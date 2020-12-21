先進材料及製程方案供應商英特格於今日宣布，將在台灣投入60億元資金，除了建造新廠、擴大研發中心之外，還要投資半導體人才，協助台灣穩坐半導體的領先地位。

台積電供應鏈、全球先進材料及製程方案大廠英特格（Entegris）今天宣布擴大在台布局，未來3至5年將在台灣投資約2億美元，折合新台幣約60億元。

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英特格落腳於高雄，傳全力供應台積電

英特格規劃2021年初在台灣高雄園區興建新廠，預計同年底完工投產。新廠占地6萬1,700平方公尺，廠房面積約2萬7,000平方公尺，將用於研發與生產晶片商所需的微污染控制過濾器、氣體輸送系統等解決方案。

新廠落腳於高雄，接近台積電在台南科學園區的先進製程5奈米及未來3奈米生產中心，業界人士認為，英特格擴大台灣投資應是為了全力供應台積電。

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擴大投資台灣人才，助台灣半導體維持策略性地位

英特格同時規劃將位於新竹的台灣技術研發中心的規模擴增一倍，助中心內的科學家、工程師與客戶共同探索與開發創新解決方案，解決對晶片業者最棘手的材料及污染控管問題。

英特格總裁暨執行長羅伊（Bertrand Loy）表示，擴大台灣布局主要是希望能與客戶更緊密合作，提升技術發展，並因應過濾器等產品市場需求不斷成長，英特格過去5年每年產能增加10%，目前各地產能皆已逼近極限。

羅伊說，英特格同時將擴大在台灣的人才投資，目前台灣員工編制約300名，預計增聘200名具化工專長及製造經驗的人才。

英特格台灣區總經理謝俊安表示，台灣半導體產業蓬勃發展，英特格過去5年在台灣快速成長，在台灣的新投資不只建新廠，還將擴充研發中心及人才投資，希望能為台灣半導體產業多貢獻，協助台灣半導體產業維持策略性地位。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：中央社