東森購物在日前收購生鮮電商熊媽媽買菜網，未來要持續擴大熊媽媽的營運規模，力拼訂單在半年內翻倍成長。

今（2020）年，綜合型電商平台不約而同，將手伸進垂直電商領域、積極佈局，PChome董事長詹宏志在日前與日商三井物產合資成立的時尚選貨平台MiTCH（覓去）時，就提到專注在少數品類的「垂直電商」還有許多可能性。而東森購物似乎也瞄準了這個方向。

東森購物總裁王令麟日前透露，東森購物已在今年11月中，以7,500萬元併購成立於2015年的生鮮電商「熊媽媽買菜網」，持股75%。這一項收購，也透露東森看好生鮮垂直電商的未來發展。

熊媽媽買菜網藉著自營倉儲、車隊，做到北北基地區3小時生鮮快速到貨。 熊媽媽買菜網網站截圖

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綜合型電商上的生鮮蔬果品項，多是用轉單模式、上架寄售的方式在運作。也就是說，這些商品不會進到平台的大型倉儲中，在消費者下單之後，會直接由供應商出貨。

但熊媽媽買菜網自行建設冷鏈倉儲與車隊，將生鮮蔬果採購進倉儲中，再由車隊配送。目前，熊媽媽旗下擁有擁有近千坪的冷鏈倉庫，並設有7個中繼倉，靠著自營車隊中12輛貨車、30輛機車，做到北北基3小時快配服務。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元分享，這一起併購在今年8月開始洽談，並且迅速在11月完成併購。他認為，儘管東森在近年也積極經營冷凍、冷藏等生鮮品項，但是消費者在熊媽媽買菜網這樣的垂直電商上，以及在像東森購物這樣的綜合型電商平台上的消費者行為依然大有不同。

「一般電商的（單一品項）採購量會比較大，但熊媽媽的3小時快配，是真的可以讓你單買一塊牛排、10顆雞蛋，因此商品（採購）的邏輯也很不一樣。」楊俊元說。

楊俊元說，東森購物接管熊媽媽買菜網之後，要在半年內拼訂單雙倍成長。 蔡仁譯攝影

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發之後，東森購物觀察到更多生鮮電商商機，而且由於熊媽媽買菜網自建倉儲、車隊，儘管範圍僅限北北基地區，但卻組織了一個非常完整的生鮮冷鏈物流。正因如此，往後東森購物也將更有本錢上架更多需要低溫快速配送的品項。

這也是東森購物買下熊媽媽買菜網的重要原因。「等於是在生鮮配送的最後一哩路，我們至少在北北基這一塊可以率先接起來。」

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另一方面，楊俊元不諱言，熊媽媽買菜網之所以要尋求出售，也是由於經營上碰到了一些瓶頸。他說，「生鮮規模必須做起來，否則倉庫、物流、每天的耗損量加起來，就是一個很重本的生意。」不過，當熊媽媽買菜網要再擴大規模時，卻發現資金、會員人數都是很大的挑戰。

在接手熊媽媽買菜網的營運工作之後，楊俊元說，目標是要讓訂單量翻倍成長，而且在明年上半年就要達成。

要達成這樣的目標，首要任務就是擴編倉儲、物流車隊，目標要擴編至現在的雙倍。再來，則是要利用東森購物的採購資源，讓熊媽媽買菜網的品項更豐富，可以買到更多的日用品，以此提高客單價。但主要還是會聚焦在北北基，「但是要做到讓消費者更頻繁購物，這個要率先突破。」

責任編輯：蕭閔云