高通創新競賽對台灣新創發展帶來的效益遠超乎想像：不僅培育在地新創，更加速智慧生活到來。一起看LuLuPet、Lubn跟XMight如何改變未來生活!

打造全球第一個：LuLuPet以AI智慧貓砂盆即時照護愛寵健康

數據顯示，台灣家貓與家犬數量將於2021年高達300萬隻，預估比同時期的15歲以下孩童數多出12萬，其中，家貓的數量雖不及家狗，但成長力道卻十分強勁，無奈的是，欠缺相對應的醫療照護機制，再加上貓咪擅於忍痛、習慣隱藏弱勢，因此，即時不舒服也不容易看出跡象，等到發現問題送至醫院時，往往已經病況嚴重，就算花費巨額費用也未必能夠挽回其性命。以貓咪腎衰竭為例，超過70%到院檢查貓咪的腎臟已出現不可逆的病況，而且，後續衍發的醫療照護費用平均高達3.8萬元。

為改變現況，由瘋狂愛貓人士組成的新創團隊—智聯科技—自創立的第一天，便決定將人工智慧醫療影像與資料分析（AI Medical Image and Data Analytics）運用在貓咪照護。智聯科技創辦人暨執行長James Wu表示，十大家貓死因中，腎衰竭、下泌尿道症候群、糖尿病、胃病等7項疾病都可以從排泄物中取得蛛絲馬跡。「簡單來說，有效監控貓咪排泄行為即能發現早期症狀，這也是團隊成員會研發LuluPet AI智慧貓砂盆的原因。」

LuluPet AI智慧貓砂盆的運作原理是，在貓沙盆內建醫療級攝影鏡頭紀錄貓咪的排泄時間點、行為、排泄物位置與照片，然後，將影像傳回雲端進行人工智慧辨識與分析，透過行動App提供飼主即時異常警訊並且連結echoshow智慧音箱。James進一步說明，「目前，台灣已經開始預購販售LuluPet AI智慧貓砂盆，至於在海外市場方面，目前已透過群眾募資平台提供預購服務，計畫在2021年3月正式提供產品。」

在高通等專家的支援下，智聯科技計畫將應用場域從寵物市場擴展到智慧醫療市場，目前正在研發可以用來辨識與分析人體排泄物的智慧馬桶，協助醫療機構監控病患的身體狀況。

LuluPet AI智慧貓砂盆，其內建AI排泄物影像辨識，可以透過貓糞便影像、重量變化和排泄物行為，蒐集與分析健康數據。 數位時代

房地產管理即服務夯，LUBN鎖定全球物業與居家管理市場推智慧鑰匙盒服務

為了追求生活與工作的平衡，前微軟總部產品設計師—鍾淵洲—一直在尋找一個可以遠程管理房產的產品服務，遍尋不著後，他找上卡內基美隆研究所時期的同學–李秋苑–共同創辦樂邦安控（LUBN），開發一個整合智慧鑰匙盒、雲端人工智慧與自動化技術的房地產管理即服務（Real Estate Management as Service），服務推出後便受到市場好評，因而不斷更新產品服務，例如將身分辨識方式從播打電話轉變成掃描動態二維條碼，並成功在美國申請4個新型專利（已取得2個專利）。

樂邦安控共同創辦人暨技術長李秋苑進一步解釋，美國習慣以鑰匙盒管理商用房產，但是，無論是密碼鎖或藍芽鎖鑰匙盒都存在無法即時管控進出或者是資料安全等問題，為解決這個問題，團隊成員透過雲端服務跟物聯網等技術研發出Lubn房地產管理即服務，只要將房子鑰匙放進可支援4G/5G連線的智慧鑰匙盒，然後，將智慧鑰匙盒扣在大門旁，房仲業者、物流業者、打掃、安裝與維修設備者即可以透過電話確認或者是以動態二維碼（QR code）開啟智慧鑰匙盒，取鑰匙開門。她強調，「Lubn房地產管理即服務不僅能做到跨國房產進出管理、異常偵測，更重要的是，可以進一步串連各種物業管理服務與居家服務，實踐服務創新。」

服務推出至今，已吸引不少美國房仲業者使用Lubn房地產管理即服務，藉此降低處理打掃、安裝、維修等雜務的時間，將心力放在有助於業務開發的地方，李秋苑表示，除了房仲業者，也有不少美國店鋪採用Lubn房地產管理即服務，接下來的目標是將服務推向短期出租或民宿管理等應用場域，極大化異業合作綜效，同時，因應市場需求持續不斷精進產品服務。

Lubn將門禁管理透過4G/5G連上雲端，提供更完整的權限管理以及連結相關房產服務，以因應日益增多的物業管理及居家服務自動化需求。 數位時代

XMight以智慧能源管理平台打造新形態電動車充電管理服務

研究機構Cairm Energy Research指出，因應各國政府釋出許多優惠方案鼓勵消費者購買電動車，預估2021年全球電動車銷售量將突破300萬輛大關，只是，隨著電動車越來越多，是否有足夠的充電設備呢？

岳鼎股份有限公司執行長梁永昌引用國際清潔運輸委員會的資料指出，美國有4,000萬居民居住在公寓，由於家中電力供應有限，超過50%的電動車主沒有家用充電器，22%的電動車駕駛得要額外花費4,500美元才能為電動汽車充電。梁永昌表示，「隨著電動汽車的普及，城市充電問題將越來越嚴重，為有效舒緩、解決這個問題，XMight智慧能源管理平台因應而生。」

梁永昌進一步指出，電動車的用電量是一般家庭用電的3~5倍，因此，當100台電動車同時充電時，對建築物的既有電力系統會帶來巨大衝擊，為解決這個問題，XMight智慧能源管理平台透過人工智慧技術精準分析每一條電力饋線的用電量、分配電力供電動車充電，藉此降低大量電動車充電對建築用電安全與電費的衝擊影響，讓舊大樓不用額外升級電力網路即可最佳化用電狀況。「從實際導入成效來看，XMight智慧能源管理平台不僅能將電動車充電速度提升3倍以上，還可以節省20%電力能源。」

XMight智慧能源管理平台包含三個關鍵模組：首先是有助於管理者即時監控電動車充電站用電量的儀表板，其次是可供電動車主了解充電狀態的XMight Mobile App；最後是可用來串聯異質系統的應用程式介面以即可套用各種Logo的行動App。「XMight智慧能源管理平台可以應用在各種場域，除了提供提供整合軟硬體的（電動車）充電站解決方案，隨著數據資料的蒐集與分析，我們還可以進一步提供分析數據，優化電動車充電與周邊服務的綜效。」