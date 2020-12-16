鴻海打造MIH開放平台並布局電動車市場，目前已超過200家重要廠商參與，若順利推出電動車新品，於2025至2027年間全球電動車市占率有望達到10%。

編按：鴻海公佈4月能對全球出貨

MIH聯盟在10月16日公開後，鴻海宣佈已有201家夥伴響應參與，Logo牆將在近日發佈。聯盟並宣布首款「EV Kit」工具平台，預計在2021年1月正式對外釋出，2月開放全球開發者預訂，4月底開始對外交貨。聯盟將提供軟體介面、硬體規格及系統架構。

傳統汽車產業的痛點有三大項：開發費用太高、開發期長、資源不足。 鴻海指出，電動車硬體開放平台MIH，透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系。

MIH平台第一個特色，是模組化、彈性化、客製化；第二個特色輕量化與一體成型、第三特色為強大 EEA 架構、第四大特色是自駕車技術。

鴻海集團技術長魏國章表示，軟體和開放是鴻海集團推出MIH電動車平台的核心價值，未來鎖定自動駕駛和智慧車應用，目前全球已經有超過200個重要廠商參與。

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魏國章：MIH的核心價值是「軟體與開放」

DigiTimes與大肚山產業創新基金會合作今天舉辦「大肚山跨域創新產業高峰論壇」，魏國章受邀出席，並專題演講「汽車產業新浪潮下的典範轉移」。

他指出，軟體定義未來世界已經成型，以蘋果iPhone為例，改變世界的關鍵在於Apple Store整合應用軟體平台，之後安卓（Android）應用平台也進一步開放軟硬體，軟體與開放也成為鴻海集團近期推出MIH電動車開放平台的核心價值。

此外，他提到目前汽車產業多數仍從硬體定義的觀點出發，架構相對複雜、管理難度高；系統相對封閉、參與難度也高。

魏國章指出，MIH是軟體定義的開放平台，強調軟、硬體分離、開發週期縮短；開放的生態、集合眾人的智慧。

他強調，MIH平台未來鎖定支援多種自駕個人化模式的自動駕駛、車輛管理，以及自動計程車等應用，也積極投入智慧車領域。目前全球已經有超過200個重要廠商加入MIH平台生態系。

以打造電動車界的Andriod為目標

鴻海在10月中旬公布MIH電動車軟硬體開放平台和關鍵零組件。目標要成為電動車界的安卓系統。鴻海集團也與裕隆合作創立鴻華先進公司，布局電動車計畫，規劃2年後推出電動車新品；預期2025年到2027年在全球電動車市占率達到10%。

根據鴻海先前資料顯示，MIH全球夥伴包括亞馬遜網路服務AWS、微軟、聯發科、高通、德州儀器、意法半導體、羅姆、寧德時代等。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：中央社