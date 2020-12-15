LINE迎來大改版！伴隨介面設計更新，LINE也上線新功能，其中針對視訊通話著墨頗多，而針對iOS用戶也開放設定捷徑。

LINE新介面隨著LINE 10.21.0版本釋出，除了版型設計首度大更新之外，LINE視訊通話的Q版人像功能、模糊背景、一對一通話共享螢幕以及聊天室iOS捷徑釘選等四大功能也上線了！

疫情期間，不管是在家工作，或是減少出門難與朋友相聚，許多用戶透過LINE視訊方式來聯繫，過去LINE提供了許多濾鏡，讓用戶可以在通話中替換背景，一方面避免暴露隱私（或是雜亂的房間），另一方面也可增加樂趣。

Q版虛擬人像

如今，LINE更加碼提供虛擬人像的選擇，除了增加趣味度之外，也讓不想素顏被看見的用戶也能加入視訊通話。

虛擬人像可以在加入視訊通話前的預覽畫面中套用。 LINE

虛擬人像可以在加入視訊通話前的預覽畫面中套用，確認OK之後再進入視訊通話。

但若使用的手機或裝置尚未支援虛擬人像，則可正常進行視訊通話，只是介面上不會出現「虛擬人像」的選項。

模糊背景

視訊時背景亂糟糟想遮，LINE除了加碼提供新的背景濾鏡外，也開放用戶可自己上傳喜歡的虛擬背景，最多可設定10張。

此外，這次的改版更新也上線了模糊背景的選項，點選模糊背景的按鍵後，除了人物以外的背景都會模糊化處理。但模糊背景跟虛擬背景，同時間只能擇一使用。

模糊背景的選項，點選模糊背景的按鍵後，除了人物以外的背景都會模糊化處理。 LINE

一對一視訊通話也能分享螢幕、YouTube一起看

「分享螢幕畫面」與「YouTube一起看」功能本來只有群組視訊通話才有，這次更新後，一對一視訊通話也有了！

LINE

iOS用戶可釘選聊天室捷徑

iPhone小工具（Widget）是iOS系統的實用功能，用戶在未解鎖螢幕的情況下，只要左滑，即可瀏覽App資訊或是快速點選常用App。

而此次LINE更新，讓用戶可透過小工具釘選常用聊天室當「捷徑」，並分為2種：顯示 1個聊天室 ，以及顯示 4個聊天室 。

且，不分一對一聊天室，或是與多人、群組聊天室，都可以設定在此捷徑中。

4個聊天室的選擇機制有兩種：

1. 從「在LINE中釘選的聊天室」當中，優先顯示最新對話過的聊天室。

2. 可以自己設定指定聊天室。

在捷徑中設定好聊天室之後，在手機鎖定的情況下，螢幕右滑點聊天室捷徑，就可快速直達指定聊天室！

這裡開始設定：手機桌面右滑到此頁，點選「編輯」，與上方的「＋」。 LINE

點選「LINE聊天室捷徑」，再點選「加入小工具」。 LINE

可以自己選擇要釘選的聊天室！ LINE

責任編輯：蕭閔云