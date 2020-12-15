2020年半導體產業貢獻了竹科將近7成的營收，接下來究竟還會有哪些應用將帶領半導體持續發展，晶圓代工龍頭的台積電看見了4個重要的成長引擎。

「下個十年肯定是台灣的黃金十年，」台積電董事長劉德音在今（15）天竹科40的活動上，如此肯定的說。

劉德音表示，縱使今年對大家來說都是相當辛苦的一年，不管是美中貿易仍持續緊張，又或是新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的肆虐，都再三考驗著供應鏈要更及時做出應變對策，但半導體產業依舊展現出堅強的實力跟靈活的應變能力，在今年繳出了上看3兆新台幣產值的成績單，劉德音認為這是值得驕傲的時刻。

數位轉型，台積電從董事會開始著手

而手握世界一流技術的台積電是如何觀察接下來的趨勢發展？劉德音說，2020年是一個世界科技發展跳躍的一年，在今年我們迎來了5G大量普及的元年，同時公共衛生也遭遇了百年一見的挑戰，這些事情都將促使產業的數位化，「且數位轉型比我們預期的都要來得早報到，」劉德音說。他以台積電為例分享了一個數位轉型的經驗跟擔憂。

在與史欽泰的對話中，劉德音特別表示當全球都因為疫情的影響被迫數位轉型的情況下，他很擔心台灣因為疫情防疫有功而趨緩了數位轉型的步伐。 簡永昌攝影

劉德音說到，台灣疫情防疫有功，但會否就此趨緩了產業數位轉型的大好機會，是他所擔憂的。而他也透露，這次台積電的數位轉型其實是從董事會開始做起，疫情影響了過去規定要實際參與董事會議的條件，讓台積電的董事們能透過視訊的方式來完成，而微軟所推出的HoloLens也是促使台積電數位轉型的一大功臣，讓製造的設備跟維修能不受疫情影響而受阻，依舊能讓歐美各國的專家跨國協助處理。

4個應用推動半導體發展，迎向黃金十年

話鋒一轉，他也點出了目前市場上正有4個產品正在驅動整個半導體產業的發展，分別是智慧型手機、高效能運算處理器、物聯網晶片以及自動駕駛。

當全球已經有過半的人擁有智慧型手機時，劉德音說接下來的5G手機讓使用者能夠隨時連結到雲端資料中心，而這樣的技術過去不曾擁有，即使現在還不確定是什麼，「但我相信未來將會有很多可能的機會，」他說。而面對高效能運算處理器的未來，劉德音認為資料中心跟網路架構的處理器將走向開放式架構，這將加速IC設計產業的創新。

劉德音表示，當智慧型手機能一鍵連上雲端資料中心後，未來肯定有許多可能產生的應用值得期待。 GaudiLab via shutterstock

近年來不斷突破的機器學習加速了AI人工智慧的發展，也讓物聯網晶片得以透過AI應用的普及，走進更多傳統產業，並實現智慧城市、智慧生活的願景。

今年車用半導體的表現雖然普遍表現不佳，但劉德音仍認為當今汽車產業正面臨全新革命，在5G、AI的協助下可以促使民眾的交通更為安全，縱使目前仍有法規、新舊車輛共存的限制，整體發展速度可能，「但當中的眾多應用都少不了半導體，」劉德音肯定的說。

劉德音表示目前汽車產業正面臨全新革命，5G、AI的帶領下，將能為人類帶來更安全的行車體驗，而這之中大量的需要使用半導體的技術支援。 Shutterstock

最近8吋晶圓的價格喊漲，延燒到台積電的12吋晶圓代工價格也外傳將「變相漲價」。對此，劉德音澄清台積電答應的事情就不會收回，並且會透過更好的方式提升台積電的獲利。而市場在說的「超額預定」一事，劉德音則有不同看法，他認為所謂「超額預定」必須依照當下的政經局勢而定，尤其在經歷過疫情的衝擊後，不少客戶都會超前部署，因此是否就叫做超額預定，很難拿過去的標準來衡量。

小晶片成三奈米強大性能來源

當被問起前同事蔣尚義外傳將轉戰中芯國際、繼續他在先進封裝跟小晶片（Chiplet）的夢想時，劉德音笑著表示，這是他個人的生涯規劃、他有自己的權利，而其他人能做的就是尊重；同時劉德音也認同小晶片這門技術在先進製程發展的重要性。他表示小晶片在台積電內部也發展了10幾年，目前更是3奈米的性能強大的主力來源，「三奈米就是要靠小晶片，」劉德音說。

面對蔣尚義想要轉戰中芯國際發展個人對於小晶片等技術的夢想，劉德音也表示，小晶片在先進製程發展的重要性，其中三奈米的性能強大將必須仰賴小晶片技術。 shutterstock

最後，談到近期因為鴻海而掀起的「量子」話題，劉德音表示，這個領域也在台積電的研究觀察裡面，他們認為這個產業至少還要10年後才會有更多的應用誕生，現階段台積電要做的就是做更多的研究，「但我們絕對不會錯過，」他說。

責任編輯：錢玉紘