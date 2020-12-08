隨著全球半導體需求回暖之際，南韓半導體巨頭三星電子股價大漲，創下自家的歷史新高。分析師加碼預測，其股價有望再推升，目標價上看9萬韓圜。

近期全球半導體晶片需求回暖，南韓半導體巨頭三星電子（Samsung Electronics）獲得資金大舉敲進，股價連創歷史新高。分析師預測，在半導體業前景樂觀的情況下，三星股價有望再寫新高，目標價上看90,000韓圜（約2,341元台幣）。

全球DRAM需求強勁，推升三星股價上漲

週一（7日），三星股價較前一個交易日大漲1.96%，收於每股72,900韓圜，創該公司史上新高收盤價。今年截至週一收盤，三星股價累計勁揚30.65%，優於韓股大盤KOSPI指數同期上漲24.93%。

根據韓聯社報導，隨著晶片市場展望翻多，南韓券商Kiwoom Securities證券分析師Park Yoo-ak近日上修三星的股票目標價，從75,000韓圜調升至90,000韓圜，理由是全球DRAM需求強勁，三星第四季DRAM晶片出貨量有望遠高於預期。

Park在報告中提到，視DRAM業務狀況而定，2022年時，三星全年營業利潤預計將達82兆韓圜至100兆韓圜之間，成為推升股價上漲的因素之一。

NH Investment&Securities也對三星股價後市感到樂觀，將其目標價從76,000韓圜上調至90,000韓圜。

該行報告稱：「受惠供給增長減緩及資料中心需求上升，記憶體晶片供需失衡的情況，預計將在明年初有所改善。」

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華為禁令帶動銷售！三星Q3改寫單季營收新高

根據三星10月29日公佈的2020年第三季正式財報，淨利達9.36兆韓圜（約83億美元），年增48.9%；營業利潤年增58.8%至12.35兆韓圜，創2018年第三季以來最佳單季表現；營收年增8%至66.96兆韓圜，改寫單季營收新高。

觀察個別部門表現，半導體事業部第三季營收為18.8兆韓圜，年增6.87%；營業利潤為5.54兆韓圜，較去年同期的3.05兆韓圜幾乎增加一倍。主因是華為趕在美國擴大禁令生效前，向三星加緊掃貨，帶動三星晶片銷售強勁。

責任編輯：文潔琳

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