勝出。
2010年，長華集團思考在代理業務之外另尋出路，加上看好LED市場，旗下便成立長華科技，投入LED導線架的生產製造。
然而，時隔兩年，韓國LED產業崛起、中國過度擴充LED磊晶機台，造成全球市場供過於求，相關零組件價格被愈壓愈低。「公司成立不久，LED市場就掛了，我們買了2億多元的設備，還沒開封就報廢，幾乎全賠光了。」
眼看前景黯淡，黃嘉能心想：如果連虧3年，就收掉長華科技。沒想到2013年出現轉折，日本半導體產業開始走下坡，「住友的大老闆來找我，問我導線架（產線）想不想買？我就說，光想就流口水了！」
於是，長華集團和長華科技共同出資，併購住友旗下IC導線廠，長華科技自此正式由LED轉進IC領域，IC導線架市占直接空降世界第四大，廠區也開展至日本、中國、馬來西亞，橫跨4國。
2016年，曾在存亡之間掙扎的長華科技順利上櫃；如今，IC導線架的業務占比更已高達90％。
另外兩大導線架廠商分別為三井高科技與新光電器，皆為日商。由於日本製造人力成本較高，加上三井高科技與新光電器皆有其他半導體封裝材料產品，因此在導線架的技術優化工作上著墨較少。
但長華科技把導線架生產視為主力，花更多心力提升製程效率與工廠管理，努力降低成本、提升獲利，去年成功把市占衝到全球第二。
展望IC未來30年，「需求只會更多」
5G、AI（人工智慧）時代來臨，科技產品的選項愈來愈多元，IC需求也會隨之增加。而只要IC封裝基本架構不變，無論終端應用的流行如何變動，對於導線架的需求就不會減少、只會增加。
「我們不是賣咖啡、也不是賣茶，我們賣的是杯子！」黃嘉能解釋，無論是記憶體IC、邏輯IC還是電源管理IC，都會需要導線架來做為導電媒介。「至少30年內絕對用得到，100％死不掉。」
以小放大來看，「如果導線架可以往前看到30年，台灣半導體就可以看到未來60年。」談及台灣整體半導體產業未來的發展，黃嘉能認為，台灣掌握了重要的晶圓代工產業，若不談韓國的記憶體產能，台灣的半導體生態鏈幾乎是全球最強。
至於長華科技下一步還要往哪裡布局？
黃嘉能透露，當年併購住友時，並沒有買下生產車用高功率導線架廠；而這一塊市場，預估年產值高達500萬美元。
不過，自從2013年併購住友部分產線至今，長華科技透過往來合作的IDM（垂直整合製造）廠商，觀察到市場對於高功率導線架的需求，「我們現在要想辦法把它買過來。」
「其實我也可以自己蓋（產線），只是買進來會更快。」看好未來車用IC的需求將不斷成長，長華科技試圖再度透過併購，迅速補足高功率導線架的產品缺口。
「以營業額來看，快則2021年、慢則2022年，我們就會是全世界做最大的；2024年，我們就要達到世界市占30％。」黃嘉能期許。
長華科技
成立時間：2010年
董事長：黃嘉能
總經理：洪全成
近期財報：2020年第3季營收24億元，年減3％。
關鍵技術：掌握aQFN導線架的獨家技術。
責任編輯：郭昱彣、張庭銉
4 強化台灣IC在地供應鏈！永光化學獨創光阻劑配方，抵抗日本大軍搶單潮
喜歡喝調酒嗎？對饕客來說，調酒最大魅力莫過於高度客製化，打造專屬於你的飲品。在半導體產業中，優秀的化學品業者就像是調酒師，不斷研發、測試，同時考量顧客製程條件、設備差異等因素，最終端出實際用於IC產業鏈的產品配方。
永光化學，正是台灣少數能提供IC前（製造）、後段（封裝測試）製程化學品的好手。
創立於1970年代，永光化學早期業務以紡織、皮革染料為核心，逐步發展出特用化學品（如抗氧化劑、紫外線吸收劑）、醫藥化學（如前列腺素原料藥）與電子化學品事業。
從營運面來看，永光化學2019年合併營收93.3億元，電子化學品約貢獻12％，數字不算高，產品線卻相當多元，可提供IC、LCD（液晶顯示器）、LED（發光二極體）、TP（觸控式面板）產業所需的光阻劑、顯影液、研磨液及濕式製程化學品。
其中，光阻劑是永光化學投入20年努力研發的關鍵產品。
經濟部技術處指出，由於半導體需求朝微型化、多樣化發展，製程端為使IC電路有更高密度布局，以減小產品體積，必須不斷縮短曝光波長來提高解析度；光阻劑即是微影製程中最重要角色之一。
簡單說，IC生產製程無論先進與否，都要經過曝光，過程中要先在晶圓上塗抹不同特性的光阻劑，才能透過光源照射，讓電路圖形成於晶圓表面，概念上有點接近於「拓印」。
「我會形容自己是一間配方公司。」
永光化學總經理陳偉望笑說，自家電子化學品出貨量不拚廣，專注於核心技術開發，甚至有獨創的利基型產品。
此外，永光也開始將重心拓展到IC封裝業者與新一代材料碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）帶來的功率半導體商機上。
掌握產業脈動，打出利基戰略
市調機構富士經濟（Fuji Keizai）指出，2019～2024年間，光阻劑市場將成長60％，規模達2,500億日圓，其中八成市占率掌握在日本業者手中。
永光化學電化事業副總經理林昭文解釋，製造光阻劑至少需要過三關：第一，要了解客戶晶圓設計方式，從尺寸4吋、6吋、8吋，到晶圓厚度多寡、乾燥方式都有影響； 第二，要了解曝光系統，長期測試後才知道光阻劑是否有效顯影，並呈現顧客要求的形狀 ；第三，要克服製程差異化，例如電鍍、離子植入，都會對化學反應帶來影響。
對永光而言，第二點是眼前最大的考驗，因為要做到這點，光阻劑業者必須購買要價不斐的設備。
工研院產科國際所指出，曝光光源可區分為紫外線（UV）、深紫外線（Deep UV；DUV）和極紫外線（Extreme UV；EUV）。生產7奈米或更先進製程產品，不只需要EUV光刻機，還需搭配EUV專屬光阻劑。
在台積電2019年報列出的光阻劑供應商們，有3家已經或正計畫投入最高階EUV光阻劑供應，皆為日本業者，包括領導品牌東京應化工業、信越化學（打算來台生產）及住友化學（預計明年投入開發）。
面對日本化學大廠技術領先、甚至積極來台設廠搶單，陳偉望坦言，永光即使全力投入EUV領域，都不見得可獲得客戶青睞，「光是曝光機就要新台幣30億元，更何況日本業者投入早，無論設備攤提、配方測試都已經跑在前頭。」
因此，永光另闢蹊徑，持續耕耘成熟IC製程的同時，也以更靈活、多元方式與業者合作。例如，指標客戶為維持競爭力，會自行研發專利化學品配方，交由永光代工生產；或客戶規畫好下一代製程設計時，由永光與設備業者共同測試化學品規格。
面對中美科技冷戰，陳偉望認為，相較半導體前端製程業者已經意識到地緣政治的脆弱、在地供應鏈非做不可，後端業者還在觀望。
儘管現階段的產業氛圍，還是比較信賴掌握原料的外商，他相信化學品台廠只要能提供高度客製化的服務、彈性調度產能，重要性就會與日俱增。「畢竟國門是可能會關起來的，若兩個總統一言不合，對方說不賣你就不賣你，又該怎麼辦？」
永光化學
成立時間：1972年
董事長：陳建信
總經理：陳偉望
近期財報：2020年第3季營收18.6億元，年減20.3％
關鍵技術：I-LINE、G-LINE正負型光阻；高膜厚、高解析的化學增幅型光阻；高精密感光顯影型材料——感光聚醯亞胺（PSPI）。
責任編輯：張庭銉