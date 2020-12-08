Acetazolamide（青光眼用藥）與Acetaminophen（止痛用藥）是兩種不同藥品，卻很容易被誤用，醫守科技如何運用AI，從處方中抓錯？

「Acetazolamide」與「Acetaminophen」是兩種完全不同的藥品，連要念出來都會讓人舌頭打結，前者是青光眼用藥，後者則是日常常見的止痛藥。

以止痛、解熱的Acetaminophen（乙醯胺酚）來說，在台灣健保用藥中，就有超過50家藥廠製造，普拿疼只是其中一種，每家藥廠的命名方式又不一樣，合計產品數量多達上百種。

由於可選擇的產品過多，就算醫師記憶力再怎麼好，也不見得能記住所屬醫院裡全部合作的藥廠產品。因此，有醫師或許會選擇用學名搜尋，卻可能一不留心就選成學名類似的Acetazolamide（乙醯偶氮胺）。

「 台灣每年光是把止痛藥開錯，開成青光眼用藥的案例，就多達3,000多次。 」醫守科技共同創辦人暨執行長龍安靖說，「止痛藥通常又會吃好幾顆，對老人、小孩來說，吃錯是非常危險的。」

龍安靖是陽明大學生物資訊博士，曾任東遠精技研發部經理、萬芳醫院資訊室主任等。 蔡仁譯攝影

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）曾於2016年登上《英國醫學期刊（British Medical Journal）》的一篇研究中，分析8年間的醫療死亡資料，發現每年有超過25萬名美國人死於「事故」，是僅次於心臟疾病與癌症的美國第三大死因。其中，在事故致死的案例中，又有將近25％是用藥錯誤造成。

運用13億筆台灣健保處方、2億筆美國數據，拉起開錯藥第一道防線

台灣全民健保的納保率超過99％，不但包含了台灣幾乎每一個人的就診紀錄，以及每一次的處方箋，也讓健保資料庫成為醫藥衛生領域中，最具代表性的數據來源。

醫守科技的產品「藥御守」就是運用AI，分析健保資料庫中多達13億筆的處方，設法從醫師開立處方的那一刻起，就為安全開藥把關。

如何從處方中抓錯？龍安靖舉例說明，「病患過去一整年都沒有糖尿病，但開藥突然出現糖尿病用藥，兩者毫無關聯性，這就值得注意了。」

實際運作上，醫守科技是將「藥御守」和醫師使用的處方系統串接，或以擷取畫面資訊協助辨識，「什麼症狀連結到什麼藥物，視覺化就會很清楚；完全找不到理由的用藥，系統還會發出警示。」

醫師診斷時，若出現不適當藥品，「藥御守」會即時跳出警示。同時，也會列出常使用該藥品的科別。 醫守科技提供

醫師進一步點擊資訊鈕後，會出現病症與藥品的連結性。若出現無法對應病症的藥物，「藥御守」便會以紅色警示該處方，藉此提醒醫師。 醫守科技提供

不過，這種「用症狀對應藥物」的模式，還是有例外狀況。

比方說，同一種藥物很可能有上百種適應症，沒辦法窮盡列舉出所有情況，對醫師在判斷上造成困難。因此，醫守不只是單純地「連連看」，除了將病症對上用藥，還納入年齡、性別、科別、過去診斷的案例、用藥情況共20～30個變數去檢驗，「所以我們系統找到的開藥錯誤，都是相當偏差的錯誤。」

另外一個特殊狀況是，像是感冒糖漿、皮膚科的抗生素這類萬用藥，有時候沒辦法直接連結到什麼病症，「病患就是說不舒服，但不舒服又不是一個症狀。碰到這種狀況我們還是會顯示出來，但不會跳出警示來煩醫生。」

「所以，我們還是需要『工人』智慧。」龍安靖解釋，醫守團隊裡有醫師和藥師，會不斷協助調整模型。

為8家醫院提供用藥分析，目標國際市場

目前包括北醫體系的3家醫院，與中部、北部各一家醫院，已經正式採用藥御守的服務。醫守科技也為8家醫院提供用藥報告分析，但是志不在賺錢，而是以推廣服務為主。

對於去年才成立的醫守科技來說，真正的機會在美國等國際市場。一來因為台灣市場太小，二來則是台灣醫院營收也有限，對於支出需要錙銖必較，對於新產品的採購，特別是軟體也較多考量，「所以台灣市場就是打平就好。」

但跨國民眾的用藥狀況會一樣嗎？「藥物在使用上，與人種差異沒有太大關聯，我們是用台灣的資料，輔以2億筆美國的數據，去做一個新的模型。」不過，龍安靖也說，美國沒有像台灣健保資料庫這樣統一的數據庫，如何在海外市場整合各地的資料，並進行格式清理，才是真正的門檻所在。

對龍安靖來說，台灣健保資料庫的可近性、資料量、廣度都很夠，所產出的產品都很有價值，再加上高素質的醫療人才，將成為醫守科技跨出台灣、放大台灣醫療價值的最大優勢。

醫守科技

成立：2019年

創辦人：龍安靖、Jeremiah Scholl、靳嚴博、李友專

主要業務：以AI提供病人安全處方解決方案

責任編輯：郭昱彣、林美欣