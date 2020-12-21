在疫情下發光發熱的Zoom執行長袁征，今年不僅獲《時代雜誌》選為年度企業家，更被職場資訊網站Comparably評為年度最佳CEO，獲得雙料冠軍。

年末將至，回顧這被疫情陰霾籠罩的一年，視訊軟體Zoom在你我的生活中扮演了重要角色。而領導這間新創公司的執行長袁征，近期更獲選成為時代雜誌的年度企業家。

儘管台灣防疫成果位居全球前列，受到新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）影響相對輕微，無論是在疫情爆發初期居家辦公、遠距參與課程等活動，又或者現在與遠在他鄉，回不了台灣的親朋好友敘敘舊，Zoom連結了無數無法相聚的人們。

過往以企業通訊軟體自居的Zoom，如今已代替教室、會議室、客廳甚至婚禮會場，成為全球民眾溝通互動的場所。疫情爆發至今Zoom股價已成長近300%，市值突破千億美元，袁征也因而躍上富豪榜，在《彭博富豪指數》中身價逼近200億美元。

抱持「不要讓世界失望」心態，袁征讓Zoom登上世界舞台

相較其餘更有名氣的視訊服務，Zoom獲得民眾青睞的原因除了免費的40分鐘會議外，更關鍵的在於「方便」。參加者不必申請帳戶，甚至不用安裝軟體，點擊連結即可經由網頁加入一場視訊會議。

Zoom的用戶數因而從去年12月的1,000萬人，在今年4月飆升至3億人（包含參與者）。且根據12月初公佈的財報，第三季（8月至10月）營收暴漲3倍達到7.77億美元，付費用戶數超過43萬人。

然而一夕成名的滋味是苦澀的，袁征曾在第四屆Zoomtopia大會上透露，他一天最高必須開到19場Zoom會議，生活中除了吃飯、睡覺，就是遠端會議辦公。每天睜開眼，他便告訴自己「不要讓世界失望」、「不要讓用戶失望」。

但除了繁重的工作，隨龐大用戶加入爆發的資安危機更令袁征輾轉難眠。袁征也立刻出面宣佈90天安全性計畫，團隊成員放下手邊工作，全力投入革除漏洞與設計疏失，保障用戶隱私與安全。

曾踢爆Zoom資安漏洞的研究人員沃德爾（Patrick Wardle）表示，袁征甚至私下與他聯繫請求指教。他對袁征的表現印象深刻，「他們正受到萬夫所指，卻做出了非常成熟的決定。」為解決問題展現氣度所在。

不過，審查問題或許是最嚴重的。今年5、6月期間，Zoom曾因受到中國政府施壓，多次阻斷位在美國、紀念天安門事件的線上會議。用中國的劍斬美國用戶的作法，被視作打壓言論自由的嚴重事件，本週相關人員也正式受到起訴，美國司法部已發出逮捕令，Zoom也因此接受證交會介入調查。

袁征的中國背景也成為眾矢之的，但他不畏懷疑堅稱「我是一位華裔美國人，Zoom是一間值得驕傲的美國公司，這是無可辯駁的事實。」

即使輝瑞疫苗正式開打，歐美疫情似乎即將出現曙光，Zoom依舊被看好在疫情後時代扮演重要角色。研究公司Gartner預測，到了2024年時，只有4分之1的會議在現場召開，遠端會議已成不可逆的辦公趨勢。

不單作為商務上的通訊工具，Zoom近期也積極開發消費者市場，推出可線上參與付費活動的新功能，期望因疫情接觸服務的民眾也能一試成主顧。

讓員工快樂，再讓顧客一起快樂

袁征對員工的關注與看重，或許也是Zoom得以從一眾競爭者中脫穎而出的關鍵。不單被時代雜誌選為年度企業家，袁征也獲得職場資訊網站Comparably評比為「2020年度最佳執行長」，Zoom也被選為「2020年員工最快樂的公司」，好評率高達98%。

值得一提的是，袁征並非首次獲得這份殊榮，2019年的榜單依舊是由這對組合奪冠。Zoom的員工在評論中提到，「他們把員工放在第一位，不只是嘴上說說，而且是每天實行。我從來沒待過一間能夠像這樣真正落實口號的公司，這創造出熱忱與團結，進而締造偉業。」

袁征連續兩年被職場資訊網站Comparably評為年度最佳CEO。 Comparably

Zoom的員工評論中，更頻頻讚譽公司公開透明、關懷員工、真誠相對。員工就在評論中提到，「我喜歡領導團隊，不管什麼問題他們都會盡可能開誠布公回覆，而且每個人都有機會接觸高層」、「我喜歡他們的善解人意，他們很貼近員工而且非常關心我們。」

快樂，更是袁征的創業初衷之一。他決定離開思科WebEx團隊建立Zoom的其中一個緣由，便是因為「我看不到任何一個快樂的WebEx用戶。」

他也相信讓員工樂在工作，是一家公司得以成功的重要原因，「身為Zoom的執行長，我最主要的任務就是讓員工感到快樂，然後我們一起讓顧客感到快樂。我一直這麼思考，從未改變。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Time、Business Insider（1）、Business Insider（2）