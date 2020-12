總統大選逐漸到達尾聲,中美之間的矛盾也一路悶燒並浮出檯面。美國為打擊科技竊盜,取消超過千名中國研究員的簽證,而中國方面則稱此舉嚴重侵害人權。

美國司法部主管國安事務的助理部長德梅斯(John Demers)今日表示,在美國採取行動打擊科技盜竊之下,已有超過1,000名中國研究人員離開美國。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)反情報部門主管伊凡尼納(William Evanina)則說,中國特工已在鎖定總統當選人拜登(Joe Biden)即將上任政府的人員,以及親近拜登團隊的人士。

據路透社報導,德梅斯和伊凡尼納都是在阿斯本研究所網路峰會(Aspen Institute Cyber Summit)中,作上述表示。

shutterstock

美國國務院9月曾說,總統下令拒絕構成安全風險的學生和研究員入境後,美國已據此取消超過1,000名中國國民的簽證。

一名司法部官員指出,德梅斯今天所說的中國研究人員,跟國務院9月所提是不同群人。中國則宣稱,美國國務院行動是赤裸裸的政治迫害和種族歧視、嚴重侵犯人權。

責任編輯:文潔琳

本文授權轉載自:中央社