將創意結合科技的優秀點子 蛻變成改善城鄉差距與高齡化社會的解決方案

台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽於今日(14)公布得獎名單,9組參賽隊伍作品(表一)從超過150件的創意提案中脫穎而出,抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。今年競賽以「新思維,心技術,共創星未來」為題,針對台灣社會目前面臨的「城鄉差距」與「高齡化」兩大議題,鼓勵學生發揮新的創意思維,運用AI、IoT、5G等科技與STEM(科學、科技、工程、數學)知識,用創新建構更美好的社會與星未來。

台灣三星電子總經理李大成表示:「台灣三星長年關懷台灣教育環境,今年透過Solve for Tomorrow競賽拋磚引玉,讓台灣青年優秀的創新點子能透過創意提案競賽被看見,進一步激起更多學子改善社會問題的熱情。同時,也期望參賽者從競賽準備的過程中,習得從設計思考、創意激盪到提出解決方案的思考模式,並將這樣的知識運用在未來任何形態的創新上。台灣三星承諾將持續對台灣教育環境挹注資源,為培育在地人才盡一份力。」

攜手業界新創企業家 打造專業評審團隊

首屆三星Solve for Tomorrow競賽評審團隊。左起:Social AED社會設計平台發起人林紹偉、貝殼放大創辦人林大涵、台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮、若水國際執行長陳潔如、社企流創辦人林以涵。 數位時代

本屆Solve for Tomorrow競賽邀請到若水國際執行長陳潔如、貝殼放大創辦人林大涵、社企流創辦人林以涵、Social AED社會設計平台發起人林紹偉以及台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮組成評審團隊,決賽審查依照社會貢獻、創新概念、科技應用、可執行性與提案技巧等五個面向進行評分,最終從獲得決賽門票的22組隊伍中,決選出嶄露頭角的9組優勝隊伍。

代表三星出任決賽評審的台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示:「我們非常開心看見台灣學生新穎且有創意的想法,也非常榮幸可以擔任優秀學子的啟蒙角色,透過舉辦創意提案競賽,引導學生將創意想法轉化為改變社會的力量,而這也是三星期望能運用科技改善社會問題的初衷。」

擔任本屆評審長的若水國際執行長陳潔如也說道:「本屆競賽的參賽隊伍橫跨醫學、資訊、工程、管理、社工背景的學生,以各自專長結合科技提出許多優秀提案。身為社會企業,我們非常開心看到品牌端提供實質資源,藉由舉辦創意提案競賽鼓勵台灣學子發揮所長,並提升其對當地社會問題的關懷。」

全球性「Solve for Tomorrow」競賽 鼓勵世界各地學生用科技改變社會

三星Solve for Tomorrow競賽自2010開始,至今已於20多個國家舉辦,參賽總人次更超過160萬名,旨在凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情,結合設計思考模式,解決當地社會問題。此次9組得獎隊伍的創意提案結合多種先進科技,針對縮小城鄉差距與提升高齡族群生活品質,提出多元且創新的解決方案。

三星「Solve for Tomorrow」競賽首獎由高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪得。 數位時代

首獎由來自高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪下,競賽隊伍實際與高齡者照顧人員進行訪談後,了解到口腔機能訓練對於高齡族群的高必要性,因此打造利用微型動作追蹤感測器搭配單晶片微型控制器,符合口腔構造的球形訓練器Tongue ball,結合互動APP與物聯網技術,讓高齡者能隨時隨地進行舌頭訓練,達到更廣泛有效的口腔機能退化預防保健。此提案的高度可執行性與目標族群的發展潛力,受到評審們的一致青睞,並看好未來製作成商品的可能性,奪下首獎並抱回20萬獎金、最新三星智慧型手機與智慧手錶。

三星「Solve for Tomorrow」競賽特優獎由國立成功大學的「Wi care about you」團隊奪得。 數位時代

特優獎則是由國立成功大學的「Wi care about you」以及台北醫學大學的「Aiskido」團隊拿下,前者採用Wi-Fi感知技術來監測與紀錄長者生活狀況,提出防止居家意外發生的解決方案;後者則是透過自創的URAH設備,為復健患者提供不受時間、地點限制,且可增強復健意願的裝置,優化復健患者的醫療處境。充滿創意以及對科技的深度應用,都是兩組拿下首屆Solve for Tomorrow競賽特優獎的最大因素。隨著首屆Solve for Tomorrow競賽圓滿落幕,台灣三星未來也將持續投入品牌資源,以實際的行動培育在地年輕學子,為台灣的教育環境注入養分,滋養人才接軌國際。

【表一】台灣三星第一屆Solve for Tomorrow競賽獲獎名單