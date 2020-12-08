第二屆高通台灣創新競賽中有4個團隊產品服務不僅令人眼睛為之一亮，更有助於推動台灣企業的轉型升級腳步，成為台灣企業轉型升級的最佳夥伴！

在入圍第二屆高通台灣創新競賽（QITC）的10個新創團隊中，有4個團隊具備點石為金的能力，產品服務不僅令人眼睛為之一亮，更有助於推動台灣企業的轉型升級腳步，在高通的技術支援與資源挹注下，成為台灣企業轉型升級的最佳夥伴。現在，就讓我們一起來看看，Smart Tag、Yallvend、ioNetworks與DataYoo是如何為企業賦能！

用智慧貼紙就能優化製程績效！QITC優勝團隊—Smart Tag—化身製造業最佳夥伴

「我們的目標是協助所有的製造業轉型升級!」在製造業擁有豐富經驗的智慧貼紙（Smart Tag）執行長張焜傑表示，在亞洲，絕大多數的製造業者使用的是5年、10年、甚至是20年前的機台設備，這些機台設備沒有感測器，無法蒐集、分析與傳輸營運相關資料，因此，就算製造業者想透過物聯網技術優化營運製程，成效也十分有限，為解決這個問題，團隊成員研發出一款無線貼紙型感測器–Smart Tag，這個感測器就像貼紙一樣輕薄、柔軟、可撓但又不會被撕破，只要貼在機台設備上，就能在不影響設備運作的前提下，將生產數據撈出來、傳送到AI學習平台，進行生產數據的管理、儲存與分析，藉此優化製程績效，例如，告知製造業者模具機台需要更換零件、告知燒窯機的溫度不均現象將影響燒製的陶瓷品質等。

更重要的是，相較於一台要價數十萬元、甚至是百萬的工業精密感測機器，Smart Tag的售價在百元以內，無論企業規模，都能夠輕鬆採購，藉由多點且密集的佈建，中小企業也可以輕鬆、一步一腳印的監測生產數據，藉此優化製程績效。

「Smart Tag在台灣的石化、精密、設備業已經有一些不錯的POC驗證，此外，在香港、新加坡與泰國等國家都有客戶，目標是幫助所有製造業者無痛升級，無論是鐵工廠、還是航太工業，都能透過Smart Tag更好的提升營運績效。」關於Smart Tag的未來策略，張焜傑如是說道。

Smart Tag由軟性電路板黏貼至機器表面，進行多點位資料蒐集，例如：震動、溫度以及濕度等紀錄，預測機器的運作模式，將由智慧貼紙解決工廠產能及良率的問題。 數位時代

QITC獲獎團隊—Yallvend—助零售業者3分鐘將老舊販賣機升級為智慧販售機

「全世界大約有2,000萬台已經在運作的販賣機，我們的目標是協助這些販賣機轉變成智慧販售機，讓販賣機具備行動支付功能，同時，可以將交易資料回傳雲端平台，方便業者補貨、掌握消費者需求。」業安科技（Yallvend）執行長黃建堯進一步指出，因為欠缺即時營運數據，傳統販賣機有10%的機率會因為卡幣、販售完畢、當機等因素而中斷營運，25%的機率補錯商品導致重複相同行為，例如至少花費2~3次以上的時間為同一台販賣機補充商品，為解決這個問題，業安科技整合雲端服務與物聯網技術推出販賣機升級模組（VUK），不用穿孔、也不用改裝機台，只要3分鐘，就能讓傳統販賣機具備行動支付功能，同時，賦予販賣機即時資料傳輸功能，讓業者可以精準地為每一台智慧販售機補貨。

除了行動支付、庫存管理，業安科技提供的販賣機升級模組還具備身分辨識功能，不僅能精準提供各種商品販售服務，還能化被動為主動的推播各種產品服務。

黃建堯表示，透過QITC，業安科技成功以高通晶片優化販賣機升級模組，包括以高通NBIoT晶片降低40%模組成本、以高通CaT1晶片降低50%的溝通成本，以及透過高通CaT4晶片節省75%空間等，以更具競爭力的產品服務協助零售業者優化販賣機服務。

截至2020年底，業安科技已經成功將800個販賣機升級模組銷售到台灣、日本等六個國家，應用範疇十分多元，包括跟台北市政府合作在各個健康中心提供口罩販售服務、或者是協助菸酒販售機販賣商品給滿18歲的成年人，未來，將持續不斷因應企業客戶需求優化服務能量、加速器業轉型升級腳步。

Yallvend VUK整合雲端聯網服務，包含：行動支付、庫存系統、身份辨識，讓傳統販賣機可3分鐘無痛升級。內裝4G sim卡，接通後可直接連線，開啟販賣機更多可能。 數位時代

艾陽科技以AI影像分析助企業優化營運管理績效

為協助政府機關以更具效率與效能的方式管制交通流量與落實科技執法，AI影像辨識新創—艾陽科技（ioNetworks）—花費數年時間，開發出一套可以兼容各種低運算能力的裝置且可精密辨識目標物的AI影像辨識模型，讓政府機關從業人員不用每天花費數個小時觀看、過濾影片，即可輕鬆完成交通流量管制與落實科技執法，幫助政府機關更智慧化的營運城市。

除了協助政府機關落實智慧城市應用，艾揚科技進一步開發AI人臉辨識考勤系統及訪客系統，協助企業更好的落實門禁管制。艾揚科技首席營運長林鼎表示，根據統計資料，包括東歐、東南亞等國家的企業都曾發生作業員代打卡領工資的狀況，為避免這個狀況發生，新建的工廠都會導入具備3D人臉辨識功能的門禁、考勤與迎賓平台。「目前已經協助許多台商在中國、越南、泰國等地的工廠導入AI人臉辨識考勤系統及訪客系統，之後，將視需求將該套系統引進美國等市場。」

除了既有產品服務，艾陽科技亦積極搶進智慧醫療市場，在透過QITC掌握高通S845晶片特性後，計畫在2021年與Qisda等集團合作開發以高通平台為基礎的AI邊緣裝置，更好的辨識、預防高齡者因無人注意到其跌倒而衍生的醫療照護問題。

艾陽科技是強大的AI開發商，專注於影像分析與解決方案開發，提供企業級的開放管理平台及AI應用，領域遍及智慧交通、工廠、機場及相關大型領域。 數位時代

Data Yoo以先進數據分析翻轉未來農業樣貌

台灣農業跟其他小農國家一樣，面臨高投資成本、勞心勞力花費許多時間種植的農作物卻陷入種植或銷售成績不如預期的窘境、連帶了影響農民（企業）的種植意願，為改變現況，將農業從勞力密集型產業提升為知識密集型產業，悠由數據（Data Yoo）以數據科技優化產業鏈上下游、翻轉未來產業樣貌。

悠由數據總經理吳君孝表示，為提升種植意願與種植成效，悠由數據以資料分析與人工智慧技術為核心，結合農作物產地、在地生長數據與市場情報，建立一套可以有效管理、預測從生產端到採購端的供應鏈風險控管平台（EdgeMAN Prediction System）。「我們的目標是，讓農民（企業）可以依照終端銷售狀況調整生產規劃。」

EdgeMAN Prediction System的運作方式是，在農民種植農作物後，系統會依據農作物的成長狀況預測產期，讓農民（企業）可以這個預測數據跟跟國內外採購商洽談交期；此外，系統還可以因應農民的不同種植方式預測產量，拆解出會影響產量的關鍵因素，然後，將整個種植方式與環境調整成符合國內外採購商需求的作物數量與規格；最後，同時也是最關鍵的是，可以幫助農民（企業）進行作物品規分級以利後續決策交貨通路等。

關於悠由數據的未來發展，吳君孝總結指出，「我們目前已經能針對香蕉、鳳梨、番茄等作物進行產期、產量與產規預測，之後，將進一步擴展農作物種類，幫助更多農民（企業）降低風險與提高投資報酬率。」