「我抗壓性蠻強的，連我自己都很佩服。」金寶行銷長潘修玉上任滿週年，科技圈少數的女性高階經理人，又處在競爭激烈的網通界，外界風聲評語不斷，她如何克服？

曾任和碩寬頻通訊事業處總經理，身扛900億元業績，金寶行銷長潘修玉2019年轉戰金寶受到業界矚目，一年後，再傳同業向她挖角。她接受《數位時代》專訪指出，金寶團隊正漸入佳境，會以「融合」為主軸跟時間賽跑，一口氣粉碎異動傳言。

處在科技業，女性高階主管比例本來就低，潘修玉外型高挑、一頭俐落短髮跟高跟鞋，團隊稱她「卡姐」，在和碩10位事業處總經理中，很難不被看見，網通界頗為知名。

從華碩分家，跟著加入和碩累計15年，把旗下部門業績從30億元翻倍成長到900億元。帶著這個戰績，2019年她揮別兆元級企業事業群總經理光環，轉戰老牌電子業金寶擔任行銷長，這下子不只是網通界知道她，連科技界都聽聞這號人物。

金寶的網通業務，在2016～2017年曾遭受重創，受關係企業仁寶轉投資鋐寶、智易也發展網通業務影響，金寶老客戶因為誤以為是同集團來做業務競爭，憤而抽單7億美元生意（相當210億元新台幣營收），讓金寶網通業務低迷一陣子，這也是金寶延攬潘修玉重振網通事業主因之一。

潘修玉2019年加入金寶，由於在和碩擔任事業群總經理戰功彪炳，她轉職也引發客戶及對手關注。 蔡仁譯攝影

2020年底，潘修玉上任滿週年，金寶除重新奪回3大美系網通客戶，甚至SpaceX訂單也已進入小量產，成績亮眼。不過，金寶今年高階人事動盪，她的名字再度受到矚目，市場傳出又有科技大廠向她與轄下網通團隊招手，面對外界傳言，潘修玉首度打破沈默，談未來想法。

以下為專訪QA紀實：

Q：可否談一談為何要從和碩轉戰金寶？

潘:在和碩最後離開前已經升任寬頻通訊事業處總經理，我從基層一路升上來，加入部門時業績30億元，離開時部門業績已經900億元，績效排名一直在前三，和碩印尼設廠跟買新店廠都是我出面談成的，但大公司到一個頂後，能發揮舞台就有限，所以我想到外面證明自己能力。

我是和碩寶寶，要跨出這一步也需要勇氣，我其實很受到和碩的重視與栽培，但安穩下，也希望突破提升自己。

Q：那麼選擇金寶原因是？

潘：當初是因為沈總（前總經理沈軾榮）與許董談過，兩位相當授權，也談到期望加速集團轉型改革，藉由外部團隊帶來新思維，能感受到兩人邀請人才的誠意，也因此我一開始就知道進來後，肩負轉型的責任是很重的。

另外，金寶國際化的佈局很吸引我，尤其在東南亞、巴西、墨西哥都有工廠，開會都是用英文溝通，許董指派CA事業群（含電腦、通訊、消費、AIOT計8事業部）給我管理，不只是管理網通業務，佔金寶營收占比7成(編按：除印表機跟電子計算機兩業務以外)，舞台非常寬廣，另外除代工，也包含集團品牌如AI Robotic、魔鏡及精密自動化業務，對於做十幾年代工業務的我來說，操做品牌也是我想接觸參與的。

Q：進來一年，可否談談推動哪些變革呢？

潘：大致上有4大重點，首先金寶過去代工以EMS（電子製造服務）為主，我加入後，把CPE（用戶端設備）產品重新規劃，一年內把RF（射頻）技術、DSL（數位用戶線路）寬頻、分佈式天線系統、光纖及5G都補齊，在物聯網部分也補齊光學聲學技術，並提升軟體整合測試能力，成立研發中心，把該整合的資源整合，不適用的人不用。

在科技圈中，女性高階經理人相對少，潘修玉為證明自己，作風強勢被屬下暱稱「卡姐」。 蔡仁譯攝影

第二個重點是帶進新客戶，不只是網通，IOT跟運算裝置端都有新客戶加入，其中IOT部分12月剛給客戶樣品，預計2021年第二季可以出貨IP鏡頭類產品，一年來雖然疫情影響，但客戶透過視訊做過很多考試及POC（概念驗證），客戶都認可金寶能力提升許多，2021年預估旗下8大事業部業績就能有20%成長。

第三部分在工廠管理，過去EMS比例高，現在趁疫情期間也補強工廠技術分析能力，讓客戶能透過遠端就能遙控Debug（排解錯誤）或分析問題，甚至遠端線上解決問題。

第四個是採購端，過去金寶零件料號眾多，一年前展開整合，同時又要避免影響正在出貨的客戶訂單，因此業務最忙時甚至得早上4點就來上班，還要把採購跟研發業務、PM（產品經理）一起叫來處理，現在終於達成年度目標，成本估計減少1500萬美元。

現在技術單位會有交流會議，互相分享，工廠每兩週開會會邀業務一起，我們也幫工廠跟業務設立新KPI，確認每週或月評報告要報告項目，讓經管小組確立數據精準度。

新舊組織融合初期傳雜音，下半年轉溫和管理

Q：外界認為你管理風格強勢，空降帶一個新團隊要融入老組織，出現蠻多雜音，一年來，你有什麼感想？

潘：和碩是很年輕的公司，確實一開始來金寶感到衝擊很大，金寶是40幾年公司，行為模式管理方法兩邊很不同，甚至連資訊系統差異都蠻大，確實一開始大家不太適應。

我當時跟團隊說：如果公司完全沒問題，幹嘛需要我們？既然來了，就要發揮能力，想辦法適應。我們當時報到第一年，有目標要達成，確實是上半年踩蠻硬，可能改革太大，內部就比較不適應，有反彈，但這是必要之惡！如果慢慢來，就很難改變，我又很重視效率，積極轉型下引進很多優秀人才，想加速改造，也所幸因疫情發生的前半年已展開改造，疫情期間我們反而相對穩健。

現在公司營運框架弄好，已經鋪好路，下半年就轉採用溫和管理方法，沈總也建議我們，組織優化過程中應該採納既有團隊做法，找出折衷模式，現在我認為正漸入佳境。

Q：現在金寶深坑跟天母兩團隊合作如何？

潘：我們現在其實半新不舊，團隊磨合一年，八成隊員已經漸漸融入，許董也一直講要融合，沒有什麼新舊團隊，大家都來超過一年了，從報表跟彼此溝通去評斷對錯。

新團隊很常去深坑開會，一週有一半時間在深坑，其實很常見面就能改善合作關係，但我認為：框架打好、語言一致，就能增加溝通效率。以前你用你的，我用我的，大家都認為自己是對的，現在數據算法都一樣，就減少很多溝通時間，我認為一年會比一年更好。

我們是跟時間賽跑，要把公司做好，這是主流意識，大家要想辦法跟，該做就做。因為市場競爭壓力很重，現在許多作法會採取折衷值，我相信展現專業對公司加分，團隊將會逐漸融合。

否認大廠挖角異動，強調完成階段性任務

Q：對外傳英業達等大廠也在找你過去，是否有個說法？

潘：現在金寶舊團隊已經看出，新團隊出發點是為公司好，有績效，新團隊也知道該適應既有文化，我認為愈來愈多人願意接受跟融合。

我認為一整年下來，新舊融合，也做出第一年成績單，我是專業經理人，不應該在風風雨雨中選擇離開，我抗壓性蠻強的，連我自己都很佩服。我認為專業經理人進來（金寶），答應要做到的程度，就該信守承諾，把困難克服掉，階段性任務一定要完成。

若我去英業達，一定可以幫他們創造價值，但階段性任務應該完成，若公司有給好的舞台，就會繼續待，但也會看公司是否對人才繼續支持，我認為若支持的力道強，雙方有互信，持續在對的方向，就會繼續待下來，否則外面也很寬廣。