是方電訊總經理劉耀元預估，公司明年營運可望比照最近3年表現，營收年成長6%-8%、獲利年增率達雙位數。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）不只帶動遠距辦公、電商、OTT等非接觸式商機，也讓在相關業者背後供應機房、網路流量、雲端的「火力支援商」受惠。

二類電信公司是方電訊今（4）日表示，2020年前3季營收年成長6%，其中雲端業務貢獻最高、年成長28％。

是方電訊總經理劉耀元指出，公司四大產品線為：IDC機房、數據、網路、雲端、語音服務，前三者屬於月租型服務，在企業、消費者趨勢更仰賴網路的情況下，合約將不會輕易變動，估明年營運可望比照最近3年表現，營收年成長6%-8%、獲利年增率達雙位數。

是方電訊董事長吳彥宏（左）、是方電訊總經理劉耀元（右）對於公司明年表現相當樂觀，看好雲端業務成長力道最強。 吳元熙攝影

擁業界最強資源，是方跨足消費者市場推「健康雲」

是方電訊董事長吳彥宏笑說，公司營運一直以「誠實」為信念，過去在雲端營收占整體營收0.7%時，就跟外界報告過將會成長至雙位數，如今成功達標，代表良好的機房與網路資源，確實能配合軟體業者推出服務，「搶雲端商機，要比的是能否提供多重選擇，滿足客戶的經濟考量、效益與資安需求。」

以今年前三季為例，是方電訊營收以數據業務（47.5%）占比最高，但雲端占比持續向上，已來到13.2% 吳元熙攝影

工研院IEK預測，今年台灣健康促進相關產值超過1,200億台幣。研究機構iHealthcareAnalyst也預測，全球醫療保健行動智慧服務市場將以年複合成長率19.7%的速度成長，明年規模將可突破390億美元。

是方電訊看好健康市場潛力，自兩年前開始投入健康雲端市場，並成立「新事業發展部」打造產品，於12月正式上線「是方i健康APP」，希望從專門經營企業（B2B）市場跨足消費者領域。

吳彥宏解釋，如同過去預期語音服務營收會持續減少，公司選擇將資源轉向雲端趨勢。這一次，公司同樣是挑戰「轉型」，希望能在提升國人健康的同時，累積各種數據與模型，未來有機會將服務帶到東南亞華人圈發展。

是方電訊表示，i健康APP應該是市面上功能最完整的健康APP服務，涵蓋飲食紀錄、運動建議與健康評估。 是方電訊

是方i健康擁有社群與遊戲化功能，提早佈局台灣高齡化趨勢。 是方電訊

與市面上常見的健康紀錄APP相比，是方i健康主打同時能滿足健康分析、飲食紀錄、運動建議等3大面向。使用方式是透過穿戴式裝置紀錄身體數據，搭配聊天機器人、拍照上傳等快速紀錄飲食方式，以及串接血糖機、血壓機、健診資訊等數據，系統將可提供健康風險評估，甚至未來會有「三高風險」、「免疫力指數」。

這款APP是免費提供消費者使用，不過當累積數據增加、健康模型越來越精準後，是方電訊將積極與壽險、運動、營養等業者展開垂直合作。

營運團隊指出，雲端業務是方電訊毛利率最高的產品，而能持續創造好成績，與IDC機房、數據業務表現息息相關，「客戶有很高比例會同時採用我們的三個產品線。」

因此，是方電訊明年除了繼續擴大租用國際頻寬，擴大台灣至日本（210GHz）、新加坡（20GHz）、香港的連接頻寬（200GHz），積極爭取東南亞台商客戶。同時他們正在評估擴充第4座IDC機房，預計最快明年第1季通過董事會審核。

責任編輯：蕭閔云