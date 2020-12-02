Salesforce正式宣佈以277億美元收購企業通訊軟體新創Slack，創下公司成立以來的最大併購案，同時雙敵人聯手，也被視為將是微軟的重大威脅。

甚囂塵上的併購傳言終於證實！Salesforce在財報會議上宣佈，以277億美元的價碼收購企業通訊軟體Slack，預計將創下Salesforce歷史上最大一筆收購案。

Salesforce計畫將以現金加上股票的形式收購，每股收購價為26.79美元，股票部份則是0.0067股對Slack一股，預計整個交易程序將在2021年7月完成。Salesforce收購消息走漏後，Slack股價近一週已上漲逾4成至43.84美元。

這次收購將締造Salesforce成立以來最大筆的收購紀錄，超越去年買下數據視覺化公司Tableau的157億美元，也是軟體界史上，僅次於IBM收購紅帽（340億美元）的第二大併購案。

連番收購新創公司，Salesforce砸重金強化公司實力

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，遠端工作成為顯學、軟體產業大紅大紫的此刻，Slack卻在與微軟、Zoom的競爭中敗下陣來，直到傳出併購消息前，Slack今年的股價幾乎沒有成長。

Salesforce執行長馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）相信，Slack將是他們達成500億美元年營收的關鍵要素，這個數字意謂著他們將成為僅次於微軟的企業軟體廠商。Salesforce 2020財年（至2020年1月31日）營收為171億美元。

儘管Slack至今年營收仍不到10億美元，且迄今仍面臨虧損，卻是Salesforce夢寐以求成為與大量員工接觸的機會，而不只是行銷人員每天管理客戶的工具。

Salesforce執行長貝尼奧夫聲稱，Slack將是Salesforce年營收衝上500億美元不可或缺的要素。 Salesforce官網

貝尼奧夫認為，這筆交易不僅有利於Salesforce，對於Slack也是營收突破的契機。「就如大家所知道的，他們正在從10億美元提昇20億美元的階段。」貝尼奧夫表示，Salesforce也經歷過這樣的時刻，有很多可以提供幫助的地方，「我們可以幫助他們重新定義整個行業。」

從Salesforce 1999年成立至今，已經完成超過60項收購案，近年也積極進行併購、投資，強化這間客戶管理軟體巨頭的競爭力，除去年收購Tableau外，前年也以65億美元買下軟體整合平台MuleSoft，2016年還曾與微軟競購LinkedIn，但最終未得手。

微軟兩位勁敵聯手，能否為Slack迎來「敗部復活」？

所謂敵人的敵人就是朋友，Salesforce和Slack一樣，與微軟有著激烈的競爭關係，因此這次收購被外界認為是微軟最不樂見的消息。

維德布什分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）表示，這起併購案會是Salesforce打擊微軟的重要一步棋。Salesforce藉此加入了Slack與Microsoft Teams之間的戰局，可能令這位一度落後的挑戰者死灰復燃，再次成為微軟的威脅。

根據《彭博社》的資料，Microsoft Team 10月底每日活躍用戶數達1.15億人，高於4月份時的7,500萬，Slack則強調高參與度更有意義，聲稱有超過1,250萬人同時使用Slack。

微軟強悍的生產力工具陣容，使得Slack很難挑戰其地位，7月份時更向歐盟提起申訴，指控微軟透過將Teams與Office產品捆綁銷售，不公平地打壓競爭者。

Slack未能在遠端工作正夯的時期從競爭者中脫穎而出，2020年至收購消息揭露前股價幾乎沒有成長。 shutterstock

近年Salesforce也逐步涉入微軟統領的市場，2016年收購的Quip即是一間開發線上文件協作平台的新創公司；Tableau也與微軟PowerBI相競爭，如今買下Slack或許不是太讓人意外。

Salesforce今年營收表現傑出，第三季營收達到54.4億美元，超越外界預期，2021財年營收上看200億美元，今年也獲得成為道瓊指數成份股的殊榮。這次收購Slack能否幫助他們再上一層樓，狠狠咬下微軟口中的肥肉，大家都在等著看。

資料來源：CNBC、Bloomberg

責任編輯：錢玉紘