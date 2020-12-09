日本NTT日前宣布將在年底完成旗下NTT DOCOMO的公開收購案，是目前日本最大的公開收購案，而此舉也引發業界反對，質疑日本NTT將會獨占市場！

日本最大通訊公司NTT（Nippon Telegraph and Telephone Corporation；恩悌悌）日前宣布完成對旗下上市公司子公司NTT DOCOMO的公開收購案，預計年底完成剩餘股份收購後，NTT DOCOMO將轉變為完全子公司並下市。

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日本NTT原持有NTT DOCOMO的66%股份，在本次公開收購中以每股3,900日圓，約4兆3,000億日圓代價取得NTT DOCOMO其他股東34%的股份，是目前日本最大的公開收購案。

經本次公開收購後，NTT手上持有NTT DOCOMO股份已超過九成，依據日本公司法規定，NTT得行使特別支配股東對其他股東的強制收購權，而日本NTT預計於今年內完成所有收購後將NTT DOCOMO下市。

日本NTT為何要以如此高額代價將NTT DOCOMO完全併購下市？這恐與日本政府「 要求業者降低通信費用 」及「 NTT DOCOMO在損益表上表現不佳 」有關。

國營企業民營化，歷史背景的美麗與哀愁

日本NTT成立於1952年，原屬於國營企業，1982年在日本政府大力推動公營事業民營化下，於1985年繼承國營事業原有業務，並轉變為民營企業，這個過程有如台灣中華電信民營化歷程。

挾著豐厚基礎建設資源，日本NTT在民營化後將股票上市，立刻刷新當時東京股票的交易紀錄，但也因龐大的利益而承受許多政治壓力。

為解決這些問題，日本NTT陸續成立NTT DOCOMO等通訊公司，並將業務分拆成多個子公司。有著母公司日本NTT強大基礎建設支撐，NTT DOCOMO在手機契約數市占率雖在日本最高，但多數合約來自個人消費市場，法人企業市場滲透率較低，使得整體的營收規模與獲利能力不如營收規模排名第一的SOFTBANK軟銀及第二的KDDI。

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日本NTT現任社長澤田純表示，本次將NTT DOCOMO完全子公司化的目的，主要是為了強化其營運，並統合日本NTT集團資源。雖然澤田社長未於公開發表中提及，但外界推測也與日本首相菅義偉強烈要求各通訊公司降低通訊費用因素有關。

巨獸是否就此復活？業界反彈聲浪不斷

針對日本NTT將NTT DOCOMO完全子公司化一案，業界反彈聲浪不斷，通訊業主要代表廠商SOFTBANK、KDDI及新加入市場的樂天通訊等28家廠商，更聯名針對此案向政府提出異議。

主因是發展5G技術需設立相當多基地台，亦須使用更多光纖纜線，纜線必須向日本NTT旗下的NTT東日本及NTT西日本兩家子公司借用，倘若NTT DOCOMO變成日本NTT完全子公司後，可能會影響光纖纜線出借的公平性，甚至產生高額的租借費用，影響國內通訊產業發展。

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亦有業者指出，當初為避免日本NTT獨佔市場，故將日本NTT分拆成許多事業體，如今又要將NTT DOCOMO收列為完全子公司，根本是在走回頭路。然而，日本政府及日本公平交易委員會針對本案，則認為沒有太大的問題。

NTT DOCOMO超低價新方案震撼社群媒體，業者紛紛跟進

納為日本NTT完全子公司化程序雖仍在進行中，但日前NTT DOCOMO已搶先宣布2021年3月起將提供月租2,980日圓可同時使用4G和5G通訊，並附加5分鐘內免費通話的最新優惠ahamo方案，完全顛覆日本民眾對NTT DOCOMO的高價印象。

這一個宣示，也立刻造成其他電信業者如日本通訊提供更低價方案（月租1,980日圓可使用16G起），並搶在今年12月份推出，以力抗NTT DOCOMO來勢洶洶的超低方案。

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本次交易案完成後，日本NTT是否會重新變回通訊界巨獸，影響日本通訊市場自由競爭發展？而除了新進入市場力拼使用率的樂天通訊，龍頭NTT DOCOMO等也猛降價以冀維持市占率，日本政府對通訊業者的請求可說已達成目的了。

責任編輯：文潔琳

資料來源：Cnet Japan、Business Insider JP、Wikipedia、JIJI.com、Gizmodo