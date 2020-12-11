繼今年Mac採用自研晶片，訣別Intel之後，如今蘋果又傳出正投入數據晶片的研發當中，高通可能將是蘋果的下一個分手目標。

繼宣佈Mac電腦將全面改用自研晶片，結束與Intel 15年的合作後，蘋果下一個分手的對象，很可能會是高通。近期有消息傳出，蘋果已默默著手數據晶片的研發，試圖取代高通的產品。

根據《彭博社》報導，消息人士指出，蘋果硬體技術資深副總裁強尼．斯魯吉（Johny Srouji）在一場會議中透露了這個消息。「今年我們啟動了首個自有蜂巢式網路數據晶片（cellular modem）的研發」他說，「這類型的長期策略投資，是開發我們的產品，以及未來能否擁有豐富創新技術的關鍵。」

為擺脫高通做準備？蘋果傳投入數據晶片研發

這則消息傳出後，高通股價一度在盤後交易時段下跌5%。高通約11%營收由蘋果貢獻，倘若蘋果真有意投入數據晶片研發，無疑將對高通的收入造成沈重打擊。

蘋果的確很有與高通分手的理由。實際上2017年至2019年期間，蘋果與高通曾因專利授權費用談不攏而引發一場耗時兩年，橫跨歐亞美三地的訴訟案。

兩者關係生變期間，蘋果轉尋求Intel作為數據晶片供應商，然而Intel手機數據晶片發展落後，遲遲無法滿足蘋果對5G晶片的要求，使得5G iPhone開發陷入瓶頸。

蘋果去年與高通達成和解，背後原因便被推測是為取得iPhone 12所需的5G數據晶片。 蘋果Newsroom

蘋果之所以與高通和解，當時便有看法認為是為了5G晶片而做出妥協。且在蘋果、高通達成和解後，Intel也宣佈退出5G手機晶片市場，並將手機晶片業務以10億美元的價格出售給蘋果。斯魯吉提到，這起收購案使蘋果得以建立一個開發數據晶片的工程團隊。《彭博社》指出，多年來蘋果一直在僱用高通工程師協助數據晶片的開發，且在多地都設有辦公室投入相關技術研究。

從去年與高通和解簽訂的協議來看，蘋果自研的數據晶片可能不會太快問世。當時兩者簽訂了6年的技術授權協議、2年的授權延長權利，以及多年的晶片供給合約。

高通是目前手機數據晶片最大廠商，根據研究公司Strategy Analytics資料，2020年第一季高通在全球數據晶片市場市占率達42%。

從賈伯斯信念為起點，蘋果加速晶片自研

從2010年iPhone 4採用的A4處理器開始，蘋果便不斷將產品的核心技術收入掌心，此前的手機晶片由三星設計與製造。從這時候開始，蘋果的新產品大多採用自家研發的晶片，從Apple TV、iPad、Apple Watch到AirPods都是如此。

蘋果今年11月推出的三款Mac新機，則都搭載了新研發的M1晶片。這款自研晶片使MacBook的續航力大幅增加，同時效能有著顯著提昇。斯魯吉過去曾透露，投入自研晶片最早源於賈伯斯的信念，他認為這是「蘋果打造真正獨樹一幟且偉大產品的唯一方法」。

蘋果今年11月推出的3款Mac新機，便搭載了蘋果新研發的M1晶片，包含了CPU、GPU及神經網路引擎的功能。 YouTube via Apple

掌握這些核心技術，也有助於蘋果規劃產品開發時程，以及背後的成本控管。今年6月蘋果在開發者大會上宣佈Mac改用自研晶片的消息時，就有分析師推估此舉可使Mac的毛利率上升5%。

近年來蘋果已加快了開發自研晶片的腳步，除了已經推出的M1晶片，這次又傳出正在開發數據晶片，各個與蘋果合作的晶片廠商或許必須當心，這位科技巨頭可能遲早都會試圖將技術納入手中。

資料來源：Bloomberg、CNBC