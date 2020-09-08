Marc Benioff，35歲從甲骨文副總裁的高位退下，去尋找自己對軟體事業的初心。不僅合夥創立Salesforce，最後甚至成為《時代》雜誌老闆。

二十幾年前，在所有軟體都必須透過CD或磁碟片灌進電腦的年代，馬克．班尼奧夫（Marc Benioff）就已經想像著只透過網路就能取得軟體的可能性，並且在35歲那年從科技大公司甲骨文副總裁的高位退下，決定尋找他的「終結軟體」信仰之旅。

將賈伯斯視為人生導師 25歲成甲骨文最年輕副總

這位Salesforce的共同創辦者，在雲端概念還未普及的年代，就高喊著「No Software」的口號，打算顛覆只能從硬碟灌軟體的做法，他認為產品本身或公司都應該具備社交特性，雲端化就是關鍵推手，被業界戲稱雲端佈道大會的Dreamforce Keynote上， 他甚至曾預言未來科技革命將是人、機器、社交網路的結合，觀點大膽而又先進。

如今，這位雲端夢想家創造的Salesforce市值已經到達2400億美元（約台幣6.93兆），並且持續增長，取得了前所未有的成功。

班尼奧夫在15歲時，就以75美金的價格，賣出人生中第一套名為「How to Juggle」的軟體，自此開啟他的軟體生涯。1984年，當時還在就讀美國南加州大學的班尼奧夫，於蘋果公司擔任實習生，並與賈伯斯建立起深厚的友誼。在2013年的一場會議中他曾說：「沒有賈伯斯就不會有現在的Salesforce。」班尼奧夫視賈伯斯為人生導師，給予他許多的指引，包括最早對於Salesforce的雛形構想。

年輕的Marc Benioff Salesforce官網

大學畢業後，班尼奧夫在甲骨文公司工作長達13年之久，因出色的工作能力備受矚目，受到CEO Larry Ellison的賞識。25歲時，他成為甲骨文公司史上最年輕的副總裁，年薪超過百萬美元。然而在甲骨文工作數十載後，31歲的班尼奧夫感到初心喪失，因此他向Ellison請求休假，進行一場沉澱之旅。

辭去高薪工作 在大海中得到創業靈感

班尼奧夫在夏威夷的幾個月裡，非常專注於冥想練習，並在太平洋中與海豚共游時，不斷於腦中思索未來方向。班尼奧夫不懂為何如今已有網路，人們卻還是必須經由硬碟輸出和升級軟體。秉持著這個出發點，Salesforce的基本架構和主要服務內容便開始萌生。接著他前往印度，除了鍛練瑜珈，也藉由東方宗教的精神思想，更進一步地描繪他軟體事業的模型。

1999年，離開甲骨文後，在舊金山一間只有一房的公寓內，班尼奧夫和其他三位共同創辦人一起成立Salesforce，開始他的創業人生。他們將衣櫥當作機房，推出一種新的雲端運算形式稱作SaaS (Software as a Service)，將軟體即服務當作宗旨，使用者可以直接於網路上租賃軟體，無須將軟體安裝於實體電腦上。年底時，Salesforce已經有40名員工，和一間8000平方英呎的辦公室。

於舊金山一房公寓內成立的Salesforce Salesforce官網

大約在2000年成立的Salesforce早期辦公室 Salesforce官網

2004年，Salesforce正式上市，以每股11美元的價格，募集了1.1億美元。2019年，相較同期去年的年收入增長高達29％，並在截至2020年1月31日的財報中，年度總營收超過170億美元（約台幣4908億元），足見班尼奧夫在軟體系統策略上的成功。

行善是公司鐵則 2018年收購《時代》雜誌

而Salesforce的與眾不同之處，是一項由班尼奧夫訂下的企業文化，他希望打造一個具有社會責任感的公司，因此把慈善機構使用的1-1-1模式納入最早的計畫文件之中，大意為利用Salesforce百分之一的股權成立基金會；產品的百分之一捐贈給慈善機構；讓員工抽出百分之一的時間從事志願活動，在過去的20年間，Salesforce已提供3.3億美元的慈善捐款，這樣的模式也成為之後許多新創企業的文化典範。

2018年，班尼奧夫和他的妻子以1.9億美元的價格收購《時代》雜誌，並拒絕接受任何採訪。雖然班尼奧夫曾言他不會干涉雜誌的營運，但仍不免被拿來與收購《華盛頓郵報》的貝佐斯拿來做比較。不過班尼奧夫在推特中提到，他非常了解《時代》的影響力，也認為《時代》是一座文化寶庫，因此對於成為該公司的老闆，他感到相當榮幸。

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關於Salesforce的未來，班尼奧夫認為，必須打造出無論何時何地，甚至是不同載具都能夠互通的軟體系統，如2020年新推出的 「Salesforce Anywhere」就具備這樣的特點，融合了Zoom和Chime等特點，讓客戶無論身在何處都能工作。

Salesforce官網

經歷人生巔峰，卻毅然放棄名利，重新潛沉再出發，班尼奧夫的奇幻之旅卻還未尚未劃上句點，這位35歲中年創業的雲端大師，將運用他前瞻的思維，繼續推動時代的邁進。

責任編輯：文潔琳

資料來源：Salesforce、Entrepreneur、Salesforceben、Techcrunch、Yahoo Finance