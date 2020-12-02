日前澳洲呼籲全球調查新冠肺炎來源地，中國為此接連對澳洲進行關稅報復，對澳洲葡萄酒課徵200%反傾銷稅，多國政治人物開始挺澳洲葡萄酒。

中國針對澳洲葡萄酒開徵超過200%反傾銷保證金；19國議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）網站今天下午同時刊登報導，來自19國超過200名議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）發起一項全球性運動，號召大家在12月購買及飲用澳洲葡萄酒。

為了反制中國以經濟手段脅迫澳洲，「對華政策跨國議會聯盟」展開全球挺澳洲葡萄酒運動，要向中國宣示，世界各國團結一致拒絕屈服中國的霸凌行為。

「對華政策跨國議會聯盟」攝製了一段造勢影片。片中有多個國家的議員呼籲各國民眾享用澳洲葡萄酒；這些議員分別來自日本、義大利、德國、美國、澳洲，甚至還有澳洲葡萄酒的宿敵──紐西蘭。

在影片一開始，不同國家議員輪流吹噓自己國家的酒品才是無敵好喝；接著話鋒一轉，呼籲大家要喝澳洲葡萄酒。

美國眾議員游賀（Ted Yoho）在影片中說：「我們的朋友需要大家幫忙。」

斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）則說：「我們請大家一起對抗（中國國家主席）習近平的專制霸凌行為。」

瑞典哥特堡（Gothenburg）市議員藍恩（Elisabet Lann）在攝影機前展示澳洲名牌奔富（Penfolds）葡萄酒；她舉起葡萄酒杯說：「藉著喝一、兩瓶澳洲葡萄酒，讓中國共產黨知道，我們是不會向霸凌屈服的。」

位於英國倫敦的「對華政策跨國議會聯盟」發言人阿姆斯壯（Samuel Armstrong）在接受「雪梨晨驅報」和「世紀報」訪問時表示，「澳洲並不孤單」。

他解釋：「中國脅迫澳洲時，就等於脅迫我們所有人。為了挺身捍衛我們的盟友和我們所分享的價值觀念，雖然可能要付出重大代價；但在美酒當前，要是完全不為我們的澳洲朋友出點力的話，就不單只是不道德，而更是枉費了如此美酒。」

挺澳洲葡萄酒反制中國的呼聲已獲得多國迴響。例如瑞典前首相畢爾德（Carl Bildt）向「雪梨晨驅報」和「世紀報」表示支持，他預料中國的經濟脅迫手段會引來各國聲討。

另外美國國家安全會議（National Security Council, NSC）發推文預告，美國白宮將會在這星期的一場活動中，播放挺澳洲葡萄酒的造勢影片。推文還提到：「可惜，由於北京當局向澳洲酒商開徵脅迫式關稅，中國的葡萄酒愛好者要錯過了。」

早在11月初中國海關口頭警告中國進口商，6日起將鎖定澳洲葡萄酒等物資嚴加盤查。美國之音報導，英國泰晤士報專欄作家魯卡斯（Edward Lucas）立刻在推特上發起「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」（#freedomwine） 的「公民運動」，廣獲全球推友積極支持。

英國諾丁罕大學任教的德裔學者佛達（Andreas Fulda）甚至立即響應，接連在自己的推特帳號上秀出每個星期品嚐的不同品牌的澳洲葡萄酒。

My first two bottles of #Australian #FreedomWine. Do join @edwardlucas campaign and buy 🇦🇺 to counter the punitive economic sanctions by the Chinese Communist Party. pic.twitter.com/7nK1vZ9XXE — Andreas Fulda (@AMFChina) November 7, 2020

魯卡斯在推特上鼓勵推友一週買一瓶澳洲葡萄酒，明年將累積至380萬瓶，「現在就開始行動，並向中國黨國展示自由世界不受霸凌」，同時請推友們一起轉推#freedomwine的公民運動。

中國政府針對澳洲葡萄酒開徵107.1%至212.1%不等的反傾銷保證金，嚴重打擊澳洲葡萄酒在中國市場的競爭力。澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）坦承，中國的舉動「讓澳洲葡萄酒產業陷入極為艱困的日子」。

伯明罕和澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）先後公開表示，澳洲政府相信，中國之所以採取有關舉動，並非因為貿易因素，而是出於政治動機。

隨著澳、中關係惡化，過去半年以來兩國貿易問題也成為媒體焦點。澳洲今年4月向國際社會倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情起源，隨即觸怒中國，接著多項澳洲產品出口中國遭受阻礙。

在中國對澳洲葡萄酒開徵反傾銷保證金的消息傳出前10天，已有中國官員向媒體爆料，列出澳洲14項反中行為，指中國已憤怒，要求澳洲改變相關政策。

本文授權轉載自：中央社