5G引爆全新商機、新創團隊無不摩拳擦掌意欲搶進，在第二屆高通台灣創新競賽(QITC)中，便有3個新創團隊以高通的5G平台為基礎、推出各種創新應用！

研究機構指出，全球5G產值逾13兆美元，相較於4G商機跟智慧型手機普及率有直接關聯，5G殺手級應用則需要多元創新催動，不僅老字號企業摩拳擦掌準備搶進5G新市場，新創團隊也扮演極關鍵的角色；尤其，誰能比新創團隊更會把握可預期的成長商機大搞破壞式創新！如Maxon Creative、OT Medical與Ganzin便透過5G優化、推出各種顛覆式創新服務：

Maxon Creative以高通5G模組優化新世代語音翻譯即服務，以科技實現無國界溝通

「『VM-Fi聲麥無線』是一個能讓世界連結轉譯成無語言溝通障礙的服務，透過高通的5G模組，將能發揮更好的功效。」麥成文創（Maxon Creative）總經理彭德新表示，為消弭一對多的跨語言交談障礙，團隊成員花費3年的時間研發出一個整合AI語音辨識、翻譯與Wi-Fi技術的翻譯即服務（Voice as a Service）—VM-Fi，只要將英語老師講的內容收錄到設備，即可透過人工智慧將英語翻譯成中文，與會貴賓、參展者、或者是消費者只要下載App、連結Wi-Fi，即可聽到人工智慧轉譯的中文，輕鬆消弭跨語言溝通障礙。

VM-Fi除適用於專業展會，對博物館導覽、運動賽事轉播、觀光旅遊導覽的幫助也很大。根據麥成文創的統計，「VM-Fi聲麥無線」跟App可以用來取代傳統無線電設備，在一樣的使用情境下，採用VM-Fi至少可以節省50%的硬體設備成本支出，30%的硬體維護費用，以及70%的維護人力成本等。彭德新強調，「對會展、教育、觀光與飯店業者來說，VM-Fi不僅有助於降低購買無線電跟聘請專職翻譯等跨語言溝通成本，還能夠進一步提升滿意度，成效斐然。」

完成中英互轉服務後，目前，麥成文創除投入資源研發中日互轉，更透過QITC測試、驗證高通5G模組，期望能透過5G的三大特色—高速、低延遲、大流量—進一步優化產品服務能量，提供整合語音、影像與數據傳輸等多元應用服務，以更精準、高效且靈活的方式打造無國界的跨域溝通服務。

Maxon Creative提供的 VM-Fi™ VaaS | Voice as a Service，不需口譯員與無線電，結合美商高通通訊技術，協助人們克服語言的障礙；實現世界溝通無國界。 數位時代

QITC獲獎團隊—QT Medical—以5G醫療科技守護所有人的心臟健康

為協助病患時刻監控與管理心臟健康，醫療科技新創—美商宇心生醫（QT Medical）—推出手掌大小的醫療級家用12導程心電圖儀，讓患者在家中也可以輕鬆量測心電圖，並透過4G將心電圖傳送到雲端平台，由擁有心臟科專業醫師證照的合約醫師判讀心電圖、告知檢測結果。

「透過將原本需要10個電導才能完成的12導程心電圖儀（ECG）轉變成一體式的貼片，成功達到高效（Efficiency）黏貼、精準（Accuracy）測量，同時，透過黏貼位置一致性（Consistency）確保量測出的心電圖差異就是心臟差異、而非黏貼點位造成的差異。」宇心生醫台灣分公司研發部資深副總經理陳右庭表示，因應新冠肺炎疫情爆發，目前已經在美國推出郵寄ECG（Express-ECG）服務：透過將ECG寄送給病患的方式，讓其可以在家中量測心電圖，降低到醫院的風險。

為加速相關作業、縮短病患等候心臟檢測結果的時間，宇心生醫藉由參與QITC的方式，建立以高通5G模組為底層的ECG心臟監控平台，以人工智慧輔助醫生判讀的方式，提供全天候不中斷的即時檢測與監控服務，更高效且精準的把關每一位病患的心臟管理工作。

對於運用5G的功效，陳右庭高度肯定，他表示，「在5G與人工智慧等技術的加持下，我們除能持續不斷優化心臟診斷（Diagnostic）服務，還能夠進一步將業務服務擴展到商機高達百億美元、需要時刻監控（Monitoring）心臟的慢性心臟病家庭護理領域。」

QT Medical 核心業務為醫療級12導程心電圖（ECG）系統和AI即時判讀服務，旗艦產品QT ECG™已獲得美國FDA及歐盟CE認證。 數位時代

Ganzin以高通5G平台優化眼球追蹤模組，激發XR的最大效益

科技的日新月異，讓人機介面從多元裝置的實體螢幕逐步擴散到虛實整合的擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、甚至是混合實境（MR）環境，在這個全新的人機介面環境中，鍵盤、觸控控制的優勢不再，需要全新的控制技術，諸如手勢、腦波、甚至是眼神。看好該塊市場，科技新創—見臻科技（Ganzin）—憑藉著全球獨步的眼球追蹤技術，一步一腳印的改變人機介面，釋放雙手，讓眼球成為擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、甚至是混合實境（MR）的最佳控制方式，讓使用者可以更直覺、沉浸且舒適的體驗虛實整合體驗。

「見臻科技的眼球追蹤方案獨步全球，目前已取得8個授權專利，還有27個專利在申請流程。見臻科技創辦人暨執行長簡紹逸表示，相較於其他競品的電耗高、使用情境有限，以及需要花費許多時間進行系統整合，見臻科技提供的是輕薄省電的眼球追蹤晶片，只要把晶片裝在AR、VR或智慧眼鏡等穿戴式裝置設備中，設備就具備眼神控制能力，讓使用者可以眼神控制實體或虛擬設備，服務推出至今，已成功應用在醫療、研究等領域。

「IDC預測AR/VR裝置出貨量將於2023年達到7,000萬個，而高盛集團則認為AR/VR市場價值將於2025年達到350億美元，為協助AR/VR穿戴式裝置業者可以提供消費者更直覺化的控制體驗，見臻科技透過QITC在高通針對XR延展實境推出支援5G的Snapdragon XR2平台上，打造新世代眼球追蹤方案。」簡紹逸表示，目前，見臻科技已加入EPSON的AR生態圈，同時，跟40個客戶簽署保密協議（NDA）進行合作開發，目標是讓每一位民眾都能輕鬆體驗、享受更直覺化的眼神控制服務、遨遊虛實整合的多元空間。