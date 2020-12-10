鄰近歲末，IPO熱潮越演越烈，美國最大餐飲外送服務DoorDash昨日於紐約證交所掛牌上市。剛開盤便隨即大漲，預計估值也將飆升至380億美元。

全美最大餐飲外送服務DoorDash週三（9日）以102美元於紐約證交所掛牌上市，甫開盤即跳高大漲，一度觸及195.50日內高點，收紅4.99%至每股189.51美元，較發行價高逾85%。

DoorDash成為今年最受矚目的IPO之一，股票交易代碼為DASH，計畫出售3,300萬股，發行價為102美元。IPO後，DoorDash總股數將達約3.177億股，預計將募資總額為33.7億美元，估值也將飆升至380億美元。

目前軟銀是DoorDash最大外部股東，持有約20%股份，其次是紅杉資本，擁有16%的股份。

疫情促成崛起關鍵！由史丹福學生創辦，奪全美市占冠軍

DoorDash是由史丹福大學學生（華人）Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang於2013年創辦的外賣公司，總部位於美國舊金山，主攻美國按需外送服務。

隨著今年新冠肺炎肆虐全球，居家防疫成為送餐飲崛起的契機點，人們為了避免外出、居家辦公導致外賣行業崛起，除了Uber Eats、Grubhub、Postmates 之外，DoorDash今年業績表現急起直追。

根據Second Measure數據顯示，DoorDash在美國餐飲外送市佔奪冠，Uber市佔居亞軍（22%），GrubHub則拿下市佔季軍（20%）。

DoorDash提交的S-1招股說明書顯示，2020年前9個月累計營收為19.2億美元，較去年同期多出逾3倍。其中，2020年第二季開始DoorDash終於實現首次盈利。

搭上IPO熱潮，與獨角獸Airbnb、Wish等共襄盛舉

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DoorDash今年底IPO上市熱潮再添新柴火，預料DoorDash將洗牌歐美線上外賣市場。旅宿平台Airbnb本週四即將掛牌，跨境電子商務公司Wish、多人線上遊戲創作平台Roblox也將在本月陸續上市。

責任編輯：文潔琳

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