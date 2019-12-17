隨著LINE功能愈來愈多樣我們在工作、生活上幾乎都離不開它，究竟哪些功能是台灣用戶最常使用的呢？

LINE統計了這一年來使用者最常用到的多項功能，像是圖片整合傳送、記事本搜尋、Keep儲存和分享、聊天訊息強調或是生日賀卡等功能，不知道這幾項功能你用過哪些呢？

使用率第一名：圖片整合傳送

根據LINE統計，台灣使用者大部分傳送的訊息格式仍以文字為主，不過越年長的族群越喜歡分享圖片或是影片訊息，在今年九月LINE更新了圖片整合傳送功能後，台灣使用者所傳送的圖片量更是全世界最高，而今年三個圖片傳送的高峰點分別是 1. 農曆新年、2. 中秋節、3. 元旦與端午節。

不論是電腦版或是手機版都能批次傳送圖片，還能一次儲存所有照片。 T客邦

使用率第二名：記事本搜尋

由於LINE目前仍依靠使用者手動備份訊息記錄，因此有不少人會利用LINE聊天室裡的記事本功能來儲存重要對話記錄或資訊，避免重要內容因為更換手機而遺失。

為了方便使用者尋找記事本裡的資訊，LINE在記事本裡加入搜尋功能，只要輸入關鍵字就可以找到相關的記事本內容，是使用者們使用率第二高的功能。

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使用率第三名：新版Keep儲存、分享

LINE日前改版Keep功能，使用者現在可以在Keep裡建立資料夾（特輯），分類存放不同的內容，依照LINE統計，台灣人使用LINE Keep所建立的資料夾數量是全球最多的，其中存放內容最多的就是照片，接著依序是文字、檔案、連結和影片。

Keep 現在除了可以存放個人內容之外，也可以透過分享功能將Keep裡的內容傳送給其他聊天室的朋友，對於需要分享資料給不同聊天室的人來說，可以簡化不少操作流程。

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使用率第四名：電腦版專用聊天訊息強調功能

LINE在11月推出的電腦版更新5.20.0版本中，提供電腦版使用者聊天訊息強調功能，也就是可以為LINE訊息加上粗體、斜體、刪除線或是嵌入程式碼，透過字型的變化來凸顯訊息重點。根據LINE統計，使用者最常用的字體變化依序為1.粗體、2.內嵌程式碼、3.刪除線、4.斜體。

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使用率第五名：手機版專用新版生日賀卡功能

用LINE傳遞祝賀訊息的人不少，在今年八月底LINE更新手機版更新手機版9.13.0之後，就多了新版的生日賀卡功能，可以加入多種可愛的動態圖案和祝福文字，讓生日賀卡看起來更活潑生動。

根據LINE統計，使用者最常用到的卡片圖案依序為1.小桃紅氣球、2.粉紅生日帽、3.粉藍禮物卡，如果想在生日當天收到朋友的祝福卡片的話，可以到LINE設定裡設定自己的生日，這樣生日時就能收賀卡了。

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使用率第六名：iOS限定長截圖功能

LINE統計，台灣人使用截圖功能的比例是全球最高的，先前因為iOS沒有長截圖功能，因此LINE為iOS手機推出了聊天畫面長截圖，頗受使用者喜歡。

使用率第七名：電腦版檔案傳送功能優化

LINE電腦版在5.19.0版更新後，改善了檔案傳送功能，只要將要傳送的檔案拖曳到LINE對話框裡就可以傳送，減少許多步驟變得更好用。

使用率第八名：手機版個人化推播

先前LINE在手機版的聊天列表最上方，加入了個人化推播功能，會自動判斷用戶的喜好推送不同內容，包含新聞、天氣、星座、貼圖小舖、購物、LINE POINTS和主題小舖推薦等七種主題，從推出至今，用戶偏好點選個人化推播的內容前三名分別是新聞、LINE Points以及貼圖。

推測原因可能為，新聞更新頻率高且內容多，容易抓住用戶的喜好，而LINE Points則是可以顯示點數效期、推薦活動，對使用者來說是個便利的存在，貼圖小舖推薦則是可以針對使用者喜歡的貼圖和表情貼進行推薦，命中率很高。

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使用率第九名：掃碼捷徑

LINE在聊天列表搜尋列中，新增了掃碼捷徑功能，點下去就可以掃描行動條碼或是掃描文字並將內容轉為數位文字，根據LINE統計，使用這項功能掃描條碼的頻率台灣是全世界第二名，僅次於泰國，顯示掃碼捷徑頗受到使用者歡迎。

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使用率第十名：手機版全新主頁

LINE先前改版手機版的顯示方式，透過五種分類入口讓使用者更容易找到想用的功能，其中「主頁」的造訪次數台灣是全球的第二名（第一名是日本），平均每人每天會在主頁逛一到兩次。

在主頁中最多人造訪的是好友功能、其次為貼圖，顯示使用者逐漸習慣到主頁管理帳號或是尋找LINE的相關服務。

本文授權轉載自：T客邦