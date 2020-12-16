近期出現的IPO熱潮讓Airbnb和DoorDash一上市股價就瘋狂飆漲，可惜分析師降評導致蜜月行情直接遭腰斬。

美國股市近期掀起一波IPO熱潮，住房共享平台Airbnb、餐飲外送公司DoorDash日前掛牌上市，首日股價瘋狂飆漲，寫下驚人的蜜月行情。然而，Airbnb和DoorDash週一(14日)股價重挫，原因是華爾街分析師警告，投資人瘋狂追捧，使Airbnb和DoorDash股價脫離合理價值，因此對兩家公司調降評級。

MoneyDJ XQ 全球贏家系統報價顯示，週一Airbnb(ABNB.US)股價挫跌6.64%、收130.00美元，較上市當天開盤價146.00美元下跌10.9%；DoorDash(DASH.US)股價大跌8.57%、收160.00美元，較上市當天開盤價182.00美元下跌12.08%。

IPO 是首次公開募股 (initial public offering) 的縮寫，代表公司首次發行股份的銷售。 Flickr CC by GotCredit

Business Insider、The Motley Fool等外媒報導，Airbnb上週啟動IPO前，Gordon Haskett分析師Robert Mollins給予Airbnb「買入」評級和目標價77美元。不過，週一他改變看法，將評級下調至「遜於大盤」，同時將目標價上調至103美元，但仍較週一收盤價下跌約20%。

收盤價遠高於預估市值，外界如何分析

Mollins表示，以「股價營收比」計算，截至上週五(11日)，Airbnb的市值為2022年預估總營收的15.5倍，相較之下，Booking.com為6倍、Expedia為2.1倍。Mollins認為，Airbnb的成長速度超越其他網路旅行社，但溢價幅度高達300%以上依然過高。

另方面，券商DA Davidson將DoorDash評級從「買入」下調為「中立」。該行仍看好DoorDash在餐飲外送領域的領導地位，出現溢價屬於合理現象，但警告股價表現已沒有太大的迴旋餘地。

券商DA Davidson將DoorDash評級從「買入」下調為「中立」，認為DoorDash在餐飲外送領域仍占有領導地位，出現溢價屬於合理現象。 Pinwest品玩

上週三(9日)和週四(10日)，Doordash和Airbnb分別在紐約證交所、那斯達克交易所初登板，Doordash以開盤價182美元上演蜜月行情，較承銷價每股102美元大漲78%，當日收盤價高達189.51元，勁揚85.79%。

Airbnb也繳出相當好的成績，當天開盤價飆上每股146美元，較承銷價每股68美元大漲114.7%，終場飆漲112.81%，以144.71美元作收，使公司市值達到近1,000億美元，是前一天設定IPO定價時預計估值473億美元的兩倍以上。

責任編輯：郭昱彣

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