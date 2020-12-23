受到新冠肺炎疫情影響，民眾對於"分享"這件事似乎發生了本質上的改變，究竟租賃經濟和共享經濟有什麼不同，兩者在疫情後又有什麼挑戰?

看到台灣疫情逐漸緩和，許多商業活動也有些回溫，尤其是因為餐飲業受挫時，不少店家選擇靠外賣外送兒找回一些生機，也有不少品牌靠網路開店找到新的機會。但因這次的心理影響，讓一些是透過「分享」而創造的商機，可能產生了本質上的改變。

很多人會將共享經濟（sharing economy）與租賃經濟混唯一談，雖然現在說起來甚至不少品牌自己也為了跟風，而把只是租賃的模式套上共享的外衣，但因為本質上的不同，服務的提供主體及消費者的認知也有根本的不同。

平台V.S.品牌，來看共享經濟是什麼

在台灣，有時會因為一個創新的商業模式，或是一個議題就一窩蜂的投入，尤其是前幾年明明一堆租賃經濟模式，但為了搭上風潮硬要套上共享的糖衣。但像是短期日租、出租車司機都因為法規的限制及競爭者的抵制，最終也讓所謂「個人閒置資源」必須成為「專業服務提供者」。

共享經濟是平台概念，將多餘的資源和需要者串連，為雙方提供媒合、交易的服務。像是將個人房東和有住宿需求的旅行者、私家車主和乘客，甚至是閒置個人車位及停車者。

租賃經濟是主體概念，品牌業者擁有龐大的基礎建設及商品資源，透過使用權的出租，賺取租金和押金的利息。像是擁有龐大車隊的出租機車或汽車、大量地產的出租辦公室。

租賃經濟是主體概念，品牌業者擁有龐大的基礎建設及商品資源，像是擁有龐大車隊的出租機車或汽車、大量地產的出租辦公室，透過使用權的出租，賺取租金和押金的利息。 賀大新攝影

既然如此，為什麼筆者會關注在於這兩者誰會被疫情打敗呢？原因在於從這段時間，消費者對於不論是造成傳染的原因以及心理因素，都產生相對的改變。當過去共享經濟平台只是作為連接需求與供給時，雖然降低了提供者的門檻及需求者付出的代價，但在沒有辦法更嚴格的把關，甚至是像這次在消毒、防疫等等的限制條件時，都可能讓未來的平台必須要有更深的涉入管理。

想要持續經營，最重要的是消費者的信任

對於共享經濟弱化物體的擁有權，強化服務的使用權，租賃經濟的主導性較強，而且對於商品及服務都擁有相當掌控的權力。原本因為要經營租賃經濟的品牌，初期投入的資產成本相當高，而之後的運營、維護及人事管銷的成本也還是很驚人。但是透過有主體品牌的把關及管理，以及當有發生意外時有主責單位可以負責時，也較能讓消費者產生信任。

租賃經濟對於商品及服務都擁有相當的掌控權，透過主體品牌的把關及管理，以及意外發生時須負的責任，可以讓消費者更有信任感。 Flickr CC by Rich Bruchal

或許疫情的實質影響會逐漸改善，但也可能造成越來越多人不願意將自己的物件共享出來，同樣的也會有許多消費者在沒有第三方把關的情況下，對於可能有不確定性的服務感到擔憂，投入共享經濟的品牌，未來或許有更大的隱憂。但並非因此租賃經濟就會大行其道，以對岸的發展來看，假共享，真租賃的單車、機車、汽車、雨傘甚至行動電源，就算市場夠大，都可能因為在過度競爭的情況下發生集體性的失敗。

或許在下一個階段，更符合法規、提高提供者的門檻但能讓消費者信任的新共享經濟模式會出現，而更值得觀察的是，當仍有許多人需要使用商品及服務，卻可能因為經濟條件而無法購買，會不會出現更具創意的租賃服務。

責任編輯：郭昱彣

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