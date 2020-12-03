今年積極加入Podcast戰場的的亞馬遜，傳出希望以3億美元收購Podcast新創業者Wondery，除了亞馬遜外，日前蘋果、Sony也傳出有意競購。

這兩年來Podcast產業大爆發，不論是蘋果或Spotify等Podcast平台都持續透過收購完整Podcast功能，並積極擴張內容的深度與廣度。

今年電商龍頭亞馬遜也積極加入Podcast戰場，日前傳出正與Podcast新創業者Wondery展開洽談，預計以超過3億美元進行收購。

事實上，除了亞馬遜之外，日前蘋果、Sony也傳出有意競購Wondery。但亞馬遜目前尚未回應收購Wondery的傳聞。

亞馬遜在今年起開始積極進攻Podcast市場，除了在旗下Amazon Music加入Podcast內容，更與DJ Khaled、歌手Becky G、Jada Pinkett Smith，以及Will Smith等藝人創作一系列獨家節目內容，並且在美國、英國、德國及日本提供使用。而此次傳出有意收購Wondery，無非也是希望擴展Podcast服務發展優勢。

亞馬遜在今年起開始積極進攻Podcast市場。 Ioan Panaite via shutterstock

Wondery去年6月再度獲得新一波融資，使市值成長至1億美元規模，同時市場估計Wondery今年營收有機會超過4,000萬美元，其中約75%比例源自廣告，另外也包含收費訂閱服務所獲取收入。

由於能以聆聽方式吸收內容，Podcast從過往就吸引不少族群青睞，而近年來更興起大量Podcast內容創作風潮，原因與製作成本相對較低，技術門檻也不高有關，因此讓不少知識型創作者紛紛藉由Podcast製作內容，並且吸引廣告者投放廣告，或是投資行銷預算，成為目前新形態的創作模式。

不過，雖然Wondery吸引亞馬遜洽談收購，並引起蘋果、Sony關注，但卻未傳出近年同樣進軍Podcast內容市場的Spotify有意參與競購，或許代表Spotify並不認為此項收購會造成影響，或是本身有其他規劃。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：華爾街日報、Bloomberg