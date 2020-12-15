華航引進的首架雙引擎 777F 全貨機，目前已經完成整備，並在12月1日抵台，機身塗裝也暗藏巧思，特別強調台灣元素。

航空業遭遇疫情大亂流，華航靠著貨運業務，成功在危機中穩住，隨著新冠疫苗在全球陸續開打、後疫情時代的貿易往來，貨運市場在2021年依舊會熱絡。

華航引進的首架雙引擎 777F 全貨機，目前已經完成完成整備，並在12月1日抵台，機身塗裝也暗藏巧思，特別強調台灣元素。

節省20%油耗，華航引進首架777F貨機，機身塗裝有巧思

華航向美國波音（Boeing）公司，訂購了6 架777F 貨機，華航董事長謝世謙表示，規劃在 2020 至 2023 年完成交機，第一架777F貨機已在12月1日抵台，預計2021 年 1 月底前將再交付兩架。

值得注意的是，為了避免華航英文名「China Airlines」，與中國國際航空英文名「Air China」在國際上被混淆，在777F貨機的新機身塗裝中，特別強化了台灣元素，貨運標誌「Cargo」字母的「C」內，有台灣的圖像，相當有巧思，同時「China Airlines」字體也縮小，位置移到機尾。

777F貨機的新機身塗裝中，特別強化了台灣元素，貨運標誌「Cargo」字母的「C」內，有台灣的圖像。 華航

之所以選擇引進777F貨機，華航說明，這款飛機雙發動機的優勢，約可節省20%油耗，航程較現有747貨機更長，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。同時，全機也配有完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台，以及發動機的貨盤抑制系統，為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。

華航首架 777F 貨機編號 B-18771，採用 2004 年退役的 747F 貨機編號，象徵新世代貨機交接，這架貨機已完成整備及驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。

唯一獲得藥品冷鏈運輸認證，華航看好後疫情時帶商機

華航是全球規模第六大的航空貨運公司，在疫情衝擊下，今年靠著18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20%，同時善用客機腹艙載貨，甚至提供客艙裝載貨物服務。

華航董事長謝世謙表示，累計今年一至十一月，貨運營收較去年同期增加達83%，成為支撐華航的主力，「讓華航能在艱困的風雨中持續向前，因此要特別感謝全體員工、特別是貨運團隊的努力。」

華航今年靠著18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20%， shutterstock

謝世謙說，隨著明年初三架 777F 貨機陸續加入，「對華航貨運是如虎添翼，明年後疫情時代以 21 架貨機的規模運轉，開啟華航貨運新世代。」謝世謙看好在疫苗配送，及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。

華航在全球的貨運網絡，本來就非常完整，新貨機加入後，剛好碰上全球新冠疫苗配送的需求，多數廠牌疫苗需要在低溫下配送，值得一提的是，華航為台灣唯一獲得 CEIV 國際認證（國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸）的航空公司，是全球17家可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一，在疫苗配送上，有著極大優勢。

華航將在本月16號，歡慶成立滿 61 周年，隨著新貨機的加入，也象徵開啟華航貨運新世代，同時更有能力，面對後疫情時代的挑戰。