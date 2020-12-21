Opensignal最新的5G網路報告中，最大贏家並非是先前於整體行動網路體驗搶下3個獎項的中華電信。

加價升級成5G服務後，網速真的比較快嗎？

國際行動網路研究機構Opensignal今（21日）發表台灣首份5G用戶體驗報告，針對中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星等4間電信用戶做出分析：「5G下載速度」、「下載速度體驗」兩項指標由遠傳拿冠軍；台灣大哥大獲「5G可用率」第一名；中華電信則在三項調查中都排業界第二。

這項調查的統計時間為2020年9月至11月底，樣本數為4.4萬個5G連線裝置，累積測量2.3億次。

Opensignal首份台灣5G用戶體驗報告，由遠傳拿下兩項冠軍。 © Opensignal Limited

Opensignal指出，日前對台灣用戶的整體行動網路體驗進行了分析。報告中，中華電信獨得三個獎項，分別是影音體驗、下載速度體驗和4G涵蓋體驗，但在最新的5G行動科技體驗中，出現了不同獲獎樣貌。

5G下載速度部分，Opensignal測試了連接至主流應用程式、網站與典型內容網路網絡的5G下載速度。

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遠傳電信以351.5Mbps的平均速度贏得5G下載速度獎，領先中華電信的254.2Mbps、台灣大哥大的236.5Mbps及台灣之星的150.9Mbps。

比較各業者的用戶數據，5G下載速度平均約是4G的5-9.5倍。遠傳電信的5G下載速度比其4G下載速度37Mbps快9.5倍；中華電信和台灣之星的5G下載速度比4G下載速度快5倍以上；台灣大哥大的5G下載速度比其4G下載速度快7.4倍以上。

5G可用率方面，比較了5G用戶連接至5G網路的時間，百分比越高，網路用戶連接到5G網路的時間越長，但不反映網路覆蓋或地理範圍。

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Opensignal表示，台灣大哥大的5G用戶有超過四分之一的時間得以使用5G服務。相比其它業者的5G可用性（評分在18.6%至14.8%之間）具有明顯優勢。

由於目前5G用戶大部分時間仍然連接4G網路，只有少數時間使用5G服務，因此在5G下載速度體驗指標部分，Opensiganl考慮了5G用戶感受到的4G、5G的平均下載速度及連接到各類型網路的時間，綜合呈現5G用戶整體下載速度體驗。

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遠傳電信用戶平均速度為206.9 Mbps，領先於並列第二的兩家業者：台灣大哥大的142.8 Mbps和中華電信的127.5 Mbps。

Opensignal表示，台灣5G服務從今年6月30日後陸續推出，業者從獲得新頻譜使用權到商用只用了幾個月的時間，過渡期很短。若和其它國家相比，台灣的5G體驗是非常好的。

責任編輯：蕭閔云