截至今年10月，已逾200家中國企業赴美上市。美國眾議院於日前通過監督法案，將可下架未遵守審計規定的在美中企，消息一出，造成中概股盤後接連下跌。

美國眾議院週三（2日）投票通過《外國公司控股責任法案》，受此消息影響，中概股盤後走跌，新能源股重挫。

美股週三盤後時段，台北時間週四上午7時許，蔚來汽車下跌3.79%；小鵬下跌3.84%；理想汽車下跌1.41%。

中國移動下跌0.40%；拼多多下跌0.81%；京東下跌0.46%；百度下跌0.28%。

自瑞幸咖啡、愛奇藝、好未來教育、跟誰學和萬國數據等中企接連爆出做假帳、詐欺投資人，中概股信任危機不斷引爆。

美眾議院表決通過「問責法」，待川普定奪

《外國公司控股責任法案》被視為主要限制在美中國企業的「問責法」，5月參議院投票同意後，週三眾議院順利表決通過，該法案目前將直送白宮，等待美國總統川普簽署立法或予以否決。

該法案由路易斯安那州共和黨參議員John Kennedy和民主黨參議員Chris Van Hollen共同發起，要求企業證明其不受外國政府擁有或控制。

還規定，外企若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，將會禁止其在美國任何證券交易所上市。

截至今年10月，共有210多家中國企業赴美上市，總市值約為2.2兆美元（約62兆元台幣）。

責任編輯：文潔琳

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