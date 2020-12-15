前台積電營運長蔣尚義先前被武漢弘芯挖角，被外界視為叛徒。如今再度轉任中芯國際副董，他稱自己有權追求理想和事業，台積電董座劉德音也針對此事給出回應。

台積電前營運長蔣尚義離開武漢弘芯後，據陸媒報導，蔣尚義透露將在明年元旦後，出任中芯國際副董事長。

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外界視為叛徒，蔣尚義稱：我有追求理想的權利

根據中國科技媒體的報導，蔣尚義已從美國返抵上海，進行隔離中，之所以選擇回到中國加入中芯，是因與中芯國際董事長周子學熟識，加上對半導體產業還有很強烈的熱情。

蔣尚義透露，自己非常熱衷先進封裝與小晶片（Chiplet）技術，相較於武漢弘芯，在中芯實現理想會較容易，他並強調自己是很單純的工程師，有權利追求理想與事業目標，特別是熱愛的技術。

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對於在台灣被許多人形容為「叛徒」，蔣尚義強調，當初離開台積電就說得很清楚，第一，不挖角台積電的人，第二，不洩漏台積電機密；且武漢弘芯做的事根本傷害不了台積電，不解外界為何要把他說成是叛徒。

而在加入中芯後，面對外界可能的輿論，蔣尚義則說，「 反正很多人都說我是叛徒，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，我也有追求我的理想與事業的權利吧？ 」

至於外傳蔣尚義會加入武漢弘芯與中芯國際，是因受到待遇條件優渥所吸引，對此，蔣尚義則否認傳言，他表示，中芯國際給他的待遇比以前在台積電還差，武漢弘芯給的也沒有比台積電好。

編按：台積電董事長劉德音今日出席活動時被問及此事，他僅回應：「 他（蔣尚義）是我們的老同事，他個人要去哪裡我們也是尊重 」。

責任編輯：文潔琳

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