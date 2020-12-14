2020年是21世紀以來IPO市場最為熱絡的一年，在DoorDash及Airbnb上市繳出約100%的股價成長後，後續計畫上市的公司也考慮抬高價格。

2020年正在走入尾聲，原先外界預期即將到來的另一波IPO浪潮，如今卻硬生生喊卡，已經遞交申請文件的遊戲公司Roblox及金融科技公司Affirm，都傳出將延後上市日期至2021年的消息。

多家外媒指出，Affirm及Roblox原先計畫趕在年底前正式上市，Affirm還預計在本週展開路演（roadshow），向投資者推銷股票，然而這兩間備受矚目的獨角獸公司，現在計畫都生變了。

Airbnb、DoorDash股價飆漲，卻讓Roblox、Affirm重新考慮？

Roblox執行長大衛．巴祖基（David Baszucki）在一份聲明中表示，他們希望改善IPO的流程，找出對員工、既有股東及未來投資者三方來說最好的方案，「我們已經決定利用這個機會與顧問合作，找出我們可以怎麼進行改善。」但並未明說究竟想做些什麼。

Affirm則沒有針對延後IPO一事對外發布任何說法。不過，《路透社》指出，這兩家臨時決定延後上市的理由，很可能跟稍早IPO的Airbnb及DoorDash有關。

Airbnb上市是2020年最大的IPO事件，開盤後價格即飆升140%以上，使得市值一度衝破1,000億美元，遠遠高於上市前350億美元估值；而DoorDash股價也在交易首日上漲92%，市值超過550億美元。

有消息人士表示，DoorDash及Airbnb極佳的上市表現，這兩家公司決定再等等，貿然IPO可能錯失本來有機會籌措的數十億美元資金，Roblox便計畫承銷的投行討論上市股票訂價。

DoorDash及Airbnb上市後的暴漲，令原先計畫年底前上市的Roblox及Affirm決定重新商議上市價格。 截圖自Google Play

目前Roblox已為IPO募得10億美元的資金，外界預估今年內上市的話其市值可達到80億美元。2020上半年其估值約為40億美元，財經媒體《Motley Fool》指出，Roblox的管理層可能認為現在的IPO定價過低，導致公司錯失應該獲得的資金。

另外，也因為DoorDash及Airbnb股價的驚人漲幅，《華爾街日報》透露，兩家公司目前都在商討增加IPO時出售的股數，試圖把握時機最大化利益，降低上市後的價格浮動。

21世紀以來最熱絡一年，IPO浪潮在2020年爆發

在新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）威脅全球這最艱困的時期，IPO市場卻在2020年迎來邁入21世紀後，最為熱絡的一年。

佛羅里達大學教授傑伊．里特（Jay Ritter）表示，在DoorDash及Airbnb上市後，今年IPO首日平均上漲幅度達到41%，這是20世紀末網際網路泡沫後的最高紀錄，2000年時這個數字為56%，而1999年則為歷史上最高紀錄的76%。

此外，金融市場平台Dealogic資料顯示，2020年迄今IPO公司數達到430間，同樣創下2000年後的最高數字，融資金額則達到1,600億美元，是史上最高紀錄。

疫情籠罩的2020年，IPO市場無論數量或金額都創下紀錄，是21世紀至今表現最傑出的一年。 shutterstock

外媒《Business Insider》分析，近期會再次掀起IPO浪潮，一部分理由歸因於美國計畫持續實行的低利率政策、拜登從美國總統大選勝出，以及疫苗出現曙光，外界看好經濟復甦。

Airbnb處於疫情下受創最為慘重的旅遊業，卻榮登2020年最大IPO事件、股票上市後狂漲可見一斑。

甚至不走常規路途，選擇以SPAC（特殊目的收購公司）上市的新創也大幅增加，研究公司SPACInsider的資料指出，2020年借殼上市的公司數達到214間，比過去10年的總和還要來得多。

資料來源：Bloomberg、華爾街日報、Business insider

責任編輯：錢玉紘