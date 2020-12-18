交通部攜手華電聯網，在淡海新市鎮推動 5G 智慧交通試驗場域，究竟要做什麼？

5G時代來臨，高速傳輸的特性，將加速自駕車的發展，交通部攜手華電聯網，在淡海新市鎮推動 5G 智慧交通試驗場域，在這個地方，除了自駕車，還會一併測試車聯網、AI路況偵測、3D 戰情中心等，未來 5G 智慧交通應用。

在淡水設置通試驗場域的目的，是希望加速台灣 5G 車聯網產業鏈發展，藉由測試，訂定能與國際接軌的國家產業標準， 提升國內智慧交通技術水準，進而帶動車聯網產業發展。

交通部政務次長王國材說，去年交通部成立「交通科技產業會報」12 大產業小組，「5G 智慧交通實驗場域」就是其中最核心的。他表示，全球5G車聯網市場，將從2020年的539億美金，成長到2025年的1660億美金，「如此大的商機，台灣身為國際 ICT 產業重要國家不能缺席。」

攜手華電聯網，分三階段推動智慧交通測試場域

王國材表示，淡海新市鎮的試驗場是希望發展成驗證中心，提供車聯網、自駕車產業驗證如晶片、模組等相關設備，「現在實驗場域，就代表未來台灣道路管理模式。」

交通部政務次長王國材說，淡海新市鎮的試驗場是希望發展成驗證中心，提供車聯網、自駕車產業驗證像是晶片、模組等相關設備。 華電聯網

透過華電聯網開發的智慧車展示平台，以大數據方式進行技術實證及場域資料分析，協助政府訂出產業相關標準、制定檢驗及審核機制，來加速產業升級、轉型及接軌國際。

聯華電子榮譽副董事長宣明智表示，台灣產業發展越來越進步，「當國內市場產業鏈供應能力，彼此的內循環連起來，可以產生更大的產業規模，提升整體產域能力。」

之所以選在淡水新市鎮，是因為這個地方各種類型的道路設計都有，可以模擬近乎真實的道路交通狀況，同時也有足夠的空間。

在具體規畫方面，華電聯網在場域中的10個測試路口佈建終端設備，能將即時資訊傳送給聯網車，像是「即時號誌時相應用（SPaT）」，當偵測到到車輛將至路口處，會將前方號誌燈態及倒數秒數資訊，顯示於車載畫面上，並配合語音提示；又或者「行人防撞警示」，可以偵測到行人在路口的區域時，提醒車子減速行駛；「觀光娛樂、優惠資訊提示」則是當偵測到鄰近有觀光娛樂及優惠資訊時，其資訊將顯示於車載畫面上，好處是，讓駕駛員與乘客能及早因應。

在淡水設置通試驗場域的目的，是希望加速台灣 5G 車聯網產業鏈發展，藉由測試，訂定能與國際接軌的國家產業標準， 提升國內智慧交通技術水準，進而帶動車聯網產業發展。 華電聯網

王國材說，車聯網的相關應用，是由中華電信、遠傳電信、台灣西門子、淡水客運及納智捷汽車共同參與提供設備。

新北市政府交通局局長鍾鳴時表示，這想計畫將分為三大階段。第一階段是自駕小巴，在不載客的狀態下測試；第二階段，是要測試5G相連的路側設備、車聯網設施；這個月開始進入第三階段，車道會開放混合車流，讓自駕小巴跟其他車輛一起行駛測試。

華電聯網將成立專案辦公室，作為車聯網產品認證中心籌備處

除此之外，華電聯網針對行車管理，打造數位分身（Digital Twin）概念的「3D 戰情中心」，可以串接新北自駕巴士即時動態資訊外，還可以呈現多維度電子圖台、 地圖及環境參數管理、智慧交通即時監控、智慧車即時監控、資料分析顯示管理等，一次監控智慧車輛的各項資訊及所在位置。

華電聯網針對行車管理，打造數位分身（Digital Twin）概念的「3D 戰情中心」，可以串接新北自駕巴士即時動態資訊。 華電聯網

華電聯網董事長陳國章表示：「台灣擁有非常強大的技術創新能量，但要累積真正引領智慧交通產業發展的實務能力，就需要建構可進行技術驗證的場域。」

華電聯網在12月初，已經在新北市落成淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫專案辦公室（PMO），未來這間辦公室會做為國家聯網車（Connected Vehicle, CV）相關產品認證中心籌備處，透過跨領域、跨部會，結合中央與地方的交流及合作，研訂完善的相關標準、制定檢驗及審核機制。將成為台灣發展智慧交通、數位生活的重要角色，及科技研發與創新應用的核心動能，帶領台灣邁向智慧城市的全新境界。

責任編輯：錢玉紘