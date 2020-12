愛立信7日發表《行動趨勢報告》,將其預估的2020年底全球5G用戶數上調至2.2億,並預測2026年全球將有4成的行動用戶使用5G。

你換5G了嗎?國家通訊傳播委員會(NCC)尚未整理出台灣5G用戶的最新數字,但據各業者看法,今年底前可成功突破1百萬人。

儘管新冠狀病毒(COVID0-19,俗稱武漢肺炎)帶來了不確定性,但2020年5G網路及5G裝置導入新功能的步調已經加快。以美國為例,在疫情的前六個月(即3月中到9 月中旬),AT&T觀察到消費者及企業產生的行動流量出現以下變化:

• 與疫情前相比,整體流量成長了20%。

• 行動通訊從公共場所/辦公室,轉移到 家庭/遠端辦公地點,因為有60%的美國人遠距工作。

愛立信發表報告指出,5G普及速度將超越4G,並在2026年創下多項紀錄。 吳元熙攝影

2020年底將有超過10億人口(占全球人口15%) 居住在5G訊號覆蓋區域。

2020年底全球5G用戶將達到2.2億,其中中國用戶將佔1.75億 ,佔比近八成。

愛立信指出,數據上修主因是中國市場的快速成長,5G用戶占整體行動用戶的11%。中國市場成長的主要驅動力,來自中國國家重點策略、通訊服務業者的激烈競爭以及越來越多廠商推出經濟實惠的5G智慧型手機;年底北美約有4%的行動用戶使用5G,歐洲有近1%的5G用戶。

從設備面來看,目前已有售價300美元(萬元新台幣)的5G手機問世,且5G手機款式超過150種。

台灣愛立信總經理藍尚立(左)表示,工業4.0將是5G應用的重點領域,愛立信已與7間台廠合作測試相關產品。 愛立信

6年後趨勢:5G占行動數據比例過半、FWA連接5G設備數增3倍

愛立信原先預測指出2026年會有28億5G用戶,因全球5G普及速度明顯比4G快,因此將預估數值上調成35億。

除了用戶爆增,還有哪些趨勢?台灣愛立信總經理藍尚立說,6年後透過「無線固網接入」(FWA)連接5G的設備數將是目前的3倍多,達到1.8億個。

根據台灣物聯網產業技術協會定義,FWA是以無線(wireless)傳輸方式傳送訊號於基地台和另一固定端點之間,優勢為省去固網建設和維護成本,然而早期搭配LTE或WiMAX使用的體驗不佳且費用高昂,因此多是位居郊區無固網選擇的消費者才會採用。

簡單說,台灣家中常見的「固網」,無論是經由有線電視線路,或是中華電信的光纖網路,都需從業者機房拉線至家中。FWA則僅需拉線至5G基地台,省下基地台至家中的「最後一哩路」。

2026年,5G將占行動數據總量的54%

2026年底,無線固網接入網路(FWA)將成長三倍以上,用戶將超過1.8億,佔整體行動網路數據流量的四分之一。

另一方面,藍尚立認為5G將持續在工業4.0轉型過程中扮演關鍵角色。

智慧製造流程分為四個不同的階段:設備連網(connected device)、製程連網 (connected lines on shop floor)、整個工廠的連網及數位化(connecting and digitalizing a whole factory) ,最後建立工廠網路(network of factories)。

他解釋,工廠網路並不只是指工廠設備與5G網路連結,而是包含工廠與工廠,甚至工廠與一級供應商、跨國供應商的資訊/數據整合。

愛立信指出,在工業4.0趨勢中沒有一家廠商能夠「通吃」,因此積極打造出生態系,如在全球夥伴計畫(Global Partner Program)中已有7間台廠(研華、友訊、微星、凌華、威力工業、研揚、聯笙電子)加入。由於5G企業專網發展重點在適應產業特性、呈現差異化,如與研華合作測試的5G閘道器,會是愛立信在全球拓展業務的設備選項之一,看好台廠彈性化設計,可有效滿足企業、電信商客戶的不同需求。

