佳世達集團大艦隊宣佈，公開收購系統整合商聚碩持股20.2%，目標以45元收購價，一鼓作氣拉高持股至55.2%，今年友通也循此模式提高孫公司持股，

佳世達科技大艦隊擴張動作持續，7日董事會宣佈以17億元額度公開收購系統整合商聚碩持股，上限20.2%，若順利收購完成，佳世達持有聚碩持股將來到55.2%，財務長洪秋金表示未來投資子公司都期望以高持股，增加集團投資收益。

佳世達今年本身營運成長，11月合併營收198.74億元，較上月成長 10%，較去年同期成長31.2%，創歷史新高，前11月合併營收1725億元，也較去年同期成長11%，以此看來，今年營收朝1900億元挑戰，也是集團歷史高點。

佳世達董事長陳其宏表示未來會不斷併購。 王郁倫攝影

佳世達的併購策略鮮明，過去5年併購不下20多家企業，董事長陳其宏也透露未來併購不會停，現在集團成員100家都還沒到，未來要向200家甚至是300家邁進，期望能影響台灣產業生態，帶動產業轉型，他也直言台灣業者不能以代工為主，佳世達將提高資訊技術、通訊技術、營運技術（IT+CT+OT）的整合，以服務客戶，

聚碩代理國際網路通訊軟硬體產品，代理全球超過40種品牌，包括Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等，是企業數位轉型時重要幫手。

最高目標持股達55.2%，加強軟硬整合力

佳世達7日宣佈，2019年參與聚碩私募，取得35%持股，經過一年河做發展，雙方默契不錯，為進一步結合佳世達與聚碩雙方資源，發展成為全方位解決方案供應商（Solution Provider），佳世達也能因此提高投資收益，決以每股現金新台幣45元，公開收購聚碩股權。

佳世達說，收購案將向金管會申報並公告，申報日不晚於12月8日，公開收購開始日預計不晚於12月9日。最高收購數量為38,000,000股（約聚碩已發行普通股股份總數之20.2%），最低收購數量為9,417,867股（約聚碩已發行普通股股份總數之5%），預計1月27日止，若收購股權比例達最低收購股數及公平交易委員會不禁止結合時，就算收購成就。

佳世達董事長陳其宏(左)2009年參與聚碩科技私募，與董事長吳祚綏(右)聯手，要打造高度軟硬整合的智慧解決方案。 佳世達

佳世達收購聚碩價格45元，是該股7日收盤價溢價8.43%，對此洪秋金表示，這是根據過去60天均價溢價14%計算。

友通跟進，提高羅昇與其陽持股

佳世達指出，為跨入網路與系統整合方案市場、掌握雲端運算及人工智慧物聯網（AIoT）整合商機，去年參與聚碩私募股，結合雙方軟硬體優勢及客戶關係，提供不同場域客戶一站購足（One-stop shopping）的解決方案，對提高佳世達智慧解決方案事業產品競爭力和獲利能力有幫助。

其陽被友通入主，今年11月友通也宣佈將提高持股。圖為其陽總經理林章安。 王郁倫攝影

佳世達目前轉投資企業多持股過半，友通、拍檔、明泰、聚碩都持股過半，友通今年也循此模式，董事會通過增加羅昇及其陽持股，分別目標51%及60.74%，以提高收益認列。

佳世達大鑑隊先前曾預告，集團2022年目標醫療、智能方案、網路通訊等高附加價值事業營收過半，第二階段是新事業獲利貢獻過半。營收過半目標很有機會提前於2021年提早達成。